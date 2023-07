Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 13 al 17 luglio 2023

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 13 al 17 luglio 2023. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 12 al 17 luglio 2023

Mercoledì 12 luglio 2023

CICCIO MEROLLA – Giro Gustando – Seiano di Vico Equense (NA)

DADA’ – Festa della Pizza Salerno Piazza Salerno Capitale – ticket pizza

Giovedì 13 luglio 2023

CRISTINA DONADIO – Appassionata – Torre del Greco (NA)

NAPOLEONE – Festa della Pizza Salerno Piazza Salerno Capitale – ticket pizza

Venerdì 14 luglio 2023

LINA SASTRI – Sorrento Incontra Sorrento (NA) Chiostro San Francesco (prenotazione)

CHIARA GALIAZZO, – Festa Pizza Salerno Piazza Salerno Capitale – ticket pizza

GIOVANNI CACCAMO – Capaccio Paestum (SA) Giardini pubblici Capaccio

NELLO DANIELE e NAPOLI CENTRALE – Capaccio (SA) Planet Arena

Sabato 15 luglio 2023

LDA – Nola (NA) Centro Commerciale Vulcano Buono

NERI PER CASO – Festa Pizza Salerno Piazza Salerno Capitale – ticket pizza

FESTIVAL DEI SOGNI – Villa Fondi – Piano di Sorrento

TONY TAMMARO – Baronissi (SA) Anfiteatro “Pino Daniele”

MIMMO DANY – Saliscendi di Teano (CE)

Domenica 16 Luglio 2023

LA MASCHERA – Pomigliano estate – Pomigliano d’Arco (NA) piazza mercato

LDA – Festa della Pizza Salerno Piazza Salerno Capitale – ticket pizza

ENZO AVITABILE – Parete (CE) stadio comunale

GIOVANNI MAURIELLO – Sessa Aurunca (CE) largo Sacro Cuore di Gesù

MIMMO DANY – Santa Maria Capua Vetere (CE) via Melorio

RICCHI E POVERI – Lauro (AV) zona PIP

CALONE E CICCIO MEROLLA – Episcopio di Sarno (SA) piazza Duomo

FRANCO RICCIARDI – Marigliano (NA)

Lunedì 17 Luglio 2023

FRANCESCO MEROLA – San Biagio di Serino (AV)

I SANTO CALIFORNIA – Cannalonga (SA)

