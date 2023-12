Apre il Parco Reale del Natale al Fusaro: la Casina Vanvitelliana sarà illuminata con luci d’artista

Ph Facebook Josi, Gerardo della Ragione

Anche nel parco del Fusaro, dove c’è la bellissima Casina Vanvitelliana ci saranno quest’anno le bellissime Luci d’Artista che trasformeranno la zona per tutto il mese di dicembre in un meraviglioso parco natalizio con splendide luminarie e poi tanti eventi, concerti e mercatini natalizi. A Bacoli questo Natale 2023 ci saranno così due Giardini Incantati, sui due laghi flegrei

Aprirà sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18:00 il grande Parco Reale del Natale al Fusaro in cui si potrà ammirare anche la meravigliosa Casina Vanvitelliana illuminata con splendide Luci d’Artista. L’annuncio su Facebook dell’infaticabile sindaco Josi, Gerardo della Ragione che definisce il Parco Reale del Natale “una meraviglia assoluta”.

Nel Parco Vanvitelliano del Fusaro dove c’è la celebre Casina, ci sarà un grande allestimento artistico che rievocherà i fasti dell’epoca dei Borbone. Uno spettacolo mai visto prima che renderà, per il periodo natalizio, il grande parco un luogo stupendo che non conterrà solo le splendide luci d’artista ma ospiterà tanti concerti anche con musicisti del Teatro San Carlo di Napoli.

Luci d’artista e poi Concerti, Mercatini di Natale, iniziative per i bambini nel Parco Reale del Natale

Al Fusaro, oltre allo spettacolo della splendida Casina Vanvitelliana illuminata a festa da bellissime luci d’artista ci saranno tanti Concerti, Mercatini di Natale a pochi metri di distanza, e tante iniziative per i bambini e visite alla Casina Vanvitelliana.

E non dimentichiamo che anche nel centro di Bacoli sono state accese da poco delle belle luminarie natalizie nella Villa Comunale, che affaccia sul lago Miseno con oltre 10.000 mq di addobbi illuminare a festa la città e poi luci natalizie anche nel centro storico, che sarà sempre tutto scintillante per il Natale. E poi, a giorni, si inaugura la pista di pattinaggio e ci saranno tanti appuntamenti speciali con concerti e presepe vivente, per tutto il mese di dicembre. Bacoli sarà così una città sul mare con due Giardini Incantati sui laghi flegrei. E due magie diverse. Villa Comunale. Parco Reale. a 5 km di distanza e a 10 minuti in auto.

