Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 13 al 16 luglio 2023

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend con tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 13 al 16 luglio 2023. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli eventi nel weekend dal 13 al 16 luglio 2023 a Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 13 al 16 luglio 2023

Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 13 al 17 luglio 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Di seguito quelli nel weekend dal 13 al 17 luglio 2023. Concerti Gratis in Campania

Artemisia Gentileschi, l’arte di avere coraggio: spettacolo itinerante al Rione Terra

2 repliche domenica 16 luglio 2023, nel Duomo di Pozzuoli lo spettacolo itinerante “Artemisia Gentileschi: L’arte di avere coraggio”. Organizzato dalla compagnia Karma e parte del progetto Puteoli Sacra, Da non perdere. Artemisia Gentileschi, l’arte di avere coraggio

Spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana: la casina del re Lazzarone

Sabato 15 luglio 2023, si terrà nuovamente, grazie al grande successo dell’evento precedente, “La Casina di Re Lazzarone”, uno spettacolo itinerante unico nel suo genere che ci porterà indietro nel tempo alla suggestiva Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro. la casina del re Lazzarone

Aperitivo al tramonto sul mare delle Terrazze Pietrarsa

Venerdì 14 luglio 2023, ritorna, dopo il grande successo degli eventi precedenti, AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I partecipanti potranno visitare liberamente gli spazi museali ed immergersi in un mix di cultura e musica gustando un drink nell’esclusiva area di ‘Terrazze Pietrarsa’. AperiArt a Pietrarsa

Cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli: il programma di Luglio 2023

Dall’11 luglio al 10 settembre 2023 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la rassegna “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema” una bella rassegna di cinema all’aperto di sera a 3,50 euro. Il programma di luglio 2023. Cinema sotto le stelle al Rione Terra

“Binario Rosa”: un festival nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Dal 16 luglio al 24 settembre 2023, si terrà il festival «Binario Rosa» nella magica cornice dell’Anfiteatro di Pietrarsa. Una rassegna con appuntamenti dedicati alle donne, all’arte, alla musica e al teatro. Prossimo 16 luglio 2023. Binario Rosa

A Salerno la Festa della Pizza compie 25 anni

Da mercoledì 12 a domenica 16 luglio 2023 a Salerno ci sarà la Festa della Pizza di Salerno che quest’anno compie 25 anni. 5 giornate di festa a Piazza Salerno Capitale tra ottime pizze ma anche musica, cultura, danza e spettacolo. Festa della Pizza di Salerno

A Santa Maria di Castellabate Gusto Italia in Tour

In Cilento da giovedì 13 a domenica 16 luglio 2023, dalle 17 alle 24, nella centralissima Piazza Lucia di Santa Maria di Castellabate si terrà Gusto Italia in Tour, la grande festa itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Gusto Italia in Tour

Un’Estate da RE: i grandi eventi alla Reggia di Caserta.

Grandi eventi e grandi ospiti tra musica e danza alla Reggia di Caserta. dal 13 luglio al 3 agosto 2023 attesi Zucchero “Sugar” Fornaciari, Roberto Bolle, Plácido Domingo nella Reggia di Caserta Un’Estate da RE

Fresko Film Cinema sotto le Stelle a Portici

Dal 7 luglio al 3 settembre 2023 ritorna Fresko Film 2023 la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici. Ben 22 film in 59 giorni di proiezioni. Fresko Film

Ravello Festival: il programma dei concerti nel Belvedere di Villa Rufolo

Ritorna anche quest’anno il Ravello Festival, organizzato dalla Fondazione Ravello e sostenuto dalla Regione Campania, che si terrà nella splendida cittadina della costiera amalfitana, dal 2 luglio fino al 30 agosto 2023. Ravello Festival

Festa del Fungo Porcino, su due weekend, a Montoro (AV)

Torna a San Eustachio di Montoro la bella festa del Fungo Porcino 2023 che ci propone, oltre ai buoni funghi porcini della zona, anche tanti prodotti della tradizione. La festa si terrà per due weekend dal 8 al 9 Luglio 2023 e dal 14 al 16 Luglio 2023. Festa del Fungo Porcino

Il Teatro alla Deriva: gli spettacoli teatrali notturni sulla zattera alle Stufe di Nerone

Ritornano a Bacoli, alle Terme Stufe di Nerone dal 2 al 23 Luglio 2023, gli straordinari spettacoli serali del Teatro alla Deriva, rassegna di Colutta e Meola prossimo 16 Luglio – Il Demiurgo – “LA BISBETICA DOMATA”. 10 € Il Teatro alla Deriva

Carditello Festival: spettacoli con Venditti, De Gregori, Ranieri, Damien Rice e tanti altri

La quarta edizione del Carditello Festival si terrà da sabato 1 luglio a giovedì 27 luglio 2023, nel suggestivo galoppatoio di Ferdinando IV della Reggia borbonica di Carditello. Nove eventi tra concerti e spettacoli live, 14 luglio – Massimo Ranieri – Tutti i sogni ancora in volo Tour Carditello Festival

Amalfi Summer Fest 2023: il programma di eventi gratuiti estivi ad Amalfi

Da fine giugno fino al mese di settembre 2023 si terrà “Amalfi Summer Fest 2023”, il programma di eventi estivi promosso dall’Amministrazione Comunale. Attesi grandi nomi della musica tra cui Alex Britti, Ronnie Jones, Joy Salinas, Kid Creole and Frankie & Canthina Band e poi Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l’Orchestra Panzillo e tanti altri grandi artisti. Amalfi Summer Fest

Sagra del Cinghiale 2023 a Dugenta (BN) in tutti i weekend fino a metà luglio

Si terrà ogni venerdì, sabato e domenica di sera fino al 16 luglio 2023 e, la domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano Sagra del Cinghiale 2023 a Dugenta

I capolavori di Andy Warhol in mostra al Casina Vanvitelliana del Fusaro

Lo splendido Parco Borbonico del Fusaro ospiterà fino al 31 luglio 2023, all’interno della Casina Vanvitelliana, una mostra internazionale che consentirà di ammirare oltre 45 opere di Andy Warhol, il grande artista statunitense. “Andy Warhol | Pop World”

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film, spettacoli e concerti all’aperto nel grande parco

Si terrà dal 22 giugno al 3 settembre 2023 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto nel grande Parco Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Il Bus del Mare: riparte per l’estate il servizio bus Vomero – Capo Miseno

Dal 10 giugno 2023 il servizio quotidiano di autobus della linea estiva che dal Vomero arriva a Capo Miseno e che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il costo del biglietto per la corsa singola è di 3,00 euro se acquistato a terra o di 4,00 euro se acquistato a bordo e ci saranno 6 corse di mattina dal Vomero e poi altre 6 da Capo Miseno. Il Bus del Mare

Nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei ritorna Pompeii Theatrum Mundi

Dal 16 giugno al 16 luglio 2023 nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei ritorna una nuova edizione di Pompeii Theatrum Mundi la grande rassegna di drammaturgia antica: Pompeii Theatrum Mundi

Festa dell’American barbecue a Liberi (CE)

Un’estate con 13 sagre, una in ogni weekend a Liberi in provincia di Caserta e ci sarà e il 15 e 16 – Luglio – Festa dell’American barbecue. Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Le sagre di Liberi

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

“Le 13 Porte”: passeggiate ed escursioni gratuite a Vico Equense

Passeggiate ed escursioni gratuite assieme a guide turistiche per conoscere Vico Equense e una parte della costiera sorrentina, a piedi da aprile a ottobre 2023. 13 itinerari speciali da non perdere. “Le 13 Porte”

A Pompei aperture straordinarie ogni giorno di Domus chiuse al pubblico

Dal 1 aprile 2023 nel Parco archeologico di Pompei apertura straordinaria delle antiche Domus temporaneamente chiuse. Un’apertura straordinaria ogni giorno della settimana di una casa (temporaneamente non aperta Domus aperte a Pompei

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

Riparte la funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Il pastry chef Rocco Cannavino lancia il brand “Zio Rocco the Italian baker”

Dopo il grande successo dei due suoi Lab Store di Napoli e Pomigliano d’Arco, che vedono clienti in fila per assaggiare le sue creazioni, il pastry chef Rocco Cannavino lancia il progetto “Zio Rocco the italian baker – coffee & more” per aprire nuovi punti vendita non solo in Italia ma anche all’estero, Zio Rocco the Italian baker”

Reggia di Portici: la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

A Oplontis, dopo 2000 anni, ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Un bel progetto di Museo diffuso permanente nella grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto, dopo 2000 anni 15 tra statue e reperti originali Villa di Poppea ad Oplontis

Aperta al pubblico la Torre di Mercurio: dall’alto lo straordinario Parco di Pompei .

Riaperta in questi ultimi giorni al pubblico la Torre di Mercurio nello straordinario Parco Archeologico di Pompei. La torre è una delle torri di guardia che, agli inizi del I secolo a.C., furono inserite nella cinta muraria per migliorare il controllo della città. la Torre di Mercurio

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto lunedi 19 dicembre anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

