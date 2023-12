Racconti al Femminile: spettacoli gratuiti a San Domenico Maggiore a Napoli

© Napoli da Vivere

Quattro spettacoli gratuiti da non perdere nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli per “Natale a Napoli 2023”: un bel tributo alle donne che hanno lasciato e lasciano ogni giorno un segno nel panorama musicale

Dal 27 al 30 dicembre 2023 si terranno nel centro storico di Napoli quattro spettacoli ad ingresso gratuito nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. Quattro eventi al femminile che vedranno sul palco grandi artiste come Nada, Amalia Grè, Cristina Donà e Rita Marcotulli in concerto gratuito a Napoli per l’iniziativa Natale a Napoli 2023. L’evento, promosso dal Comune di Napoli è rivolto ai cittadini e ai turisti in occasione del Natale: gli spettacoli inizieranno alle ore 19:00 e sono tutti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite.

Racconti al Femminile a San Domenico Maggiore a Napoli: maggiori informazioni

27 dicembre: NADA , tra le migliori interpreti della musica d’autore.

, tra le migliori interpreti della musica d’autore. 28 dicembre: Cristina Donà e Saverio Lanza in “Spiriti guida”.

in “Spiriti guida”. 29 dicembre: Amalia Grè , cantautrice, designer e pittrice italiana.

, cantautrice, designer e pittrice italiana. 30 dicembre: Rita Marcotulli, pianista e compositrice di fama internazionale.

pianista e compositrice di fama internazionale. Prenotazione obbligatoria: sul link EventBrite

Maggiori informazioni – “Racconti al Femminile”

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.