Un’Estate da Re, grandi eventi alla Reggia di Caserta: con Roberto Bolle, Zucchero e Placido Domingo

Grandi nomi dello spettacolo da Roberto Bolle a Zucchero a Placido Domingo e Mariano Rigillo per questa ottava edizione di “Un estate da Re” alla Reggia di Caserta

Grandi eventi e grandi ospiti tra musica e danza alla Reggia di Caserta. La VIII edizione di Un’Estate da RE si terrà nella splendida reggia vanvitelliana dal 13 luglio al 3 agosto 2023 con grandi ospiti quali Zucchero “Sugar” Fornaciari, Roberto Bolle, Plácido Domingo e altri artisti di fama internazionale che saranno a Caserta per quattro imperdibili spettacoli.

Ed anche quest’anno Un’Estate da RE sarà un grande evento da non perdere per la direzione artistica di Antonio Marzullo. Ma “Un’Estate da RE” è iniziata già mercoledì 21 giugno 2023 in occasione della Festa della musica, con speciali visite guidate gratuite a tema musicale alla Reggia di Caserta, ogni venerdì e sabato fino a fine luglio.

Il programma di Un’Estate da RE 2023 nella Reggia di Caserta

Anche quest’anno l’evento è programmato e finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno e si svolgerà nella reggia di Caserta. Quattro i grandi spettacoli da non perdere:

13 luglio – Vanvitelli all’opera – un’intervista molto musicale (e poco possibile) al grande architetto interpretato da Mariano Rigillo , con Enzo Salomone nelle vesti di Franco Zeffirelli intervistatore. Nel 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli e nel centenario della nascita di Franco Zeffirelli si omaggiano i due artisti nello stile delle famose “interviste impossibili” radiofoniche, legate al fascino e al mestiere di scrittori illustri con in scena l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Giuseppe Galiano e le voci soliste di Bruno De Simone (baritono), Angelo Giordano (sopranista), Lorenzo Martelli (tenore) e Marilena Ruta (soprano). Lo spettacolo è gratuito sarà visibile in live streaming sull’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania e sui canali social di Un’Estate da RE, della Regione Campania e della Reggia di Caserta

– una grande serata che riunisce sullo stesso palcoscenico i migliori protagonisti della danza internazionale. Un’occasione imperdibile per assistere dal vivo a una performance dell’étoile dei due mondi, Roberto Bolle, con star internazionali della danza, in un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte. 24 e 25 luglio – World Wild Tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari – due concerti speciali per Zucchero tra i principali esponenti del blues in Italia che in oltre trent’anni ha venduto più di 60 milioni di dischi. Durante la sua lunca carriera ha suonato con grandi artisti quali Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Bono, Sting e Paul Young. Nel doppio show alla Reggia di Caserta, Zucchero presenterà i suoi più grandi successi.

Gli spettacoli si terranno tutti alle ore 21 nella Reggia di Caserta e i possessori del biglietto di uno degli spettacoli di Un’Estate da RE avranno diritto all’ingresso a un prezzo agevolato ed esclusivo alla Reggia di Caserta, nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 5 agosto.

