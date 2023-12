Tony Tammaro al Palapartenope con la Festa con ‘La Grande Notte dei Tamarri 2’

Ph Facebook Tony Tammaro

Il concerto evento in programma al Palapartenope di Napoli con tanti brani amati dai fan, ospiti a sorpresa, visual e nuovi contenuti video con tanti brani riarrangiati ex novo in chiave techno-house

Mercoledì 27 dicembre 2023 alle ore 21 al Palapartenope di Napoli si terrà il concerto-evento “La Grande Notte dei Tamarri 2”, un grande raduno, che ritorna dopo il grande successo dello scorso anno.

Una edizione dell’happening tamarro per antonomasia che vedrà sul palco del Palapartenope, Tony Tammaro assieme ad una band di sette elementi. Naturalmente saranno proposti tanti brani amati dai fan come “Patrizia”, “‘o Trerrote”, il “Rock dei Tamarri” e “Supersantos” e poi ospiti a sorpresa, visual e nuovi contenuti video. Molti brani saranno riarrangiati ex novo in chiave techno-house e faranno da anteprima al nuovo disco di inediti, più grandi successi, che uscirà in primavera.

I biglietti variano dai 23 ai 40 euro e sono disponibili online su VivaTicket

Spettacolo con settori suddivisi ad hoc

Riproposta la stessa fortunata formula dello spettacolo tamarro scorso anno con il Palapartenope che verrà suddiviso in 6 settori: poltronissime assegnate al settore CT (chiattilli), e poi gli altri settori GAL (gente a livello), TA (tamarri arricchiti), MEF (muort’e famm), VPP (vulenn putenn pavann) e CF (cafonazzi) per la tribuna numerata. Una particolare ripartizione che farà felici, come negli anni scorsi, i partecipanti al concerto del 27 dicembre.

I biglietti per “La Grande Notte dei Tamarri 2 variano dai 23 ai 40 euro e sono disponibili nei principali punti vendita regionali e sui circuiti Go2 e VivaTicket.

