Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa una Giornata Speciale per la Festa della Mamma

Una giornata di creatività e divertimento: laboratori, giochi e regali speciali per le mamme

Contenuto sponsorizzato #adv

Quest’anno, in occasione della Festa della Mamma, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte per una giornata straordinaria dedicata alle mamme e ai loro bambini. L’evento si terrà domenica 12 maggio, a partire dalle 09:30. È una meravigliosa opportunità per trascorrere del tempo di qualità in famiglia, imparando e divertendosi in un ambiente ricco di storia e cultura.

Attività Creative e Educativa

La giornata sarà animata da una serie di laboratori creativi pensati per stimolare la fantasia dei più piccoli e permettere loro di realizzare un pensiero speciale per le loro mamme:

Creiamo un Gioiello: bambini dai 6 ai 13 anni con un cristallo prezioso a forma di angelo con la confezione regalo 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00 e 17:00

bambini dai 6 ai 13 anni con un cristallo prezioso a forma di angelo con la confezione regalo 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00 e 17:00 Il Tesoro di Mamma: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 e 17:00 (per bambini dai 6 ai 10 anni)

11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 e 17:00 (per bambini dai 6 ai 10 anni) Un Cuore per te, Mamma…costruisci il portachiavi per la tua mamma : 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30 e 17:30 (per bambini dai 6 ai 13 anni)

: 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30 e 17:30 (per bambini dai 6 ai 13 anni) Mamma mi aiuti a costruire un teatrino? : 11:30, 13:00, 15:00 e 16:30 (per bambini dai 6 ai 13 anni)

: 11:30, 13:00, 15:00 e 16:30 (per bambini dai 6 ai 13 anni) Una Spilla per te, Mamma : 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 e 16:30 (per bambini dai 6 ai 13 anni)

: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 e 16:30 (per bambini dai 6 ai 13 anni) Pietrarsart : Il Ventaglio Vanitoso: 10:00, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:30 e 17:30 (per bambini dai 4 agli 8 anni)

: Il Ventaglio Vanitoso: 10:00, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:30 e 17:30 (per bambini dai 4 agli 8 anni) Un Treno d’amore: 10:00, 11:00 e 12:00 (per bambini dai 5 ai 13 anni)

Ogni bambino potrà partecipare fino a due laboratori, vivendo un’esperienza ancora più ricca e formativa. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 14 anni, accompagnati da un adulto pagante (ogni adulto pagante può portare due bambini sotto i 14 anni). È necessaria la prenotazione per partecipare alle attività, che può essere effettuata attraverso il numero WhatsApp 3356422368.

Una Serata Speciale anche Sabato 11 maggio

Prima dell’emozionante Giornata dei Bambini, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa invita le famiglie a un evento serale. Sabato 11 maggio, anticipando la Festa della Mamma, il museo propone una speciale apertura serale. Dalle 17:00 alle 23:00, i visitatori di tutte le età potranno esplorare le ricchezze del museo a un costo di ingresso simbolico di soli € 2,00 a persona.

Durante questa serata, non solo si avrà l’opportunità di godere delle attrazioni del museo sotto le stelle, ma ci sarà anche un trattamento speciale per le mamme. Al Caffé Bayard, situato all’interno del museo e affacciato sul mare, le mamme che accompagnano i loro bambini (minori di 18 anni) riceveranno uno sconto di € 2,00 su una gustosa pizza. Un’occasione perfetta per iniziare i festeggiamenti della Festa della Mamma in un modo unico e memorabile, godendo di una serata di cultura e relax con vista mozzafiato.

Festa della Mamma al Museo di Pietrarsa: maggiori informazioni

Quando : Domenica, 12 Maggio

: Domenica, 12 Maggio Orari : Dalle 09:30 alle 19:30

: Dalle 09:30 alle 19:30 Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo Biglietto : Ingresso omaggio per bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante, ingresso gratuito per due minori).

: Ingresso omaggio per bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante, ingresso gratuito per due minori). Contatti e Informazioni: Per prenotazioni, contattare il numero WhatsApp 3356422368.

Contenuto sponsorizzato #adv