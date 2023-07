Melito Music Festival: la grande musica gratis in Irpinia

Ph Facebook Melito MUSIC Festival

Un grande festival che propone un importante programma di concerti gratuiti che si terranno nel Parco della Rinascita con una Line up eccezionale che vedrà, tra gli altri sabato 15 Luglio 2023 CISCO ex voce dei Modena City Ramblers e attuale voce della Bandabardò ed anche Natty Fred che è stato in un lungo Tour con Fiorella Mannoia e Franky Hi NRG. Poi domenica 16 luglio Lidiya Koicheva con la sua bellissima musica balcanica e che ha suonato con Bregovich, Dubioviza Collektiv, Capossela, Bennato e il grande ALBOROSIE, per l’unica tappa ad ingresso libero del suo Tour Mondiale.

Ma questi sono solo alcuni dei grandi artisti che si potranno ascoltare gratuitamente al X° “Melito Music Festival” il 15 e 16 luglio a Melito Irpino (AV).

La X edizione del “Melito Music Festival” in Irpinia

Al “Melito Music Festival” di Melito Irpino tanti artisti e due giorni pieni di Live Show, DJ Set e tanto altro tra cultura, spettacolo ed enogastronomia.

Coinvolte infatti, musicalmente parlando ben 8 nazioni dalla Giamaica alla Bulgaria al Senegal, con la loro bella world music per uno dei festival musicali che si configura oramai tra i più importanti di quelli che si svolgono in Campania.

Nel centro di Melito Irpino ci sarà un punto di accoglienza e non mancherà una fornita Area Food e Beverage con specialità del territorio e, per chi lo desidera accoglienza in area Camping.

“Melito Music Festival – Info & Prenotazioni 339 4560657

