Sagra del Cinghiale 2023 a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio

Ripartita la grande sagra del Cinghiale a Dugenta nel beneventano, ma facilmente raggiungibile da Napoli. Una sagra che si che si tiene da molti anni, precisamente dal 1980 e che verrà riproposta in tutti i fine settimana fino al 16 luglio 2023 e la domenica anche a pranzo

Si terrà ogni venerdì, sabato e domenica di sera fino al 16 luglio 2023 e, la domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano.

Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre.

Una celebrazione del Cinghiale a Dugenta con la sagra

La Sagra è una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Ogni weekend si riapre di sera nei fine settimana ogni venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio 2023 e la domenica anche a pranzo e i cuochi prepareranno tante prelibatezze da degustare che saranno servite in piatti di terracotta.

Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale allevato nella zona.

Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale a Dugenta – 346 713 7213

Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale a Dugenta – 346 713 7213

ogni venerdì, sabato e domenica dalle 19 fino al 16 luglio 2023. Tegamino e Brocca in Omaggio! La sagra si terrà a Dugenta in località via Fossi facilmente raggiungibile, sia per chi viene da Napoli, sia per chi viene da Caserta. Imboccare la fondo Valle Isclero e prendere la prima uscita Dugenta; all’incrocio svoltare a destra e poi subito a sinistra, dove si troveranno indicazioni

Maggiori informazioni: Facebook Sagra del cinghiale a Dugenta – sito ufficiale della sagra

