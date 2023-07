Artemisia Gentileschi, l’arte di avere coraggio: spettacolo itinerante al Rione Terra

© Puteoli Sacra

Nuova data per lo straordinario spettacolo itinerante “Artemisia Gentileschi: L’arte di avere coraggio” che si terrà al Rione Terra nel contesto del progetto Puteoli Sacra

Domenica 16 luglio 2023, dopo il grande successo delle rappresentazioni precedenti, ritorna al Duomo di Pozzuoli lo spettacolo itinerante “Artemisia Gentileschi: L’arte di avere coraggio”.

Organizzato dalla compagnia Karma e parte del progetto Puteoli Sacra, unico in Europa per coinvolgere i ragazzi e le donne provenienti da un’area penale nella gestione di un complesso museale, questa rappresentazione teatrale offre un’esperienza unica che mescola l’arte e la storia in un modo coinvolgente. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 16 luglio 2023, con due repliche alle 19,00 e alle 20,30.

Artemisia Gentileschi, una storia di coraggio e determinazione

Lo spettacolo prende vita nel suggestivo scenario del Rione Terra, con la sua parte archeologica che serve da sfondo alla dimora dei Gentileschi. Attraverso una narrazione coinvolgente, il pubblico viene trasportato attraverso tre fasi cruciali della vita di Artemisia Gentileschi.

I suoi inizi nell’arte, la sua consacrazione a Napoli e il tragico evento dello stupro seguito da un doloroso processo. I testi e la regia di questo straordinario spettacolo sono affidati ad Antonio Ruocco e l’organizzazione generale è curata da Antonio Raia.

Un bravo cast di attori napoletani

Un importante parterre di attori napoletani dà vita ai personaggi chiave di questa storia affascinante. Maria Claudia Pesapane interpreta Artemisia Gentileschi, mentre Ciro Pellegrino assume il ruolo di suo padre, Orazio Gentileschi. Giovanni Meola dà vita ad Agostino Tassi, il colpevole dello stupro.

Poi Sergio Savastano interpreta il giudice del processo e il viceré. Angelo Imperatore e Angelo Iannace saranno le figure oscure che seguiranno il pubblico e che diventeranno anche i torturatori di Artemisia.

Il Rione Terra, un’ambientazione straordinaria per questo evento

Durante lo spettacolo, gli ospiti saranno accolti dalle maestose colonne marmoree del tempio di Augusto e potranno ammirare un soffitto moderno che riproduce il cielo e le costellazioni dell’approdo di San Paolo a Pozzuoli. Nelle fondamenta del luogo si troveranno le testimonianze dell’antica Roma, come le mura di epoca romana e il Capitolium, un tempio pagano dedicato a Giove, Giunone e Minerva.

All’interno della cattedrale, una quadreria seicentesca preziosissima offre opere d’arte di artisti del calibro di Artemisia Gentileschi, Giovanni Lanfranco, Cesare Fracanzano e Massimo Stanzione. Il percorso prosegue poi al Museo Diocesano, che ospita una sala dedicata proprio ad Artemisia Gentileschi, con tele come “I Santi Procolo e Nicea”, “San Gennaro nell’Anfiteatro” e “L’Adorazione dei Magi”.

Sostenitori del progetto e come partecipare all’evento

Il progetto Puteoli Sacra è coordinato dalla Fondazione CED Regina Pacis, diretta da Gennaro Pagano, e sostenuto da diverse istituzioni, tra cui la Fondazione Con il Sud, la Fondazione Giglio, la Fondazione Eduardo De Filippo, l’Associazione Costruttori Edili di Napoli – A.C.E.N., la Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, Ance Campania e le Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio.

Artemisia Gentileschi in scena al Rione Terra: prezzi, orari e date

Quando : Domenica 16 luglio 2023 con 2 repliche alle 19:00 e alle 20:30.

Quando : Domenica 16 luglio 2023 con 2 repliche alle 19:00 e alle 20:30.

Dove: Duomo di Pozzuoli – Raggiungibile tramite i mezzi di trasporto pubblici, come la Cumana e la Circumflegrea, nonché la Metropolitana Linea 2. È possibile arrivare anche in auto, utilizzando la tangenziale (uscita via Campana) o via Napoli. La posizione è a soli 10 minuti dal Porto di Pozzuoli e a 5 minuti da piazza della Repubblica. Inoltre, per ulteriori informazioni, è disponibile un Infopoint in via duomo del Rione Terra.

Prezzo biglietto: 18,00€ comprensivo di visita al Museo Diocesano e spettacolo itinerante

Prenotazioni: spettacolo itinerante tramite WhatsApp al numero 342-7329719, gestito dalla compagnia Karma

Contatti e informazioni: Sito web Karma per Puteoli Sacra

