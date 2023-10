Love Museum a Napoli a Palazzo Fondi: guida per orari, biglietti e attrazioni

Love Museum arriva a Palazzo Fondi in una mostra-evento sull’amore in tutte le sue forme

Napoli, la città che è sempre all’avanguardia per la cultura e le nuove tendenze, accoglie con entusiasmo dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024 il Love Museum, il primo museo dell’Amore Universale in Italia. Questo format di livello internazionale è dedicato a celebrare l’amore in tutte le sue forme meravigliose: per sé stessi, per la famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, naturalmente, per l’Arte. La mostra è un vero e proprio spettacolo per gli occhi, un’esplosione di colori e divertimento che coinvolge persone di tutte le età, rendendola un’esperienza adatta a tutta la famiglia.

🎟 Love Museum a Napoli: Biglietti disponibili online su TicketOne

Dove si Trova il Love Museum e gli orari della Mostra

Se ti stai chiedendo dove si trova questa straordinaria mostra, la risposta è Palazzo Fondi, situato in Via Medina n. 24 a Napoli. E per quanto riguarda gli orari? La mostra è aperta al pubblico nei seguenti orari:

dal martedì al venerdì dalle 11:00 alle 19:00

dalle 11:00 alle 19:00 il sabato dalle 10:00 alle 21:00

dalle 10:00 alle 21:00 la domenica dalle 11:00 alle 19:00.

E non dimenticare, l’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura, quindi pianifica di conseguenza.

Un Viaggio Immersivo

La mostra offre un percorso unico e affascinante attraverso stanze tematiche e scenari coloratissimi che ti faranno sognare. Immagina di camminare attraverso un tunnel di fiori rosa che avvolge il pubblico nei profumi della primavera, o di dondolare su un’altalena immersa nel verde tra farfalle coloratissime. E non è tutto: c’è anche la sala degli specchi dedicata all’amore per sé stessi e l’elegante vasca da bagno immersa in un trionfo di nuvole rosa. Ogni angolo è un’opportunità per una foto “instagrammabile”.

Biglietti e Come Acquistarli

Se tutto questo ti ha fatto venire voglia di visitare il Love Museum, allora è il momento di parlare di biglietti. I biglietti sono già disponibili e possono essere acquistati sia online su TicketOne che direttamente sul posto. Ecco i prezzi: per un biglietto intero dal martedì al venerdì, il costo è di € 13,70 online e € 12,50 al box office. Per il weekend e i giorni festivi, il prezzo sale a € 15,70 online e € 14,50 al box office. E se fai parte di un gruppo o di una scuola, ci sono tariffe ridotte. I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente.

Date della Mostra

Infine, parliamo delle date. La mostra sarà aperta dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. Quindi, se stai pianificando una visita a Napoli o se sei un residente in cerca di qualcosa di nuovo ed emozionante da fare, questa è un’opportunità che non vorrai perdere.

Per ulteriori dettagli o per contattare gli organizzatori, puoi inviare una mail a info@lovemuseumexperience.com o visitare le loro pagine social su Facebook e Instagram.

