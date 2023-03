Aperture serali alle Gallerie d’Italia per l’ultimo weekend della mostra su Artemisia Gentileschi

© Napoli da Vivere

Orari prolungati, nel fine settimana, per vedere la straordinaria mostra su Artemisia Gentileschi la grande pittrice del ‘600 che fu una delle rarissime pittrici donne del suo periodo e che ha lasciato nella nostra città molti suoi capolavori

Grandissimo successo a Napoli della bella mostra su “Artemisia Gentileschi a Napoli” che si tiene nella straordinaria nuova sede di Palazzo Piacentini delle Gallerie d’Italia di Napoli, il grande Museo di Intesa Sanpaolo.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con la National Gallery di Londra, con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’Archivio di Stato di Napoli e l’Università di Napoli L’Orientale.

Artemisia Gentileschi fu una delle rarissime pittrici donne del ‘600 e nacque a Roma nel 1593 e morì a Napoli nel 1653 lasciando nella nostra città molti suoi capolavori. La bella mostra alle Gallerie d’Italia ci racconta del doppio soggiorno della Gentileschi a Napoli, che vi rimase tra il 1630 e il 1654 e che fu interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640. La mostra napoletana è la prima esposizione monografica così ampia mai realizzata in città sulla Gentileschi che fu una grande artista del 600, ed una delle poche donne che emerse nel modo maschile della pittura.

Per l’ultimo weekend dal 17 al 19 marzo chiusura straordinaria alle 22

In occasione dell’ultimo weekend della mostra su Artemisia Gentileschi, il 17, 18 e 19 marzo 2023, l’apertura del museo sarà eccezionalmente prolungata fino alle 22:00. Inoltre da non perdere la visita guidata gratuita con il curatore Antonio Ernesto Denunzio, che si terrà giovedì 16 marzo alle ore 17:00.

Ricordiamo che l’ingresso alla sede napoletana delle Gallerie d’Italia, i grandi Musei del Gruppo Intesa Sanpaolo in via Toledo 177 costa intero: 7,00 €, ridotto: 4,00 €, mentre c’è l’ingresso gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, ed anche per clienti e dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Contatti e informazioni: Gallerie d’Italia di Napoli – Telefono 800 167 619 – Mail: napoli@gallerieditalia.com – Sito web Gallerie D’Italia Napoli

