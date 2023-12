Notte al Museo e Natale stellare a città della Scienza a Napoli: il programma degli eventi e laboratori

© Napoli da Vivere

Un Natale speciale e “stellare” dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 con eventi da non perdere e momenti imperdibili come il 14 dicembre con “Renanera” in Via Lattea, il 22 dicembre e il 4 gennaio con la magica “Notte al Museo”, e per concludere in bellezza, il 6 gennaio ci sarà la “Grande Festa della Befana“!

Un Natale tra scienza, divertimento e magia – il programma dei vari weekend

Il 14 dicembre – Appuntamento in Via Lattea – al Planetario di Città della Scienza una serata che ha come tema il ciclo evolutivo delle stelle. Ci saranno osservaioni di spettacolari nebulose e si affronterà il tema dei Buchi Neri con le ultime immagini da brivido provenienti dal telescopio spaziale James Webb e dell’Event Horizon Telescope (EHT). Non mancheranno le osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Unione Astrofili Napoletani.

Di seguito i programmi di dettaglio degli eventi Natalizi nei prossimi giorni a Città della Scienza: Programma di dettaglio sul sito.

Per maggiori info e prenotazioni: tel. 081.7352.222 – whatsapp 329 463 1667 – contact@cittadellascienza.it

