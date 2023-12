Natale al Parco San Laise: eventi gratuiti nella ex Base Nato di Bagnoli

“Natale al Parco” anche quest’anno propone cinque giornate a tema con tante attività gratuite ideate per i più piccoli e per le loro famiglie: l’evento, è organizzato dalla Fondazione Campania Welfare

Cinque eventi gratuiti da non perdere a Napoli per la III edizione di “Natale al Parco” che si terrà fino al 5 gennaio 2024 presso il parco San Laise, nella ex Base Nato di Bagnoli. Anche quest’anno l’evento, è organizzato dalla Fondazione Campania Welfare e prevede cinque giornate a tema con tante attività gratuite ideate per i più piccoli e per le loro famiglie.

Ognuna delle 5 giornate avrà un tema speciale: il 7 dicembre, alle 15:00 c’è stato il primo evento “Addobbiamo il Natale” con una parata a tema che ha percorso viale Campi Flegrei partendo dalla Cumana fino al parco San Laise dove ad accogliere i piccoli c’erano le associazioni e le cooperative della rete con laboratori, attività, spettacoli, musica e sorprese.

I prossimi eventi gratuiti al Parco San Laise a Bagnoli

Di seguito i prossimi eventi gratuiti al Parco San Laise a Bagnoli: tutti gli eventi si terranno dalle 15,30 alle 19,30.

il 15 dicembre ci sarà la giornata dedicata alla giocoleria e alle arti circensi.

Il 22 dicembre sarà la giornata del “Christmas Party”

il 29 dicembre sarà dedicato all’ ”Arte di Creare Comunità”

il 5 gennaio 2024 sarà dedicato alla festa dell’Epifania

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Maggiori informazioni – Natale al Parco

