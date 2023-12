Natale 2023 all’Edenlandia con la Pista di Pattinaggio più grande del Sud Italia

Anche quest’anno Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, si prepara al Natale con eventi speciali per piccoli e grandi. Già aperta la straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio, la più grande del Sud Italia, e poi sempre ingresso gratuito al grande parco a tema e le giostre a 2,3 o 5 euro

La bellissima pista di pattinaggio su ghiaccio, che farà la felicità di tutti gli appassionati, rimarrà aperta ad Edenlandia fino al 22 gennaio 2024.

Sulla pista più grande del Sud Italia si potrà provare l’emozione di andare per trenta lunghi minuti su una struttura di vero ghiaccio con un ticket di 6€ e divertirsi come si vuole. Il prezzo del ticket include l’accesso alla pista e il noleggio dei pattini per un turno di 30 minuti pieni di divertimento.

L’Età minima è dai 4 anni in su e gli accompagnatori di bambini sotto 1.20 mt possono entrare gratuitamente sulla pista (senza pattini). Sulla pista non ci sono istruttori presenti. .

Pista di Pattinaggio ad Edenlandia biglietti 6 euro Online su VivaTicket

Maggiori informazioni – Facebook Edenlandia

