Wine&Thecity: Il Festival itinerante del Vino in luoghi unici di Napoli

Torna in città Wine&Thecity: a Napoli 6 giorni di ebbrezza creativa con più di cento vini da degustare in oltre 60 indirizzi, tra spazi pubblici e privati, musei e giardini storici, boutique e atelier d’artista, alberghi e ristoranti

Si terrà a Napoli dal 20 al 25 maggio 2024 Wine&Thecity, il festival dell’ebbrezza creativa, la rassegna diffusa che promuove in modo sempre nuovo e originale cultura del vino e scoperta del territorio.

Per l’edizione 2024 saranno messi in rete a Napoli oltre 50 luoghi, tra siti museali e spazi privati, giardini storici e atelier d’arte e design. Il vino, di oltre 100 cantine italiane, e la città saranno anche quest’anno i grandi protagonisti di questo festival che da sedici anni è tra gli eventi più attesi della primavera napoletana.

Serata inaugurale nello stupendo Archivio di Stato di Napoli, nel cuore del centro storico

Quest’anno sarà il monumentale complesso dell’Archivio di Stato di Napoli, nel cuore del centro storico, a ospitare la serata inaugurale del 20 maggio: arte, vino e musica daranno il via alla sedicesima edizione di Wine&Thecity.

Dopo il MANN Museo Archeologico Nazionale, il Palazzo Reale, il Pan, il Complesso monumentale di Santa Maria La Nova, il Madre Museo d’Arte Contemporanea, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Wine&Thecity entra nell’antico monastero benedettino dei Santi Severino e Sossio dove, dal 1845, ha sede il “Grande Archivio di Napoli”.

Un luogo dal fascino straordinario, concentrato di arte, storia e bellezza. La serata sarà occasione di visitare e conoscere i luoghi del complesso: il monumentale Atrio dei marmi completato nel 1624, l’Atrio del Platano con il secolare albero che la leggenda vuole sia stato piantato da San Benedetto e gli affreschi rinascimentali. E poi il Capitolo dei monaci, oggi Sala Catasti, con la spettacolare volta affrescata, e l’ex Refettorio che oggi ospita la Sala Filangieri.

Una settimana di eventi imperdibili e gran finale nel Real Bosco di Capodimonte

Wine&Thecity prosegue in città con eventi sparsi e diffusi tra luoghi privati, spazi d’arte e design, atelier di moda, giardini e piccoli e grandi alberghi. In ogni luogo una cantina da scoprire e un vino da degustare in una gioiosa commistione di suggestioni e linguaggi.

Mercoledì 22 maggio calici, vini e sommelier entreranno nelle boutique, nelle gioiellerie, nei ristoranti e nei cortili del quartiere Chiaia: una festa mobile che mette in moto la città operosa, tra vetrine a tema, allestimenti speciali, performance, dj-set e cooking show. Immancabile anche per questa edizione la tappa al Rione Sanità a cui è dedicata la giornata di Giovedì 23 maggio. Gran finale al Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte.

Wine&Thecity nasce nel 2008 da un’idea di Donatella Bernabò Silorata ed è un progetto indipendente dell’Associazione Wine&Thecity realizzato senza alcun contributo pubblico ma esclusivamente con il sostegno di chi partecipa e di mecenati e sponsor privati.

Informazioni Essenziali per Wine&Thecity

Quando: 20-25 Maggio 2024

20-25 Maggio 2024 Dove: Più di 50 luoghi a Napoli, inclusi musei, atelier, giardini e più

Più di 50 luoghi a Napoli, inclusi musei, atelier, giardini e più Biglietti: Disponibili online – verifica dettagli per eventi specifici Programma completo

Disponibili online – verifica dettagli per eventi specifici Maggiori informazioni: Wine&Thecity 2024

