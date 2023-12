Christmas Village Napoli 2023: Pattinaggio, Mercatini e Magia Natalizia alla Mostra d’Oltremare

Ph facebook Christmas Village Napoli

Torna anche quest’anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli l’edizione 2023 del Christmas Village, il magico villaggio di Natale che propone tanti eventi e spettacoli ma anche una grande pista di pattinaggio, l’area gonfiabili, la Casa di Babbo Natale e fuochi d’artificio. E quest’anno la Pista di pattinaggio e l’Area gonfiabili sono inclusi nel biglietto d’ingresso

Dal 7 al 30 dicembre 2023 torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli il grande Christmas Village Napoli, organizzato dalla società Eventitalia, e patrocinato dal Comune di Napoli. Ed anche quest’anno Christmas Village porterà in città la magica atmosfera del Natale con le sue tante luminarie e luci scintillanti che renderanno i padiglioni della Mostra in un vero e proprio villaggio natalizio con luminarie, addobbi natalizi e scenografie a tema, e un grande show pirotecnico finale. E quest’anno la Pista di pattinaggio e l’Area gonfiabili sono inclusi nel biglietto d’ingresso. E’ infatti richiesto solo un contributo di 1,50 euro per la sanificazione dei pattini.

Tra le tante luci natalizie non mancheranno tante casette di legno dei Mercatini di Natale, i Christmas Market, con la loro mercanzia anche artigianale a tema natalizio ma non mancherà anche una bella pista di pattinaggio, che potrà intrattenere i visitatori tra uno spettacolo ed un altro. Ci saranno anche tanti spettacoli musicali con un grande palco che ospiterà principesse e personaggi Disney che catapulteranno i più piccoli in un vero e proprio mondo delle favole.

E poi vari ospiti tra cui la Cavalery Family (8 dicembre), Salvo & Giorgia (17 dicembre), Stefano e Ilary Pollari (23 dicembre). In caso di maltempo già pronta una tensostruttura, di 1.100 metri quadrati, che ospiterà al coperto un palco musicale e l’area gonfiabili.

Acquista Ora: Il Tuo Biglietto per il Christmas Village Hai mai sognato di passeggiare in un villaggio incantato, dove le luci scintillanti del Natale accendono sorrisi e la magia dell’inverno scalda i cuori? Il Christmas Village alla Mostra d’Oltremare di Napoli ti aspetta per trasformare questo sogno in realtà! Acquistando il tuo biglietto ora, non solo garantisci a te e ai tuoi cari un posto per godere di un’esperienza natalizia senza pari, ma ti immergerai in un mondo dove la gioia delle festività prende vita. Tra le casette di legno dei Mercatini di Natale, la pista di pattinaggio dove volteggiare in allegria, e l’emozionante spettacolo di fuochi d’artificio, ogni momento sarà indimenticabile. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di creare ricordi preziosi: i biglietti sono disponibili ora e ti aspettano per vivere insieme la magia del Natale a Napoli! 🎟 Biglietti disponibili online su TicketOne

Tanto spazio per i bambini al Christmas Village Mostra d’Oltremare e i ticket d’ingresso

Tante attività per i bambini al Christmas Village che potranno scrivere la letterina di Natale e salutare e parlare con Santa Claus che sarà disponibile assieme ai suoi elfi in carne e ossa e poi non mancheranno zone per il Truccabimbi e la Baby Dance.

Il biglietto d’ingresso al Christmas Village include

Ingresso al villaggio di Natale

Ingresso ai Mercatini di Natale

Ingresso Santa Clause’s World:

Ufficio postale, Christmas photobooth, Trono di Babbo Natale

Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Clause”

Spettacolo Bolle di Sapone “Pulce Circus Bubble Show”

Musical delle Principesse (consulta giorni e orari)

Baby Dance

Truccabimbi

Tombola musicale per adulti

Area Gonfiabili

Pista di pattinaggio* (1,50€ per sanificazione pattini)

Christmas dance

Incontro con le mascotte

Show pirotecnico (consulta giorni e orari)

Programma completo Christmas Village con orari e giorni delle attività previste

Il Villaggio sarà aperto:

Dal 7 al 22 dicembre dalle 16 alle 21:30 nei giorni feriali e dalle 11 alle 22 nei giorni festivi e prefestivi;

Dal 23 al 30 dicembre dalle 11 alle 22 tutti i giorni;

Il 25 dicembre dalle 17 alle 23. Il 24 dicembre, invece, resterà chiuso per l’intera giornata.

L’ingresso giornaliero ha un costo di 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino ai 12 anni. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 2 anni da compiere. Ingresso da Piazzale Tecchio. Scopri i biglietti su TicketOne.

Maggiori informazioni sito ufficiale Christmas Village Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.