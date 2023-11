Natale a Sorrento: Il Programma di tutte le Attrazioni, le luminarie e gli Eventi di M’illumino d’Inverno

© pacopixel94 (instagram)

Ritorna anche quest’anno il folto programma di eventi natalizi a Sorrento con la XV edizione di “M’illumino d’Inverno” tra mercatini, luminarie, mostre, concerti, esposizioni e tanto altro

Anche quest’anno ci sarà un grande programma di eventi natalizi a Sorrento per la quindicesima edizione di M’illumino d’Inverno, il programma delle manifestazioni natalizie previste per Natale 2023 e organizzato dall’amministrazione comunale. Oltre 50 giorni di appuntamenti, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, con oltre cento eventi programmati tra il centro e le frazioni, aperti al pubblico di cittadini e visitatori di Sorrento. Un programma fittissimo che vi riportiamo di seguito. (vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale per eventuali cambiamenti)

M’illumino d’Inverno – programma di Novembre 2023

24 novembre – Corso Italia e Centro Storico – Black Friday – Shopping sotto l’albero

25 e 26 novembre – Corso Italia e Centro Storico – Shopping sotto l’albero

25 novembre – ore 18.00 Piazza Tasso – Accensione dell’albero e delle luminarie:“Lights that speak in Sorrento” – in diretta radiofonica con Radio Kiss Kiss

25 novembre – ore 19.00 Piazza Sant’Antonino – Pier the Violinist

25 novembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

26 novembre – ore 19.00 Basilica di Sant’Antonino – Pizzichi di Natale

dal 27 novembre al 1 dicembre – Cinema Armida e Hilton Sorrento Palace – Giornate professionali del Cinema di Sorrento

29 novembre – ore 18.30 Museo Correale – Da Verdi a Puccini con Giusy Maresca, Francesco Fortes, Anna Rosaria Valanzuolo

30 novembre – ore 20.30 Cattedrale di Sorrento Suoni DiVini “Gnu Quartet – Paganini, The Rock Album”

M’illumino d’Inverno – programma di Dicembre 2023

1 dicembre – ore 20.30 Cattedrale di Sorrento – Suoni DiVini “Ilaria Pilar Patassini – Terra Senza Terra”

2 dicembre – dalle ore 17.30 Corso Italia e Centro Storico – Boomerang Orkestra – street band

2 dicembre – ore 20.30 Cattedrale di Sorrento – Suoni DiVini Tiromancino

3 dicembre – dalle ore 11.00 Corso Italia e Centro Storico – Boomerang Orkestra – street band

3 dicembre – Piazza Lauro – “Natale sotto l’albero” del Club Veicoli del ‘900 raduno di auto e moto d’epoca

3 dicembre – ore 19.00 Chiesa di Santa Lucia – Natalèa tra i Borghi e le Marine “Natale Napoletano” con Chiara De Vita, Elena Parmense, Matteo Salsano e Gaetano Stella, al pianoforte il Maestro Nino Aleotti e con la partecipazione di Marco Palmieri

dal 3 dicembre al 26 dicembre – dalle ore 16.00 alle 20.00 Villa Fiorentino Villaggio di Natale “Le magie del Natale”

6 dicembre – ore 19.00 Chiesa di Sant’Anna Marina Grande – Natalèa tra i Borghi e le Marine “Notte ‘ncantata” con Carmine De Domenico, al pianoforte Rosaria Bencivenga, al violino Luciano Barbieri e con Marco Palmieri

dal 6 al 10 dicembre – nella zona pedonale del Corso Italia, dal campanile della Cattedrale a Piazza Veniero – Sorrento Chocoland – La terra dei golosi – 6ᵃ Edizione

7 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

dal 7 al 10 dicembre – ore 17.30 alle ore 23.30 Piazza Lauro – Street Food Sorrento Village

7 dicembre – dalle 17.00 alle 00.00 Piazza Lauro – Stelle per lo shopping

dall’8 al 10 dicembre e dal 20 dicembre al 7 gennaio – dalle ore 10.00 alle ore 14.00 apertura Bastione di Parsano – Natale a Sorrento

8 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

8 dicembre – ore 19.00 Cattedrale dei SS. Filippo e Giacomo – Misa Criolla y Navidad Nuestra

dal 9 dicembre al 15 gennaio – Villa Comunale – Installazione artistica Luigi Stinga

9 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 da Viale Nizza a Cesarano e a Casarlano – Christmas Train – Le letterine a Babbo Natale

9 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

9 dicembre ore 18.30 Chiesa dell’Annunziata – Concerto Gospel – Rita Ciccarelli – Flowin’ Gospel

10 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

10 dicembre – ore 19.00 Chiesa dell’Addolorata – Concerto “Complice Armonia” Ensamble

10 dicembre – dalle ore 19.00 alle ore 23.00 Piazza Veniero – Tombolata itinerante a cura di Confcommercio Sorrento – tipica tombola napoletana con Marco Palmieri

11 dicembre – ore 19.00 Chiesa di Sant’Attanasio Vescovo Priora – Natalèa tra i Borghi e le Marine “Christmas songs for you!” con Maria Vittoria Guarracino, al pianoforte Ciro Cuomo e con la partecipazione di Gabriella Vitiello

12 dicembre – ore 18.30 Museo Correale – Invito all’opera con Giusy Maresca, Franceso Fortes e Anna Rosaria Valanzuolo

12 e 13 dicembre – Borgo di Santa Lucia Ceppone di Santa Lucia

14 dicembre – ore 19.00 Corso Italia e Centro Storico – Folklore Itinerante “La Tarantella per le Vie della Città”

14 dicembre – ore 19.30 Chiesa dell’Addolorata – Anime di Napoli tra Napoletanità e Napoletanismi di Nio Lauro con la partecipazione degli attori Olimpia La Padula e Gianluca Coppola e il musicista Giuseppe Maresca e con la regia di Salvatore Piedimonte

14 dicembre – ore 20.30 Cinema Armida – Una nota, un ricordo: evento solidale finalizzato alla raccolta fondi per la ricerca contro il cancro

15-16-17 dicembre – Caruso Celebrations in Sorrento celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Enrico Caruso – Ascolto guidato di dischi originali di Enrico Caruso su grammofono d’epoca

15 dicembre – dalle 17.00 alle 24.00 Via San Nicola – Natale D’Arte in Via San Nicola

15 dicembre – dalle ore 18.00 Corso Italia e Centro Storico – Sfilata del gruppo folkloristico per le strade della città di Sorrento

15 dicembre – ore 20.30 Teatro Tasso – Caruso Celebrations in Sorrento: Concerto di Vincenzo Costanzo

16 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 da Viale Nizza a Marina Grande e a Marina Piccola – Christmas Train – Le letterine a Babbo Natale

16 dicembre – ore 19.00 Piazza Sant’Antonino – Pier the Violinist

16 dicembre – ore 19.00 Museo Correale – Concerto “Tra sacro e profano… aspettando il Natale”

16 dicembre – ore 19.00 Chiesa Santa Maria di Casarlano – Concerto “Complice Armonia” Ensamble

16 dicembre – ore 19.00 Basilica di Sant’Antonino – Canto il Natale … in Coro!

16 dicembre – ore 19.00 Cattedrale dei SS. Filippo e Giacomo – Nativitas con Candida Guida, Leopoldo Punziano e Antimo Dell’Omo

16 dicembre – ore 20.00 Circolo dei Forestieri – Caruso Celebrations in Sorrento: Concerto Liric

17 dicembre – ore 12.00 Grand Hotel Excelsior Vittoria – Concerto lirico – Matinee

17 dicembre – dalle 17.30 alle 19.00 Circolo dei Forestieri – Ascolto guidato di dischi originali di Enrico Caruso su grammofono d’epoca

17 dicembre – Corso Italia e Centro Storico dalle ore 18.00 alle ore 19.30 – The Fantomatik Orchestra – street band

17 dicembre – ore 19.30 Corso Italia – Sfilata Caccia al Tesoro

17 dicembre – ore 20.00 Teatro Tasso – Caruso Celebrations in Sorrento:Concerto di Gala del “Caruso – De Curtis International Competition” esibizione e premiazione dei vincitori finalisti

18 dicembre – ore 19.30 Teatro Tasso – Sorrento Jazz XXIV Edizione “Blind International Orchestra con Javier Girotto”

19 dicembre – ore 19.30 Teatro Tasso – Sorrento Jazz XXIV Edizione “I Cantori in Mass in Blue messa Jazz”

20 dicembre – ore 19.30 Teatro Tasso – Sorrento Jazz XXIV Edizione “Gaemaria Palumbo in: Popular Song Project “Songs”

21 dicembre ore 19.30 Teatro Tasso – Sorrento Jazz XXIV Edizione “Sergio Cammariere in concerto”

21 dicembre – ore 20.00 Chiesa Santa Maria di Casarlano – Natalèa tra i Borghi e le Marine FabianaSirigu in “E’ Natale, che spettacolo!” con Marco Palmieri e la partecipazione straordinaria di Fabio Brescia

21 e 22 dicembre – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Teatro Tasso – Babbo Natale con le scuole

22 dicembre – dalle ore 19.30 alle ore 21.30 Corso Italia – Quattro quarti band in concerto – street band

dal 23 dicembre al 6 gennaio – dalle 10.00 alle 12.00 Villa Fiorentino – L’Officina dei Piccoli Elfi: Laboratorio Natalizio per bambini: laboratorio manuale natalizio per bambini

23 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 da Viale Nizza a Priora – Christmas Train – Le letterine a Babbo Natale

23 dicembre – ore 19.00 Corso Italia – Band “Four Notes”

23 dicembre – ore 19.00 Chiesa del Rosario – Concerto di Natale del complesso bandistico città di Sorrento

23, 25, 28, 30 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio – dalle ore 17.30 alle ore 20.00 presso i giardini attigui al Palazzo Episcopale (Cattedrale di Sorrento) – Presepe vivente Sorrento – O’ Presepio: scene viventi dell’antico presepe napoletano

24 dicembre – dalle ore 12.00 Via degli Archi presso la pizzeria “Da Gigino” – Pizza Fritta con intrattenimento musicale

24 dicembre – dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

Dal 25 al 27 dicembre – Caccia al Tesoro di Natale

25 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

25 dicembre – ore 17.30 Chiesa della S.S. Annunziata – S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Chamber Orchestra – Concerto di Natale In memoria di Bianca Gambardella Acampora) – Musiche per il Natale

26 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso- Spettacolo dei burattini

26, 27, 29, 30 dicembre e 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16 gennaio – dalle 18.00 alle 20.00 – Presepe di Casarlano: presepe vivente all’interno del borgo storico di Casarlano

26 dicembre – ore 19.00 Piazza Sant’Antonino – Pier the Violinist

26 dicembre – ore 19.00 Cattedrale dei SS. Filippo e Giacomo – “Napoli incontra Bueno Saires per i 10 anni di Papato di Papa Francesco” concerto a cura del coro della Cattedrale

27 dicembre – dalle ore 16.00 alle ore 20.00 Villa Fiorentino – Luna Park Christmas

27 dicembre – ore 19.00 Corso Italia – 12 Corde Acoustic band

27 dicembre – ore 20.00 Teatro Tasso – S.C.S. International Christmas Ballet Show & Special Guests – Il grande spettacolo di balletto di Natale

28 dicembre – ore 18.00 Via San Nicola – Tombolata folkloristica

29 dicembre – ore 20.00 Teatro Tasso – S.C.S. Best American Christmas Gospel Show & Special Guest – Concerto Gospel

30 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattin

30 dicembre – ore 18.30 Basilica di Sant’Antonino – G. Martucci – “Messa di Gloria” per soli, coro e orchestra

30 dicembre – ore 19.30 Cattedrale dei Cattedrale dei SS. Filippo e Giacomo – M’ Barka Ben Taleb – Una Musica un Dio

30 dicembre – alle ore 20.00 Piazza Tasso – Concerto in memoria di Mariano Russo

31 dicembre – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

31 dicembre – ore 11.30 Teatro Tasso – S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra – Concerto di fine anno

31 dicembre – dalle ore 17.00 Corso Italia e Centro Storico – Sfilata del gruppo folkloristico per le strade della città di Sorrento ed esecuzione della canzone di Capodanno

31 dicembre – ore 18.00 Piazza Tasso – Ciuccio di fuoco con la partecipazione amichevole di Marco Palmieri

31 dicembre – dalle ore 23.00 alle ore 03.00 Piazza Tasso – Festa di Capodanno intrattenimento musicale con live music Helen & Antonio AfroBlue, Dj Nando Fruscio & Miguel Verdolva, performer Hosting Emsi Gallo

M’illumino d’Inverno – programma di Gennaio 2024

1 gennaio – ore 01.00 Marina Piccola – Spettacolo di fuochi pirotecnici

1 gennaio – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

1 gennaio – ore 17.30 Teatro Tasso – S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Orchestra – Concerto di Capodanno

dal 1 al 6 gennaio – Cinema Armida – Sorrento Film & Food Festival

dal 1 al 15 gennaio – Chiostro di San Francesco – Mostra fotografica “Life… la Vita in Penisola Sorrentina” About Sorrento 2024

2 gennaio – dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

3 gennaio – ore 19.30 Chiesa dell’Addolorata – “C’è tutta una vita da scrivere e da fumare sopra il caffè” di Antonio Spenillo con la partecipazione di Mauro Spenillo e Antonio De Carmine

4 gennaio – ore 19.30 Chiesa dell’Addolorata – Diego Sommaripa in Leggende Napulitane

4 gennaio – ore 21.00 Teatro Tasso – Enzo Gragnaniello in “Rint ‘O Posto Sbagliato”

5 gennaio – ore 19.00 Museo Correale – “Swinging Christmas” – Cassandra Rapone Quintet

5 gennaio – ore 19.00 Corso Italia – 12 Corde Acoustic trio band

5 gennaio – dalle ore 15.30 alle 18.30 Borgo di Priora – La Befana a Priora

5 e 6 gennaio – dalle 16.00 alle 20.00 Villa Fiorentino – La Dimora della Befana

6 gennaio – partenza da Priora alle 10.00 arrivo in piazza Tasso alle 12.00 – Parata dei Bersaglieri

6 gennaio – Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

6 gennaio – ore 19.30 Chiesa del Carmine – Tradizionale Processione del Bambino Gesù con banda musicale, pastori e zampognari con spettacolo pirotecnico finale

6 gennaio – ore 19.30 Basilica di Sant’Antonino – Fiorenza Calogero in Ex Voto canti alla divinità con la partecipazione di Marcello Vitale

7 gennaio – Piazza Tasso – Spettacolo dei burattini

7 gennaio – dalle 17.00 alle 24.00 Via San Nicola – Natale D’Arte in Via San Nicola

7 gennaio – dalle ore 18.00 alle ore 19.30 Corso Italia e Centro Storico – Zastava Orkestar – street band

7 gennaio – ore 20.00 Teatro Parrocchiale Sant’Antonino – “Todos. Napolincontrabaires” con Diego Moreno

8 gennaio – dalle ore 19.00 alle ore 23.30 Via Fuorimura presso la Pizzeria Da Michele – “E’ asciut pazz ‘o padrone”: manifestazione enogastronomica e folkloristica

9 gennaio – ore 20.00 Teatro Parrocchiale Sant’Antonino – Fede ‘n Marlen

13 e 14 gennaio – ore 17.00, 18.00, 19.00 (3 turni) Basilica di Sant’Antonino – Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi – Quadri viventi tratti dalle opere pittoriche di Artemisia Gentileschi, con musiche di Scarlatti, Bellini e Verdi

14 gennaio – ore 20.00 Teatro Tasso – Enzo Decaro – “Non è vero ma ci credo”

21 gennaio – ore 15.30 Cattedrale dei SS. Filippo e Giacomo – Premiazione del concorso “Il Presepe oggi” XLIV Ed.

