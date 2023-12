Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 26 al 30 dicembre 2023: l’ultima settimana del 2023

Christmas Village Ph Facebook Mostra d'Oltremare

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante l’ultima settimana del 2023 che va da martedì 26 a sabato 30 dicembre 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante l’ultima settimana del 2023 che va da martedì 26 a sabato 30 dicembre 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti.

Eventi gratuiti nella settimana da martedì 26 a sabato 30 dicembre 2023

A Napoli Concerti Gratuiti con James Senese e Valentina Stella per la Napoli Est Fest

Mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre 2023 a Napoli si terranno due concerti gratuiti con James Senese e Valentina Stella. A Napoli Concerti Gratuiti

Cantare di Luce – Concerto gratuito con il Coro della Pietrasanta a Napoli

Il 29 Dicembre nella Chiesa di S. Maria dell’Aiuto di Napoli il Concerto con il Coro della Pietrasanta diretto da Rosario Peluso, con un programma originale e articolato. Ingresso libero fino ad esaurimento posti Info: 339/4309905

“Racconti al Femminile”: spettacoli gratuiti a San Domenico Maggiore a Napoli

Dal 27 al 30 dicembre 2023 quattro spettacoli gratuiti a San Domenico Maggiore. Quattro eventi “al femminile” con Nada, Amalia Grè, Cristina Donà e Rita Marcotulli “Racconti al Femminile

Natali Mediterranei rassegna di teatro, musica e danza gratis a Fuorigrotta a Napoli

Spettacoli gratuiti a Fuorigrotta a Napoli dal 26 al 30 dicembre 2023 nel Teatro Il Piccolo per il progetto “Natali mediterranei” Teatro, musica e danza gratis a Fuorigrotta

Rassegna gratuita di teatro e musica a Chiesa di San Giovanni Maggiore a Napoli

Fino al 29 dicembre 2023 una rassegna gratuita dal titolo “Il natale che vorrei “ si svolgerà tra la Chiesa di San Giovanni Maggiore e il Teatro il Pozzo e il Pendolo “Il natale che vorrei “

“Rivelazioni”: a Napoli tour gratuiti alla scoperta delle bellezze della città

Dal 7 dicembre al 7 gennaio 78 visite guidate gratuite che si svolgeranno seguendo 5 itinerari tematici tra le leggende, i misteri, le storie e le tradizioni di Napoli. Tour guidati gratuiti

A Napoli eventi gratuiti al parco San Laise nella ex Base Nato di Bagnoli

Cinque eventi gratuiti da non perdere a Napoli per la III edizione di “Natale al Parco” che si terrà fino al 5 gennaio. Prossimo il 29 dicembre sarà dedicato all’ ”Arte di Creare Comunità”” Natale al Parco

Rassegna gratuita di teatro e musica nel centro storico di Napoli

Fino al 30 dicembre 2023 nel centro storico di Napoli si terrà la rassegna NATALE ALLA PORTA nella Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi e nel Teatro TRAM Natale alla Porta

A Napoli concerti gratuiti natalizi del Conservatorio alle Gallerie d’Italia

20 concerti gratuiti fino al 5 gennaio per la rassegna di concerti gratuiti del Conservatorio di Napoli a Palazzo Piacentini, sede Gallerie d’Italia di Banca Intesa . È aperto a tutti quanti

“Natale a Santa Chiara” a Napoli, con tanti eventi gratuiti da non perdere

Nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, fino al 5 gennaio 2024, si terrà “Natale a Santa Chiara” con tanti appuntamenti ad ingresso gratuito, Natale a Santa Chiara

Sacro Sud: festival gratuito con Enzo Avitabile e concerti nelle chiese di Napoli

Si terrà a Napoli la nuova edizione di Sacro Sud, fino al 6 gennaio 2024, una bella rassegna ideata e diretta da Enzo Avitabile, in quattro chiese della città Sacro Sud: festival gratuito

Spettacoli gratuiti di teatro, musica e danza al Vomero con “Natale oltre i confini”

Una nuova rassegna gratuita al Vomero, che si chiama “Natale oltre i confini” e si terra nel Teatro Immacolata anche il 27 dicembre 2023. Teatro, musica e danza al Vomero

Per Natale 40 capolavori di Eduardo De Filippo sulla RAI

La RAI fa un bel regalo di Natale a tutti: su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita dal 18 dicembre 2023 ben 40 titoli straordinari con i capolavori di De Filippo. De Filippo sulla RAI

Mostra d’Arte Presepiale a Napoli nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino

Dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 si terrà anche quest’anno in via Duomo 286, nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, a Napoli la 37° edizione della Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, sede di Napoli.

Visite gratuite a Napoli al Presepe Favoloso nella Basilica di Santa Maria della Sanità

A Napoli fino al 6 gennaio 2024 visite gratis nella Basilica di Santa Maria della Sanità al bellissimo Presepe Favoloso tutti i giorni. Visite gratuite al Presepe Favoloso alla Sanità

Natale speciale a Forio d’Ischia con “Forioxmas 2023” con oltre 100 eventi fino all’Epifania

Fino al 7 gennaio 2024 un mese pieno di eventi per tutti con tante sorprese da scoprire a Forio d’Ischia per “Forioxmas 2023“ con oltre 100 eventi in programma. “Forioxmas 2023“

Natale 2023 a Sorrento il fitto programma degli eventi

Anche quest’anno ci sarà un grande programma di eventi natalizi a Sorrento con 50 giorni di appuntamenti per la quindicesima edizione di M’illumino d’Inverno. Cento eventi programmati tra il centro e le frazioni. Natale 2023 a Sorrento

Pasión Picasso mostra immersiva gratuita all’Archivio di Stato di Napoli

Una particolare mostra immersiva gratuita dal titolo “Pasión Picasso” si terrà all’Archivio di Stato di Napoli dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024. Ben 39 opere del grande artista spagnolo, appartenenti alle collezioni dei grandi Musei internazionali prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza. “Pasión Picasso”

Il Parco Reale del Natale con la Casina Vanvitelliana e le luci d’artista

Aprirà sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18:00 il grande Parco Reale del Natale al Fusaro in cui si potrà ammirare anche la meravigliosa Casina Vanvitelliana illuminata con splendide Luci d’Artista. “una meraviglia assoluta”. Parco Reale del Natale

Ha aperto a Napoli il nuovo il Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero

Aperto il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, dopo 20 anni di infiniti lavori. L’ingresso per l’inaugurazione sarà da Viale Raffaello. Apre a Napoli il Parco Urbano dell’ex Gasometro

Eventi a pagamento in settimana da lunedì 18 a sabato 23 dicembre 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

“Fiesta” di Alessandro Siani al Teatro Diana di Napoli con le musiche di Geolier

Il 25 dicembre 2023 fino al 21 gennaio 2024 al Teatro Diana del Vomero a Napoli ci sarà la prima di “Fiesta” di Alessandro Siani. Uno spettacolo tutto nuovo Fiesta di Siani

Mare Fuori, il Musical al Teatro Augusteo di Napoli con Andrea Sannino

Grande successo a Napoli, al Teatro Augusteo, per Mare Fuori, il Musical che sarà in scena dal 14 al 30 dicembre 2023 e poi nei giorni 1, 5, 6, 7 gennaio 2024 Mare Fuori, il Musical

Tony Tammaro, con “La Grande Notte dei Tamarri 2” in concerto al Palapartenope

Mercoledì 27 dicembre 2023 alle ore 21 al Palapartenope di Napoli si terrà il concerto-evento “La Grande Notte dei Tamarri 2”, un grande raduno, che ritorna dopo il grande successo dello scorso anno. Notte dei Tamarri

Prima Nazionale de “La scatola di biscotti” con Marina Confalone al San Ferdinando

Prima Nazionale con Marina Confalone, dal 21 dicembre al 7 gennaio al Teatro San Ferdinando con la regia di Andrea Renzi e su un testo di Maurizio de Giovanni. “La scatola di biscotti”

Viaggio nella storia del regno di Napoli, nella Reggia di Portici

Sabato 30 dicembre 2023, alle ore 17.30 e alle ore 19.15, si terrà una nuova rappresentazione dello spettacolo itinerante, in costume d’epoca, “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli

A Napoli il Festival Internazionale del ‘700 musicale napoletano

Fino al 30 dicembre nelle chiese monumentali del Centro Antico il “Festival Internazionale del ‘700 musicale napoletano” con tanti capolavori anche inediti Festival del ‘700 musicale

Anche Nicola Piovani a Napoli tra gli eventi dell’Associazione Scarlatti: programma

Mercoledì 6 dicembre 2023 al Teatro Acacia del Vomero a Napoli ci sarà il concerto “Note a margine” di Nicola Piovani e poi, fino al 18 aprile 2024 grandi concerti nei teatri napoletani fino a aprile 2024 per la nuova stagione concertistica dell’Associazione Scarlatti. I Concerti dell’Associazione Scarlatti

Natale a Pozzuoli: eventi al Rione Terra, Ruota Panoramica e pista di pattinaggio

Fino al 7 gennaio tanti eventi natalizi dal Comune e dai Commercianti, con spettacoli, concerti, arte e artigianato e poi Ruota Panoramica, pista di pattinaggio e altro Natale a Pozzuoli

Cineforum di Arci Movie con grandi film a pochi euro e incontri con registi e attori

lo “storico” Cineforum di Arci Movie a Napoli propone l’abbonamento 2023/2024 a 50 euro per ben 25 film e ci sarà anche l’ingresso gratuito alle iniziative promosse dalla rete nazionale Arci che apre le porte della Mediateca ‘Il Monello’ attraverso il prestito di oltre settemila film. Il Cineforum di Arci Movie

Il Teatro dei Piccoli: a Napoli spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Al via la nuova stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con ben 40 spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie nei weekend, proseguendo fino ad aprile 2024. Il Teatro dei Piccoli: a Napoli

‘Da Sud a Nord’ grande concerto dei Negramaro a Napoli nello stadio: i biglietti

I Negramaro tornano negli stadi dopo sei anni e saranno a Napoli il 15 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la prima data del loro tour dal titolo ‘Da Sud a Nord’ che parte da Napoli e che poi sarà il 22 giugno a Milano allo Stadio San Siro. Dal 24 ottobre 2023 i biglietti sono in vendita generale su @ticketone.it ‘Da Sud a Nord’

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Metro Art Tour: visite guidate alle stazioni dell’arte della Metro 1 di Napoli

Il 22 e 29 dicembre e il 5 gennaio ci saranno 3 interessanti visite guidate per conoscere le belle Stazioni dell’Arte della Metropolitana linea 1 di Napoli. Le visite alle stazioni dell’arte

Tu scendi dalle scale: a Napoli trekking urbano e visite guidate per le scale della città

Ritorna dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 il Festival delle scale di Napoli, con tante passeggiate, trekking urbano e visite guidate per le scale della città. Tu scendi dalle scale

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Un nuovo tour guidato che ci porterà alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo verrà ripetuto ogni sabato. Lux In Fundo

Natale a San Domenico Maggiore: visite straordinarie al DOMA, il Museo dell’Opera,

Per i mesi di dicembre e gennaio apertura straordinaria del Cappellone e la visita al presepe del 500 e al Museo dell’Opera di San Domenico. Prossime 30 e 6 genn. visite al DOMA

“Luce di Napoli”: aperture serali e visite al Duomo di Napoli e ai suoi tesori nascosti

“Luce di Napoli” propone, per i giorni 23 e 30 dicembre delle aperture serali straordinarie al Duomo di Napoli, alla Cappella e al Museo del Tesoro e altro. “Luce di Napoli

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Altre cose da fare a Napoli in settimana

A Napoli il grande Christmas Village 2023 alla Mostra D’Oltremare

Fino al 30 dicembre 2023 torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli il grande Christmas Village Napoli, che porterà in città la magica atmosfera del Natale con le sue tante luminarie e luci scintillanti Da non perdere. Napoli Christmas Village

Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

A Napoli l’arte presepiale del 700 si ammira nel suo centro storico, a San Gregorio Armeno ma in città esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere. I grandi presepi a Napoli

Notte al Museo e Natale stellare a città della Scienza

Un Natale speciale fino al 7 gennaio con eventi da non perdere e momenti imperdibili come il 22 dicembre e il 4 gennaio con la magica “Notte al Museo” Natale a Città Scienza

Natale 2023 all’Edenlandia con la pista di pattinaggio più grande del Sud Italia

Natale speciale ad Edenlandia, il grande e storico parco dei divertimenti di Napoli, con tanti eventi da non perdere. Già aperta una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio fino al 22 gennaio 2024 all’interno del PalaEden per la felicità di grandi e piccoli: ed è la pista più grande del Sud Italia a soli 6 euro. pista di pattinaggio

L’Adorazione dei Magi” di Botticelli nel Complesso Monumentale Donnaregina

Fino al 31 gennaio 2024 nello splendido Museo Diocesano di Napoli di Largo Donnaregina sarà esposto il capolavoro di Botticelli “L’Adorazione dei Magi” il dipinto più celebre e senz’altro tra i più riusciti e affascinanti di Sandro Botticelli. “L’Adorazione dei Magi”

La mostra “Napoli al tempo di Napoleone” a Palazzo Piacentini in via Toledo

Fino al 7 Aprile 2024 si terrà a Napoli la mostra “Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo” a Palazzo Piacentini, sede cittadina delle Gallerie d’Italia, i musei del Gruppo Intesa Sanpaolo. Una mostra che permetterà ai visitatori di conoscere l’atmosfera e l’immagine della città negli anni dal 1808 al 1815, periodo in cui Gioacchino Murat fu il Re,Napoli al tempo di Napoleone

All’Antico Vinaio ha aperto a Corso Umberto I: il paradiso delle schiacciate toscane a napoli

Arriva a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, che ha aperto ad ottobre 2023 a Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. Quello in città sarà uno dei quasi 30 locali della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles. All’Antico Vinaio apre a Napoli

Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini a Napoli. Nella chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, sono esposte altre opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento e la chiesa sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13. riapre la Chiesa dei Cristallini

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto apre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli che conserva il Tesoro più importante al mondo, al pari di quello della Corona Inglese, con bel 21.610 capolavori. Oggi è un museo più inclusivo ed accessibile con speciali realizzazioni tattili che riproducono la straordinaria Mitra in 3D, la collana di San Gennaro e con tanto altro. Museo del Tesoro di San Gennaro

Ara Starck in mostra a Napoli nel chiostro cinquecentesco di Santa Caterina a Formiello

Fino al 20 gennaio 2024 ci sarà a Napoli la prima mostra di Ara Starck, un’artista internazionale che ha lavorato assieme ad alcuni artigiani napoletani, e che si terrà presso Made in Cloister nel cinquecentesco chiostro di Santa Caterina a Formiello, vicino Porta Capuana, dove c’era l’antico lanificio militare di epoca borbonica. Ingresso 5 euro. Ara Starck in mostra a Napoli da Made in Cloister

Il Love Museum, a Napoli a Palazzo Fondi

Fino al 7 gennaio 2024 il Love Museum, il primo museo dell’Amore Universale in Italia, a Napoli a Palazzo Fondi. Questo format di livello internazionale è dedicato a celebrare l’amore in tutte le sue forme meravigliose: per sé stessi, per la famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, naturalmente, per l’Arte. Il Love Museum

Grande successo e proroga a Napoli per la mostra “Van Gogh: The Immersive Experience”

Rimarrà fino al 6 gennaio 2023 a Napoli, nella seicentesca Chiesa di San Potito in Via Salvatore Tommasi, nella vicinanze del Museo Archeologico Nazionale, la bella mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience”. L’evento sembra abbia superato i 90.000 visitatori ed è stato riproposto in città ha in una forma totalmente rinnovata. Van Gogh: The Immersive Experience”

I “Pulcinella” di Mimmo Paladino in mostra al Palazzo Reale di Napoli

Una mostra dedicata ai “Pulcinella” di Mimmo Paladino si terrà nel Palazzo Reale di Napoli fino al 9 gennaio 2024 a cura di Flavio Arensi. In mostra i 104 disegni su Pulcinella, cui verrà aggiunta un’ulteriore opera inedita del grande artista campano. I “Pulcinella” di Mimmo Paladino

Apre il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

