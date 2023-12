Natale speciale a Forio d’Ischia con “Forioxmas 2023” con oltre 100 eventi fino all’Epifania

Un mese di eventi per tutti a Forio d’Ischia per un Natale tutto da vivere con una grande pista di pattinaggio, cinque grandi spettacoli di cui uno a capodanno, e poi mercatini di Natale e uno spazio per bimbi

Dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 ci sarà un mese pieno di eventi per tutti con tante sorprese da scoprire a Forio d’Ischia per “Forioxmas 2023“ la rassegna natalizia organizzata dal Comune che presenta oltre 100 eventi in programma dall’Immacolata all’Epifania.

Tra i tanti, cinque grandi spettacoli di cui uno organizzato per il capodanno in piazza, e poi mercatini di Natale, una pista di ghiaccio, uno spazio per bimbi, effetti speciali di video mapping e mostre di presepi artigianali.

Non mancheranno esibizioni di artisti da strada, visite guidate, escursioni, appuntamenti legati al culto, gastronomia e altro ancora, come una grande pista di pattinaggio per la gioia di grandi e piccini

Con “Forio Xmas 2023” tutto il comune di Forio farà da palcoscenico naturale a tanti appuntamenti per grandi e piccoli tra concerti con artisti nazionali ed internazionali, appuntamenti speciali come “l’Assise di Pesce” della Vigilia, presepi viventi, tanti eventi rivolti per bambini e per i giovanissimi. Non mancherà un grande Veglione di Capodanno in piazza con musica e tante sorprese. Tra Forio e Panza ci saranno tanti appuntamenti giornalieri per tutte le età con 100 eventi in programma solo dall’Immacolata all’Epifania.

Il programma di massima di “Forioxmas 2023“a Forio d’Ischia

Di seguito alcuni dei principali eventi per “Forioxmas 2023“a Forio d’Ischia: alla fine del post il link per scaricare il programma completo:

7 dicembre 2023 – concerto di Arisa

7 dicembre 2023 – accensione delle luminarie natalizie

9 dicembre 2023 – festa con prelibatezze natalizie e concerto de “I Parsifal”, cover band dei Pooh.

16 dicembre 2023 – SLF in concerto con Vale Lambo, Lele Blade, Yung Snapp e MV Killa.

17 dicembre 2023 – a Panza la “Gibsoul Band and Night Day Group”

20 dicembre 2023 – Arciconfraternita Santa Maria concerto del pianista Daniel Rivera.

21 dicembre 2023 – spettacolo dell’imitatrice Emanuela Aureli.

22 dicembre 2023 – Notte Bianca a Forio con apertura prolungata delle attività commerciali

22 dicembre 2023 – concerto rap di Clementino

23 dicembre 2023 – a Panza spettacolo degli Arteteca.

24 dicembre 2023 – ore 12 concerto del Coro Blu Gospel e a seguire il Coro Musicale San Vito.

25 dicembre 2023 – chiesa di Santa Maria di Loreto Gran Concerto di Natale diretto dal Maestro Giuseppe Iacono

26 dicembre 2023 – in mattinata concerto “San Vito Christmas Choir”.

31 dicembre 2023 – Veglione di Capodanno in piazza con la musica house e Italodance del DJ Giorgio Prezioso.

1 gennaio 2023 – concerto di “Rita Ciccarelli & Flowin Gospel”

2 Gennaio 2023 – La tombola Scostumata Con Gerardo Amarante

3 Gennaio 2023 – Concerto Di Denise King, Thisisjazz!

6 gennaio 2023 – concerto dell’Epifania con i Matia Bazar.

Programma ufficiale con i tanti appuntamenti giorno per giorno – Comune di Forio d’Ischia

