Visite Guidate Solidali al Pio Monte della Misericordia a Napoli

Ph Facebook Pio Monte della Misericordia (pagina ufficiale)

Una volta al mese ci saranno delle straordinarie Visite Guidate Solidali tra le bellezze del Pio Monte della Misericordia per scoprire la storia plurisecolare del Monte e dei capolavori d’arte custoditi nel Palazzo di via Tribunali, sostenendo, anche il prezioso lavoro di associazioni che operano quotidianamente nel sociale

Domenica 19 febbraio 2023 ci sarà una nuova Visita Guidata Solidale tra le bellezze del Pio Monte della Misericordia di Napoli per scoprire la storia plurisecolare del Monte e dei capolavori conservati tra cui una delle tre straordinarie opere di Caravaggio esistenti in città.

Le Visite Guidate Solidali sono organizzate dal Pio Monte della Misericordia, da secoli simbolo di arte e assistenza a Napoli. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della storia plurisecolare del Monte e dei capolavori d’arte custoditi nel Palazzo di via Tribunali, sostenendo, al tempo stesso, il prezioso lavoro e le iniziative di associazioni che operano quotidianamente nel sociale.

Visite speciali per raccogliere fondi per progetti di assistenza

Le Visite Guidate Solidali sono visite speciali che hanno lo scopo di raccogliere fondi per piccoli ma significativi progetti, realizzabili in un lasso di tempo breve. Ogni visita solidale sarà dedicata ad un progetto specifico, per un totale di otto eventi annui (ogni mese ad esclusione di aprile, luglio, agosto e dicembre) e l’incasso sarà interamente devoluto alle Associazioni coinvolte. Le prossime visite saranno le seguenti:

domenica 19 febbraio 2023 alle ore 10.00, appuntamento in piazza Cardinale Riario Sforza – raccolta fondi a favore dell’Associazione La Scintilla Onlus. Il costo del biglietto è di €15,00 e la visita è limitata a 50 partecipanti. I biglietti possono essere acquistati online senza i diritti di prevendita sul sito ufficiale del Pio Monte. (piomontedellamisericordia.it). La visita ha una durata di circa 1 ora e mezza ed è riservata al gruppo partecipante che avrà il privilegio di ammirare e scoprire le meraviglie del Monte in maniera esclusiva.

alle ore 10.00, appuntamento in piazza Cardinale Riario Sforza – raccolta fondi a favore Il costo del biglietto è di €15,00 e la visita è limitata a 50 partecipanti. I biglietti possono essere acquistati online senza i diritti di prevendita sul sito ufficiale del Pio Monte. (piomontedellamisericordia.it). La visita ha una durata di circa 1 ora e mezza ed è riservata al gruppo partecipante che avrà il privilegio di ammirare e scoprire le meraviglie del Monte in maniera esclusiva. domenica 19 Marzo 2023 la visita sarà dedicata a favore dell’ANT – Associazione Nazionale Tumori .ANT offre un’assistenza specialistica, effettuata da 471 figure professionali tra medici, infermieri, e psicologi che lavorano per la Fondazione, portando al domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Lo scopo della visita sarà di donare circa 30 visite mediche domiciliari ai pazienti oncologici in fase critica seguiti dalla Fondazione ANT.

la visita sarà dedicata a favore .ANT offre un’assistenza specialistica, effettuata da 471 figure professionali tra medici, infermieri, e psicologi che lavorano per la Fondazione, portando al domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Lo scopo della visita sarà di donare circa 30 visite mediche domiciliari ai pazienti oncologici in fase critica seguiti dalla Fondazione ANT. Domenica 14 Maggio 2023, la visita sarà dedicata a favore della Lega del Filo d’Oro, punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Il programma di visite dei mesi successivi da giugno in poi sarà comunicato attraverso i canali del sito del Pio Monte di Misericordia e i canali social ufficiali.

Pio Monte della Misericordia – Visite Guidate Solidali – Napoli, Via dei Tribunali, 253

Visite Guidate Solidali – Napoli, Via dei Tribunali, 253 Ingresso € 15,00 (I biglietti possono essere acquistati online senza i diritti di prevendita)

(I biglietti possono essere acquistati online senza i diritti di prevendita) Info e orari su sito ufficiale del Pio Monte della Misericordia

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.