“La scatola di biscotti” con Marina Confalone al Teatro San Ferdinando di Napoli

Uno spettacolo che accompagnerà il teatro napoletano verso i suoi 70 anni di vita perché Eduardo De Filippo riaprì alla città il San Ferdinando proprio nel mese di gennaio del 1954. Ed ora uno spettacolo molto bello che nasce da un testo dello scrittore Maurizio de Giovanni

Sarà lo spettacolo “natalizio” del Teatro Nazionale di Napoli quello che Marina Confalone, dal 21 dicembre al 7 gennaio 2024 porterà sulle scene del Teatro San Ferdinando. Uno spettacolo che debutterà in “prima assoluta” giovedì 21 dicembre 2023 al San Ferdinando con la regia di Andrea Renzi e, grande protagonista, Marina Confalone.

La Scatola di Biscotti nasce da un testo dello scrittore Maurizio de Giovanni e resterà in scena al San Ferdinando fino a domenica 7 gennaio 2024. Tanti nomi importanti del panorama teatrale e artistico napoletano per questo spettacolo cominciando da l’autore, Maurizio de Giovanni, e poi il regista e attore Andrea Renzi. Sulle scene la brava attrice Marina Confalone affiancata da Chiara Baffi, Andrea Cioffi, Silvia D’Anastasio.

Nel 2024 i 70 anni di vita del Teatro di Eduardo

“La scatola di biscotti” sarà lo spettacolo che accompagnerà il teatro napoletano verso i suoi 70 anni di vita in quanto Eduardo De Filippo riaprì alla città il San Ferdinando proprio nel mese di gennaio del 1954, con la messa in scena di Palummella zompa e vola di Antonio Petito.

Nello spettacolo si narra di una donna che, ritornata al suo paese di origine dopo trent’anni, si ritrova a fare i conti con un passato che, come tutti i passati, non è mai passato, “che viene subdolamente fuori da una vecchia scatola, una di quelle di metallo che aveva contenuto biscotti e che adesso conserva frammenti di esistenza confusi e disordinati in forma di vecchie fotografie, che si animano e che chiedono conto di chi si era. E di chi si è diventati.”

Calendario delle rappresentazioni

21/12/2023 ore 21.00 prima rappresentazione assoluta

22/12 ore 21.00 | 26/12 ore 21.00 | 27/12 ore 17.00 | 28/12 ore 21.00

29/12 ore 21.00 | 30/12 ore 19.00 | 03/01 ore 18.00 | 04/01 ore 21.00

05/01 ore 21.00 | 06/01 ore 19.00 | 07/01 ore 18.00

Prezzi da 10 a 20 euro in prevendita con Vivaticket

