Carditello Festival 2023: grandi spettacoli con Venditti, De Gregori, Ranieri, Damien Rice e tanti altri

© eliophilia (IG)

Tanti grandi artisti nella suggestiva Reggia borbonica di Carditello per la quarta edizione del Carditello Festival con tanti ospiti d’eccezione. A San Tammaro, vicino Caserta ben nove eventi tra concerti e spettacoli live nel suggestivo galoppatoio del Real Sito di Carditello

Inizia la quarta edizione del Carditello Festival che si terrà da sabato 1 luglio a giovedì 27 luglio 2023, nel suggestivo galoppatoio di Ferdinando IV della Reggia borbonica di Carditello. Quest’anno nove eventi tra concerti e spettacoli live, che integreranno l’offerta culturale e i percorsi benessere per famiglie che normalmente si tengono nei weekend a Carditello. Vi diamo subito il programma poi vi parliamo dei singoli eventi.

🎟 Eventi, concerti e spettacoli alla Reggia di Carditello: Biglietti disponibili online su TicketOne

Carditello Festival – Programma 2023

1 luglio – Mario Incudine – Carditello – Opera popolare per la Campania Felix

5 luglio – Damien Rice – Tour 2023

7 luglio – Federico Buffa – La Milonga Del Fútbol – Storytelling-concert

9 luglio – Gino Rivieccio – Rimettetevi Comodi – Spettacolo comico musicale

14 luglio – Massimo Ranieri – Tutti i sogni ancora in volo Tour

18 luglio – Enrico Ruggeri – Tour 2023

20 luglio – Francesca Michielin – L’estate dei cani sciolti

22 luglio – Stefano Massina e Luca Barbarossa – La verità, vi prego, sull’amore – Storytelling-concert

27 luglio – Antonello Venditti & Francesco De Gregori – Il Tour 2023

Una grande proposta musicale e artistica per il Carditello Festival 2023

Un programma importante, curato dal direttore artistico Antonello De Nicola, che inizia con Mario Incudine (1 luglio) con “Carditello – Opera popolare per la Campania Felix”, progetto inedito dedicato alla rinascita del Real Sito e poi arriva il tour 2023 del cantante irlandese Damien Rice (5 luglio) uno dei più grandi cantautori del nostro tempo. Terza data con lo storytelling-concert “La Milonga Del Fútbol” di Federico Buffa (7 luglio), giornalista di Sky Sport “un narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni”. “Rimettetevi Comodi” di Gino Rivieccio (9 luglio), è il nuovo spettacolo di Rivieccio diretto da Enzo Liguori, in prossimità dei 45 anni di carriera dell’artista partenopeo cui seguirà Massimo Ranieri (14 luglio) “Tutti i sogni ancora in volo”: il nuovo spettacolo, un viaggio tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti. Torna ad esibirsi dal vivo Enrico Ruggeri (18 luglio) con “La Rivoluzione”, uscito lo scorso anno, un lavoro discografico caratterizzato da sonorità innovative, definito dalla critica uno dei migliori della sua lunga carriera.

Gran finale al Carditello Festival con tre grandi concerti in una settimana

Gran finale con tre concerti in una settimana, a partire dal live “L’estate dei cani sciolti” di Francesca Michielin (20 luglio), oggi una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. Protagonisti del format “La verità, vi prego, sull’amore”, gli artisti Stefano Massini e Luca Barbarossa (22 luglio): una indagine sull’amore – vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito e spietato.

A chiudere la rassegna, “Il Tour 2023” di Antonello Venditti & Francesco De Gregori (27 luglio), sempre sold out nella tournée 2022 uno spettacolo unico ed emozionante, in cui gli artisti danno nuova veste ai loro più grandi successi, con canzoni che sono entrate nel cuore e nella storia della gente.

Biglietti e date per gli eventi alla Reggia di Carditello

Biglietti da 17 a 80 euro a seconda dello spettacolo e del posto su TicketOne

