Arte, cultura e solidarietà: Visite guidate solidali ai tesori di Napoli

A Napoli un nuovo ciclo di appuntamenti per visitare alcuni dei luoghi più belli della città e sostenere le associazioni del volontariato che vi operano. Stavolta 3 visite guidate tre luoghi straordinari della città quali le Gallerie d’Italia di via Toledo, il Polo della Pietrasanta con il Lapis Museum e lo storico Pio Monte della Misericordia nel centro antico il cui ricavato andrà devoluto alle équipe sanitarie della Fondazione ANT che portano cure e assistenza medico-specialistica a casa dei sofferenti di malattie neoplastiche.

Da 45 anni ANT, con medici, infermieri e psicologi, porta cure e assistenza nelle case di oltre 3.000 persone ogni giorno, in 29 province italiane da Nord a Sud, comprese Napoli e Caserta.

Le visite guidate solidali ai tesori di Napoli

Dopo l’iniziativa del Pio Monte di Misericordia di Napoli in città altre visite guidate solidali per scoprire o riscoprire alcuni dei luoghi simbolo dell’arte e della storia della città partenopea. Partecipando a queste visite guidate si concorre in un modo diverso a portare avanti la mission di ANT, quella di offrire assistenza domiciliare gratuita a sempre più famiglie, godendo al contempo delle bellezze di Napoli.

I prossimi e primi tre appuntamenti ANT sono i seguenti:

4 marzo 2023 – ore 15.00 – “Artemisia Gentileschi a Napoli”, la mostra dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice allestita presso il nuovo spazio espositivo del museo Gallerie d’Italia di Napoli ;

4 marzo 2023 – ore 15.00 – "Artemisia Gentileschi a Napoli", la mostra dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice allestita presso il nuovo spazio espositivo del museo Gallerie d'Italia di Napoli ;

19 marzo 2023 – ore 10.00 – il "Pio Monte della Misericordia", un altro luogo diventato il simbolo della solidarietà della città partenopea, il "Pio Monte della Misericordia", dove è possibile ammirare, tra tanti capolavori del '600 napoletano, la celebre opera di Michelangelo da Caravaggio "Le sette opere di Misericordia". L'appuntamento è organizzato dal Pio Monte della Misericordia a favore di ANT.

Il contributo minimo per partecipare alle visite guidate è di 15 € comprensivi di biglietto di ingresso e guida autorizzata Regione Campania. Il ricavato sarà devoluto interamente per le attività di assistenza domiciliare gratuite di ANT per i malati oncologici e le loro famiglie.

Si può prenotare chiamando alla delegazione ANT di Napoli ai numeri: 081 6338318 | 348 3150325 o scrivendo a delegazione.napoli@ant.it Il calendario delle visite sarà arricchito di settimana in settimana, basterà andare sul sito ant.it/campania per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti. Delegazione ANT di Napoli

