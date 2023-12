Natale 2023 a Pozzuoli: eventi al Rione Terra, Ruota Panoramica sul lungomare e pista di pattinaggio

Tanti eventi di Natale a Pozzuoli sia del Comune che dei commercianti come spettacoli concerti, ruota panoramica, pista di pattinaggio e poi villaggi di Natale e mercatini al centro ed anche a Monterusciello, al Rione Toiano, a Licola e in via Napoli sul lungomare: come orientarsi

Un ricco programma di eventi natalizi è stato organizzato dal Comune di Pozzuoli per il Natale 2023, ma anche dall’Associazione Commercianti. Tanti spettacoli, concerti, arte e artigianato ma anche una bella Ruota Panoramica sul lungomare Pertini, una pista di pattinaggio a piazza a Mare e tante luminarie ed eventi fino al 7 gennaio 2024.

Da non perdere il ricco programma di eventi del Comune tra il bellissimo Rione Terra illuminato a festa ma anche nel resto della città, con tante belle manifestazioni come lo straordinario Concerto di Natale nella Nuova Orchestra Scarlatti nel Duomo di Pozzuoli, il capodanno in Piazza della Repubblica, i Re magi al Rione Terra, il festival delle Fiabe e il concerto finale nel Duomo e tanto altro.

In particolare gli eventi del Comune sono veramente tanti e interessanti e li potete vedere tutti scaricando il programma completo. Il programma completo qui

Anche nel centro storico di Pozzuoli un borgo Natalizio con l’Associazione Commercianti

Assieme al programma del Comune ricco di eventi e concerti anche nel centro storico di Pozzuoli (tra Vico Torrione, Via Cavour e Piazza 2 Marzo) arriva il Borgo di Babbo Natale, un programma ricco di sorprese, attività e attrazioni, organizzato dall’Associazione Dei Commercianti.

Ci saranno la casetta di Babbo Natale e l’ufficio postale e poi la Mostra mercato di Natale con le Casette di legno con decorazioni e luminarie scintillanti allestite da operatori di food con squisitezze e tipicità della tradizione natalizia daranno vita ad un carosello di gusti, sapori e colori. Babbo Natale, Elfi e Animatori Itineranti accoglieranno bambini e non solo con giochi, musiche e danze.

Come orientarsi tra i tanti eventi a Pozzuoli per il Natale 2023

Dal 8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 a Pozzuoli ci saranno tantissimi eventi natalizi. Ve li ricapitoliamo di seguito:

Programma di eventi del Comune con concerti, mostre, spettacoli, tombolate, presepi itineranti

Tanti eventi tra il Rione terra e tutta la città – Programma completo

Villaggi Di Natale Con Giochi e Animazione per Bambini:

Monterusciello: Piazza Minopoli;

Rione Toiano: Villa comunale;

Licola: Via del Mare incrocio Via Ariete;

Agnano: Presso la scuola elementare;

Via Napoli: Lungomare Pertini.

Videomapping e Installazioni Luminose

Rione Terra

Botteghe Arte e Artigianato

Rione Terra

Ruota Panoramica

Lungomare Pertini

Pista Di Pattinaggio

Piazza a Mare

Natale A Pozzuoli con l’Associazione Commercianti

il Borgo di Babbo Natale Mostra Mercato di Natale con l’Associazione Commercianti

Piazza 2 Marzo

La casetta di Babbo Natale

Intrattenimento, divertimento, attrazioni

Casa Di Babbo Natale

Rione Terra

