Tu scendi dalle scale: a Napoli trekking urbano e visite guidate per le scale della città

Ritorna la grande festa del Festival delle Scale di Napoli in versione invernale con proposte di trekking urbano, passeggiate accompagnate e incontri lungo le tantissime scale di Napoli

Ritorna dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 il Festival delle scale di Napoli, per una speciale versione natalizia dal titolo “Tu scendi dalle Scale” in collaborazione tra il Comune di Napoli e le associazioni del Coordinamento Scale di Napoli con tante passeggiate, trekking urbano e visite guidate per le scale della città.

Un evento molto seguito in città incentrato sulla valorizzazione culturale del grande patrimonio di scale e percorsi gradonati che fanno parte tessuto urbano della città. Napoli è infatti una città “verticale” con oltre duecento percorsi tra gradini, rampe, scale e gradinate che attraversano la città dalle colline al mare.

Già svolti alcuni eventi ma sono da non perdere i prossimi che dureranno fino al 7 gennaio 2024. Di seguito troverete il programma delle prossime passeggiate che richiedono la prenotazione e un contributo di partecipazione.

Tu scendi dalle scale 2023 – programma

26 dicembre 2023 – Come l’acqua che scorre: Prosa fluida in Pedamentina – Gente Green APS – progetto Lo Sguardo che Trasforma – Dal Piazzale di San Martino attraverso la Pedamentina al Parco dei Quartieri Spagnoli con lo spettacolo itinerante di prosa canzoni originali d’autore e danza. Appuntamento: ore 10:30 Piazzale di San Martino (imbocco scala) Info e prenotazioni: WhatsApp Guido Liotti 3914143578 Luisa Fazzari 3394761215 losguardochetrasforma@gmail.com Prenotazione obbligatoria – Contributo organizzativo

– Percorso alla scoperta delle scale napoletana Caffè Letterario DOM – Vico San Domenico Maggiore, 16 Presentazione del libro di Gabriella Guida edizione Intra Moenia Intervengono i rappresentanti del coordinamento scale di Napoli Modera Carmine Maturo 30 dicembre 2023 – Scale narrate dal Petraio a Chiaia – Associazione Napoletana Beni Culturali – Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma Uno sguardo diverso e molteplice sulla città dal borgo antico del Petraio con le sue scale, alla popolare zona di San Carlo alle Mortelle fino alle Rampe Brancaccio con le eleganti costruzioni liberty di cui visiteremo l’esempio più fulgente: palazzo Mannajolo. Una passeggiata per ritrovare lo spirito dei luoghi attraverso la narrazione di Gabriella Guida e le suggestioni letterarie curate da Guido Liotti Appuntamento ore 10.30 Piazza Fuga (Funicolare Centrale) Info e prenotazioni ass.benicult@gmail.com – Gabriella Guida whatsapp 3358236123 losguardochetrasforma@gmail.com – Guido Liotti whatsapp 3914143578 Prenotazione obbligatoria Contributo organizzativo

Maggiori informazioni – Tu scendi dalle scale 2023 –

Associazione – Le scale di Napoli

