Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 17 al 19 marzo 2023

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli nel weekend dal 17 al 19 marzo 2023

Anche in questo periodo a Napoli, nelle vicinanze e in tutta la Campania ci sono sempre tante cose da fare. Di seguito vi proponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend dal 17 al 19 marzo 2023 con le proposte più interessanti a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro sempre in città e poi gli eventi gratuiti in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi nel weekend dal 17 al 19 marzo 2023

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Laboratori gratuiti di disegno in Villa Floridiana

A Napoli, nel Museo duca di Martina nella bella villa Floridiana del Vomero, ogni terzo sabato del mese e fino ad aprile 2023, si terranno dei laboratori gratuiti di disegno a cura di Maria Pia Daidone, docente di disegno. L’appuntamento è alla biglietteria del museo alle ore 9.45 del giorno dell’incontro. Prossima sabato 18 marzo 2023 Laboratori di disegno

Cinque donne per la storia di Napoli: incontri gratuiti alle Gallerie d’Italia

Fino al 9 maggio 2023 si terranno degli interessanti incontri gratuiti alle Gallerie d’Italia di Napoli, collegati alla mostra Artemisia Gentileschi. Incontri collaterali dedicati a donne che hanno raggiunto un ruolo importante nelle epoche in cui sono vissute. 21 marzo MARIA FRANCESCA DELLE CINQUE PIAGHE Cinque donne per la storia di Napoli

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli fino a giugno 2023

Fino al 30 giugno 2023, tanti concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, Prossimo venerdì 17 marzo – Violoncelliade. Concerti gratuiti al Conservatorio

Concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

Fino all’inizio di maggio 2023 una bella rassegna musicale gratuita nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore in via Duomo con cinque concerti in programma – prossimo: sabato 18 marzo 2023 – Raffaello Converso,. “Forcella in musica”

Immagine del desiderio: incontri gratuiti tra arte e letteratura al Museo Madre a Napoli

Quattro incontri tra arte e letteratura al Museo Madre di Napoli per l’evento l’Immagine del desiderio. Un interessante ciclo di appuntamenti gratuiti, a cura di Gennaro Carillo, che vedrà il coinvolgimento di Melania Mazzucco, Vittorio Lingiardi, Angela Vettese, Maria Luisa Catoni e Silvia Romani. Prossimo 23 marzo, alle ore 17.30 – Angela Vettese –. Immagine del desiderio

A Napoli la rassegna gratuita “I venerdì de La Birreria” con musica, cabaret

Dal 10 al 24 marzo 2024 si terrà a Napoli una rassegna gratuita di musica e cabaret che, il venerdì sera, presenterà incontri e spettacoli gratuiti con artisti campani nei grandi spazi del “Centro Commerciale La Birreria” di Miano. Venerdì 17 marzo 2023 – incontro con i protagonisti di Made in Sud con i comici Mino Abbacuccio e la divertentissima coppia degli Arteteca I venerdì de La Birreria”

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì fino al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria.Prossimo giovedì 16 – Il MANN in Giappone Incontri di Archeologia al Mann

Omaggio al regista Francesco Rosi a Napoli con proiezione gratuita di film

Fino al 20 marzo 2023 a Napoli, presso la Fondazione Eduardo De Filippo, ci sarà una rassegna di film, ad ingresso gratuito, per rendere omaggio al grande Francesco Rosi, regista e sceneggiatore italiano, che nacque a Napoli nel 1922 e morì a Roma nel 2015.Prossimo 20-03 – Ma io nasco con il teatro!. Film gratuiti di Francesco Rosi“

Incontri gratuiti con i grandi scrittori napoletani

Al Teatro Mercadante un progetto dedicato a Raffaele La Capria con un ciclo di incontri gratuiti con i grandi scrittori napoletani per riflettere sulle aspettative di Napoli e su cosa è cambiato da allora. Prossimo Silvio Perrella – Ottavio Ragone – 20 marzo 2023 La Foresta Vergine. Pensare Napoli”

Il Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Dal 16 gennaio 2023 fino a maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale di Napoli. Festival del Barocco Napoletano

Gratis x clienti Intesa – Artemisia Gentileschi una mostra alle Gallerie d’Italia

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti a marzo 2023

Anche per tutto il mese di marzo 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. mercatini Agroalimentari

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Visitabile nei weekend la chiesa restaurata di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei weekend Riaperta la chiesa di San Gennaro

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

4 euro – Ritorna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”: a Napoli i grandi film a cinema a 4 euro

Riparte la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” per la sua XIII edizione che presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a solo 4 euro, o a 3,50 per i soci Arci. Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”

5 euro – Programma del Cineforum Arci Movie con grandi film e incontri con i registi

Grandi film a 5 euro per il ritorno per lo storico Cineforum Arci Movie che si tiene dal 1990 e che anche quest’anno sarà al cinema Pierrot di Ponticelli. Proiezioni il martedì e il mercoledì Cineforum Arci Movie

5 euro – Ritorna a Napoli Montagskino, i film tedeschi del lunedì

Ritorna a Napoli fino ad aprile 2023 l’interessante rassegna sul cinema e sui film tedeschi organizzata dal Goethe-Institut Neapel, l’istituto di lingua e cultura tedesco di Napoli. Prossimo lunedì 20 marzo 2023 – A Napoli Montagskino

5 euro – Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo Dai suoi spalti si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero a Capodimonte. Compreso Museo del 900. Castel Sant’Elmo

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Chiuso Palazzo Zevallos ma aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il museo delle Gallerie d’Italia a Napoli. Tanti capolavori e l’ultimo Caravaggio ma anche tante novità. Gallerie d’Italia di Napoli (gratis per i correntisti Intesa)

7 euro – Fino alle 22 alle Gallerie d’Italia: ultimo weekend della mostra Artemisia Gentileschi

In occasione dell’ultimo weekend della mostra su Artemisia Gentileschi, il 17, 18 e 19 marzo 2023, l’apertura del museo sarà eccezionalmente prolungata fino alle 22:00. Inoltre da non perdere la visita guidata gratuita con il curatore Antonio Ernesto Denunzio, che si terrà giovedì 16 marzo alle ore 17:00. Mostra su Artemisia Gentileschi

8 euro – Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimo 18 e 19 marzo Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

8 euro – Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma di gennaio e febbraio

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali. Il Teatro dei Piccoli

8 euro – Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

10 euro – “Pignatelli in jazz” i grandi concerti jazz nella splendida Villa Pignatelli a Napoli

Da Domenica 5 al 26 Marzo 2023 nella splendida Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli inizia la V Edizione di “Pignatelli in Jazz 2023”, il bel festival ideato e diretto da Emilia Zamuner. Prossimo concerto Domenica 19 marzo. “Pignatelli in jazz”

Da 10 euro – “La Collina Gentile”, passeggiate, visite lungo la collina di Capodimonte

Dal 4 marzo e al 1° aprile 2023 durante i 5 weekend del mese si terranno a Napoli tanti eventi per la Kermesse “La Collina Gentile”, un bell’evento lungo la collina di Capodimonte per riscoprire la bellezza del paesaggio e dell’arte. Prossime 18 e 19 marzo La Collina gentile

Da 10 a 15 – Passeggiate Archeologiche tra Napoli e i siti della zona vesuviana

Tra il 5 marzo e il 4 giugno si terranno una serie di particolari “Passeggiate Archeologiche” da non perdere sia per adulti che per bambini e le loro famiglie per conoscere le bellezze del MANN e dei siti archeologici della zona vesuviana. Passeggiate Archeologiche

10 euro – Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

10 euro – Il Presepe del Re: a Napoli a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

12 euro – La stagione dei Concerti nella Villa Floridiana a Napoli

Continuano, anche per il 2023, i concerti in Floridiana a cura dell’associazione musicale Golfo Mistico con eventi di domenica mattina nel Salone delle feste del Museo Duca di Martina. Nel prezzo del biglietto anche l’ingresso allo splendido museo. Prossimo 26 marzo “Concerti in Floridiana“.

15 euro – Arte, cultura e solidarietà. Visite guidate solidali ai tesori di Napoli

A Napoli un nuovo ciclo di appuntamenti per visitare alcuni dei luoghi più belli della città e sostenere le associazioni del volontariato. 3 visite guidate a tre luoghi straordinari il ricavato andrà devoluto alle équipe sanitarie della Fondazione ANT. Prossima 19 marzo il “Pio Monte della Misericordia”, Arte, cultura e solidarietà.

Da 15 euro – Tableaux Vivants a Napoli: le opere di Caravaggio prendono vita a Donnaregina

Una sola data al mese a Napoli, per vedere l’eccezionale spettacolo dei Tableaux Vivants tratti dalle opere di Caravaggio. L’evento nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina nel Centro storico della città, Prossimo 19 Marzo 2023 Tableaux Vivants

15 euro – Le Visite Guidate Solidali al Pio Monte della Misericordia a Napoli

Una volta al mese ci saranno delle straordinarie Visite Guidate Solidali tra le bellezze del Pio Monte della Misericordia sostenendo, anche il prezioso lavoro di associazioni che operano quotidianamente nel sociale.Prossima 19 marzo 2023 Visita Guidata Solidale

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Il 19 marzo 2023 tanti Falò di San Giuseppe da non perdere in Campania

Domenica 19 marzo 2023 si festeggia San Giuseppe, e da tempo ricorre anche la festa del Papà. Ma la tradizione vuole che in molti paesi della Campania, ma anche in altre regioni, si accendano i falò in onore di San Giuseppe e si faccia festa. Dove si festeggia in Campania.

International Street Food Festival: nuova tappa in Campania a Baronissi

Da giovedì 16 a domenica 19 marzo 2023, a Baronissi vicino Salerno, arriva il grande tour gastronomico dell’International Street Food Festival. Tappa in Campania a a Baronissi

Comunalia 2023: a Caserta spettacoli e concerti gratuiti fino ad aprile

Enzo Avitabile, Peppe Servillo e gli Avion Travel, Marisa Laurito, Paolo Caiazzo, Gino Rivieccio e tanti altri artisti a Caserta dal 15 febbraio al 17 aprile 2023 per Comunalia 2023 il grande evento culturale gratuito che prevede tanti spettacoli e concerti gratuiti. A Caserta spettacoli e concerti gratuiti

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Grandi saldi da Primark che ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro – Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

8 euro – Puteoli Sacra By Night: le visite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Da 15 euro – Ciaspolate e passeggiate sulla Neve e sui monti dell’Irpinia, sul Matese e in altri luoghi

Anche per tutto il mese di marzo 2023 verranno organizzate delle belle passeggiate sulla neve e ssui monti dell’Irpinia e della Campania a cura dell’Associazione sportiva Irpinia Avventura per farci passare un simpatico weekend sulla neve Sabato 18 Marzo– Escursione: Il Sentiero dell’Avvocata (SA) – Domenica 19 Marzo – Escursione: Il Sentiero del Dragone (CE)–Passeggiate in Campania

