4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 13 al 16 luglio 2023

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 13 al 16 luglio 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel centro storico di Napoli il fresco percorso del decumano sotterraneo

Il LAPIS Museum, nel cuore del centro storico di Napoli, è un percorso che coniuga tradizione e innovazione, offrendo ai visitatori un’esperienza straordinaria. Un percorso sotterraneo, che sorge all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta e che combina storia, tecnologie immersive e una incredibile sensazione di freschezza. Qui infatti è possibile godere di una piacevole temperatura e del fresco naturale della terra, perfetto per combattere la calura di questi giorni. Attraverso cunicoli, cavità e cisterne il percorso sotterraneo fa scoprire ai visitatori i segreti dell’antica Neapolis. In questa estate afosa, il LAPIS Museum è un rifugio di frescura. Le temperature torride esterne sembrano sparire immergendosi nella storia di questi luoghi. Antiche cisterne greco-romane con acqua e ruscellamenti regalano una inaspettata sensazione di freschezza. Luoghi, questi, che nel tempo sono stati utilizzati anche come ricovero antiaereo evolvendosi con la città. L’esperienza di visita è arricchita da tecnologie immersive che coinvolgono ancora di più: dalla Sala della Luna, dove è possibile ammirare una luna piena nelle viscere della città, alla Sala dei racconti, con gli ologrammi di Gennaro e Michela, passando per le proiezioni immersive della Sala dei bombardamenti, memore dei momenti vissuti da Napoli nel corso della Seconda guerra mondiale.

È possibile visitare il percorso sotterraneo tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 20.00 con quattro turni di visite guidate nel weekend: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30 e, due visite extra dal lunedì al venerdì 13.30 e 15.30. La prenotazione è consigliata soprattutto durante ponti, festivi e weekend. Prenotare è facilissimo allo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre raggiungibile con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza. E per chi preferisce acquistare on-line i propri biglietti, può farlo direttamente sul sito ufficiale senza costi di prevendita

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Sabato 15 luglio – Attraverso la Porta degli Inferi: il Lago d’Averno

L’Averno (dal greco Aornon, “luogo senza uccelli”) è un lago di origine vulcanica, la cui formazione risale a circa 3.800 anni fa all’interno di un vecchio cratere, considerato in epoca greca e romana la porta di accesso agli inferi. L’escursione porterà a scoprire l’affascinante contesto dei laghi flegrei, caratterizzati dalla presenza di aspetti naturalistici e storico archeologici. Il percorso lungo 2,8 Km che costeggia per intero la riva del lago, è costellato di antiche rovine come il tempio di Apollo e il navale di Agrippa. Passeggeremo, avvolti nella luce del tramonto, attraverso salici bianchi, ginestre, lecci e canne di palude, tipiche specie dell’ambiente lacustre e habitat preferenziale per l’avifauna. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da passeggiata.

La visita è curata da Napoli da cima a fondo cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : Ore 18.15 Via Lago Averno Lato Destro, Durata: 2 ore

: Ore 18.15 Via Lago Averno Lato Destro, Durata: 2 ore Contributo: Contributo associativo 8€/persona, Soci 6€ , Gratis fino a 10 anni, ridotto 4€ dagli 11 ai 14 anni

Contributo associativo 8€/persona, Soci 6€ , Gratis fino a 10 anni, ridotto 4€ dagli 11 ai 14 anni Organizzazione : Napoli da cima a fondo Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da passeggiata.- L’escursione verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e con condizioni meteorologiche favorevoli – prenotazione obbligatoria – 371 3196745 – info@napolidacimaafondo.org

: Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da passeggiata.- L’escursione verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e con condizioni meteorologiche favorevoli – prenotazione obbligatoria – 371 3196745 – info@napolidacimaafondo.org Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Napoli da cima a fondo

Domenica 16 luglio – HO VISTO MARADONA! Tour del centro storico tra Arte, Fede e Pallone

C’è fede… e fede! Come sapete a Napoli la fede calcistica non è affatto uno scherzo, e quest’anno più che mai l’abbiamo dimostrato! Il tricolore è tornato sulla maglia della nostra squadra e lo indosseremo con orgoglio. Aspettando la nuova stagione calcistica (che ci vede già prontissimi!) faremo un tour nel centro storico di Napoli, alla scoperta delle sue bellezze e di tante incursioni di street art – e non solo – dedicate alla leggenda del Calcio, Diego Armando Maradona. A inizio visita vi offriremo il caffè in un luogo assai speciale, e vedrete perché! Ma non vi spoileriamo nulla!

La visita è curata da Arte Miss Tour Napoli cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : Piazza San Domenico Maggiore – ore 10:00 – durata: 2 h circa

: Piazza San Domenico Maggiore – ore 10:00 – durata: 2 h circa Contributo: 15 euro comprensivo di guida abilitata della Regione Campania e auricolare per godere al meglio della visita (8 € ragazzi 13-18 anni; gratis bimbi fino a 12 anni)

15 euro comprensivo di guida abilitata della Regione Campania e auricolare per godere al meglio della visita (8 € ragazzi 13-18 anni; gratis bimbi fino a 12 anni) Organizzazione : Arte Miss Tour Napoli – prenotazione obbligatoria – 351 953 9316 (anche WhatsApp); tour.napoli@gmail.com

: – prenotazione obbligatoria – 351 953 9316 (anche WhatsApp); tour.napoli@gmail.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Arte Miss Tour Napoli

Domenica 16 luglio – La Neapolis Sotterrata nel centro antico di Napoli

Al di sotto di Piazza San Gaetano, nel cuore del centro storico cittadino, e all’inizio di Via San Gregorio Armeno c’è uno straordinario percorso sotterraneo tra i più belli della città. Scendendo sotto la bellissima chiesa gotica di San Lorenzo Maggiore, che conserva capolavori dal Medioevo al barocco, ci si trova tra le botteghe del mercato (macellum) della Napoli romana. La Neapolis Sotterrata è un luogo incredibile che ci consente di conoscere la grande storia di Napoli. Gli scavi si trovano al di sotto della Basilica di San Lorenzo Maggiore, tra le più antiche di Napoli, una straordinaria chiesa del 1200, il periodo normano, fondata da Carlo d’Angiò e costruita sopra quello che rimaneva dell’antico insediamento greco-romano. Una Napoli sotterranea dove si vede chiaramente la sovrapposizione di tre epoche diverse che può essere ora di nuovo visitate e che è uno dei tesori più incredibili presenti nel cuore dei decumani a Napoli.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento

Appuntamento : – ore 10,30 via Tribunali, piazza San Gaetano, di fronte la Chiesa di San Lorenzo Maggiore Napoli

: – ore 10,30 via Tribunali, piazza San Gaetano, di fronte la Chiesa di San Lorenzo Maggiore Napoli Contributo : 12 euro a persona – da aggiungere biglietto ingresso scavi 9 euro. – utilizzo radio sanificate

: 12 euro a persona – da aggiungere biglietto ingresso scavi 9 euro. – utilizzo radio sanificate Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

: – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

