Sagra delle Lagane e Ceci sulle colline di Rufoli a Salerno

Anche quest’anno una grande festa molto attesa nella zona di Ruvoli a Salerno con tante specialità gastronomiche locali e degli ottimi tegamini di lagane e ceci, vera specialità della zona per la 31° edizione della Sagra Lagane & Ceci

Anche quest’anno ritorna la Sagra delle Lagane e Ceci che si terrà nei giorni del 14, 15, 16, 17 e 18 Luglio 2023 con 5 serate di festa a Rufoli, un quartiere sulle colline di Salerno. Si potrà così gustare lo squisito e inimitabile tegamino di lagane e ceci e le tantissime altre specialità locali. E, per l’intera durata dell’evento, la sagra ospiterà anche serate piene di musica dal vivo, spettacoli e artisti di strada.

Rufoli è un quartiere sulle colline di Salerno che organizza da anni questa bella sagra con 5 sere di festa e divertimento con tante specialità gastronomiche locali e gli ottimi tegamini di lagane e ceci.

Il programma dei 5 giorni di festa a Rufoli

Vario e interessante il programma delle 5 serate di festa a Rufoli per la 31° edizione della Sagra Lagane & Ceci che si terrà da venerdì 14 a martedì 18 luglio 2023:

Venerdi 14 luglio : Gli Stragatti con cui il pubblico potrà surfare su onde di rock and roll e farsi travolgere da cascate di swing.

: con cui il pubblico potrà surfare su onde di rock and roll e farsi travolgere da cascate di swing. Sabato 15 luglio : Gli Skizzekea con il loro Beat Partenopeo una band esplosiva capace di infiammare gli animi degli spettatori con suoni e sound mediterranei unendo la tradizione napoletana alle hit internazionali.

: con il loro Beat Partenopeo una band esplosiva capace di infiammare gli animi degli spettatori con suoni e sound mediterranei unendo la tradizione napoletana alle hit internazionali. Domenica 16 luglio : la Compagnia di Musica Popolare Vienteterra, bravissimi musicisti che regaleranno un’esperienza immersiva tra danze popolari e canto partecipativo.

: la bravissimi musicisti che regaleranno un’esperienza immersiva tra danze popolari e canto partecipativo. Lunedì 17 luglio : i Salerno Periferia per continuare a ballare con Lina Salzano e i suoi scatenatissimi balli di gruppo

: per continuare a ballare con Lina Salzano e i suoi scatenatissimi balli di gruppo Martedi 18 luglio: i Via Toledo con il loro grande sound mediterraneo

Ogni sera gli artistidistrada che saranno assieme ai musicisti presenti sul palco e tra la gente: simpaticissimi artisti in azione per divertire, scherzare e far trascorrere del tempo in maniera spensierata. In particolare previste esibizioni di Daigoro (Spettacolo di Magia), The Gipsy Marionettist, Rudy (Giocoleria e Fuoco), Carmen Del Mondo (Trampoli) e Angiole’ Spettacolo Del Fuoco

Maggiori informazioni – Sagra Lagane e Ceci a Rufoli Salerno

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.