RivelAzioni: 78 visite guidate gratuite per scoprire Napoli durante il Natale

Tantissime visite guidate gratuite alla scoperta della città nel vasto programma per il Natale a Napoli del Comune di Napoli con l’evento RivelAzioni che svela la natura caleidoscopica di Napoli, con le sue leggende, i suoi misteri, le sue storie e le sue tradizioni

Dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, nel vasto programma per il Natale a Napoli del Comune di Napoli per l’evento RivelAzioni, ci saranno anche 78 percorsi guidati gratuiti che si svolgeranno seguendo 5 itinerari tematici a cura di Gabbianella Club Events.

Tanti tour gratuiti alla scoperta delle bellezze della città che seguono 5 itinerari tematici per un Natale di scoperte, tradizioni, musica, storia, sapori e profumi. Di seguito troverete i 5 itinerari tematici e poi il calendario di tutte le visite guidate per giorni i cui si svolgeranno, con gli orari e i luoghi di partenza a partire da sabato 16 dicembre 2023 e fino al 7 gennaio 2024.

I tour gratuiti e le date in cui si terranno

La Città dei Presepi

L’arte antica del presepe napoletano, custodita a San Gregorio Armeno, sarà ulteriormente svelata da questo itinerario, che accompagnerà i turisti alla scoperta dei presepi della tradizione, conservati in luoghi insoliti della città: chiese, palazzi storici e vicoli.

TOUR 1: Natale barocco a Chiaia – (21, 30 dicembre e 5 gennaio)

(21, 30 dicembre e 5 gennaio) TOUR 2: Natale ai Vergini – (22 e 29 dicembre),

(22 e 29 dicembre), TOUR 3: Presepe al cubo – ( 22, 29 dicembre e 2 gennaio)

22, 29 dicembre e 2 gennaio) TOUR 4: Santa Caterina e il Lazzaretto – (5 gennaio).

I Sapori del Natale

L’itinerario condurrà i visitatori alla riscoperta delle ricette della tradizione della pasticceria partenopea e delle loro storie, perché dietro ogni dolce famoso c’è una storia impastata di dolcezza e amore.

TOUR 5: Il Gusto del Natale – (14 e 29 dicembre),

(14 e 29 dicembre), TOUR 6: Voci del mercato natalizio – (17, 22 e 30 dicembre)

(17, 22 e 30 dicembre) TOUR 7: O’ Buver tra vita e morte – (22 dicembre e 5 gennaio).

Andar per Fantasmi

Itinerari del mistero che ripercorrono le vie in cui risiedono gli spiriti che animano la città. Storie di amore e di morte circondate da una cornice di vicoli.

TOUR 8: Antri Vergiliani – (21 e 27 dicembre e 7 gennaio),

(21 e 27 dicembre e 7 gennaio), TOUR 9: Fantasmi e presenze – ” (29 dicembre e 2 gennaio),

” (29 dicembre e 2 gennaio), TOUR 10: Da Costantino a Dracula – passeggiando nella storia – (15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 dicembre e 5 gennaio).

Urban Park

L’itinerario condurrà i visitatori lungo le vie dei più bei parchi e giardini della città, luoghi dal grande valore storico.

TOUR 11: Re Ladislao e la zona di Carbonara – (19 dicembre),

(19 dicembre), TOUR 12: Sireneide – Sireneide” (15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 dicembre e 5 gennaio),

Sireneide” (15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 dicembre e 5 gennaio), TOUR 13: Extra-Moenia – (19 e 27 dicembre; 6 gennaio).

Il Giocoso Natale Napoletano

Itinerario alla scoperta dei giochi tipici della tradizione natalizia napoletana, che caratterizzano i momenti di svago durante le festività natalizie.

TOUR 14: Na… Madonna t’accumpagn’ – (15 e 23 dicembre; 6 gennaio)

(15 e 23 dicembre; 6 gennaio) TOUR 15: Family Tour – (20 21, 27 e 28 dicembre; 6 gennaio).

Calendario dei tour per giorni con orari e i luoghi di partenza

16 dicembre / december

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

17 dicembre / december

Tour 6 h 9:30 – start: Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Porta Nolana

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

18 dicembre / december

Tour 11 h 9:30 – start: Chiesa S. Giovanni a Carbonara

Tour 13 h 9:30 – start: Porta San Gennaro

20 dicembre / december

Tour 15 FAMILY TOUR h 16:30 – start: Chiesa San Severo al Pendino

21 dicembre / december

Tour 1 h 9:30 – start: Metro Piazza Amedeo

Tour 8 h 9:30 – start: Stazione metro Mergellina

Tour 15 FAMILY TOUR h 16:30 – start: Chiesa di San Severo al Pendino

22 dicembre / december

Tour 6 h 9:30 – start: Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Porta Nolana

Tour 2 LIS h 9:30 – start: Porta San Gennaro

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

Tour 5 h 16:30 – start: Porta Capuana

Tour 3 h 16:30 – start: Piazza del Gesù

23 dicembre / december

Tour 4 h 10:00 – start: Chiesa S. Caterina a Formiello

Tour 14 h 10:00 – start: Porta San Gennaro

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

27 dicembre / december

Tour 8 h 9:30 – start: Stazione metro Mergellina

Tour 13 h 15:30 – start: Porta San Gennaro

Tour 15 FAMILY TOUR h 16:30 – start: Chiostro di San Severo al Pendino

28 dicembre / december

Tour 15 FAMILY TOUR h 16:30 – start: Chiesa di San Severo al Pendino

29 dicembre / december

Tour 5 h 9:30 – start: Convitto Piazza Dante

Tour 3 h 9:30 – start: Piazza del Gesù

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

Tour 9 h 15:30 – start: Convitto Piazza Dante

Tour 4 h 15:30 – start: Porta San Gennaro

30 dicembre / december

Tour 1 LIS h 9:30 – start: Metro Piazza Amedeo

Tour 2 h 9:30 – start: Chiesa S. Caterina a Formiello

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

Tour 6 h 15:30 – start: Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Porta Nolana

2 gennaio / january

Tour 9 h 9:30 – start: Convitto Piazza Dante

Tour 3 h 9:30 – start: Piazza del Gesù

3 gennaio / january

Tour 15 FAMILY TOUR h 16:30 – start: Chiesa di San Severo al Pendino

4 gennaio / january

Tour 15 FAMILY TOUR h 16:30 – start: Chiesa di San Severo al Pendino

5 gennaio / january

Tour 7 h 9:30 – start: Porta Capuana

Tour 1 h 9:30 – start: Metro Piazza Amedeo

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

Tour 14 h 15:30 – start: Porta San Gennaro

Tour 4 h 15:30 – start: Chiesa S. Caterina a Formiello

6 gennaio / january

Tour 13 LIS h 9:30 – start: Porta San Gennaro

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

7 gennaio / january

Tour 8 h 9:30 – start: Stazione metro Mergellina

Tour 12 h 10:00 – start: Piazza Santa Maria la Nova

Tour 10 h 10:00 – start: Chiostro Santa Maria la Nova

Tutti gli eventi sono gratuiti e la prenotazione sarà disponibile sulla piattaforma online Eventbrite, con un link dedicato per ogni tour:

Per ogni tour saranno disponibili 5 posti riservati a persone con disabilità (info nella brochure). Per info e prenotazioni: per informazioni e prenotazioni +39 338 2266734

