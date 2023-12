Natale a Santa Chiara: Eventi gratuiti e Cultura a Napoli dal 8 Dicembre al 5 Gennaio

In fotografia si vede il Chiostro Maiolicato di Santa Chiara che fa parte del Complesso Monumentale di Santa Chiara

Nello splendido Complesso di Santa Chiara in Napoli, che è uno dei monumenti tra i più visitati in Europa, ci saranno tanti eventi gratuiti per un Natale speciale tra iniziative artistiche e culturali per mostrare la bellezza del luogo ed aprirsi ad un messaggio di pace universale seguendo l’esempio di San Francesco.

Nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, con la sua imponente Basilica ed il suo celebre Chiostro maiolicato, dall’8 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, si terrà la manifestazione “Natale a Santa Chiara” con tanti appuntamenti ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili: un dono alla città e ai turisti offerto dalla cittadella francescana. Un Natale speciale in occasione degli 800 anni del primo presepe realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223.

Si inizia l’8 dicembre alle 16.30 nella chiesa di Santa Chiara con il concerto “Altri flauti per altri Natali” con un ensemble composto da tutta la famiglia del flauto traverso, ovvero ottavino, flauti in Do, flauti in Sol, flauti bassi ed il rarissimo ed unico flauto contrabbasso, e si prosegue con altri eventi fino al 5 gennaio 2024. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Natale a Santa Chiara”- programma

Di seguito il programma:

8 dicembre 2023 – ore 16.30 – Chiesa di Santa Chiara – concerto Altri flauti per altri Natali dell’Associazione AFI Falaut ets.

– concerto Altri flauti per altri Natali dell’Associazione AFI Falaut ets. 10 dicembre 2023 – ore 17.30 – sala Maria Cristina, Chiostro Maiolicato – concerto dell’Orchestra Stabile della canzone napoletana del Conservatorio Statale della Musica Nicola Sala di Benevento diretta dal maestro Luigi Ottaviano – “A Betlemme nascette nu Ninno”.

– concerto dell’Orchestra Stabile della canzone napoletana del Conservatorio Statale della Musica Nicola Sala di Benevento diretta dal maestro Luigi Ottaviano – “A Betlemme nascette nu Ninno”. 16 dicembre 2023 – ore 10,00 – Laboratorio per bambini “Decoriamo Il Natale” Una bella avventura in cui ascolteremo La Storia Del Presepe del 700

“Decoriamo Il Natale” Una bella avventura in cui ascolteremo La Storia Del Presepe del 700 17 dicembre 2023 – ore 16.30 – Chiostro Maiolicato – Voci e suoni del Natale – rappresentazione itinerante sul Natale ed in particolare sul Presepe di Greccio

– Voci e suoni del Natale – rappresentazione itinerante sul Natale ed in particolare sul Presepe di Greccio 20 dicembre 2023 – ore 18.00 – Chiesa di Santa Chiara – concerto del Coro Polifonico e dell’Ensemble Strumentale del liceo classico Vittorio Emanuele II – Garibaldi”, diretti dal Maestro Giovanni Block.

– concerto del Coro Polifonico e dell’Ensemble Strumentale del liceo classico Vittorio Emanuele II – Garibaldi”, diretti dal Maestro Giovanni Block. 23 Dicembre 2023 – “Il Presepe Dei Bambini” In Occasione dell’800esimo Anniversario del Presepe di Greccio ci avventuriamo alla scoperta dei personaggi del presepe e nel laboratorio seguente i piccoli ne realizzeranno uno seguendo la propria fantasia ed immaginazione

In Occasione dell’800esimo Anniversario del Presepe di Greccio ci avventuriamo alla scoperta dei personaggi del presepe e nel laboratorio seguente i piccoli ne realizzeranno uno seguendo la propria fantasia ed immaginazione 5 gennaio 2024 – ore 19.30 – Chiesa di Santa Chiara – Concerto del coro “Phoenix Gospel Choir”, con brani classici natalizi e musica legata alla tradizione e alla cultura Gospel.

