Cinque Donne per la storia di Napoli: incontri gratuiti alle Gallerie d’Italia di Napoli

Cinque incontri gratuiti alle Gallerie d’Italia a Napoli per conoscere alcune delle donne napoletane famose che hanno segnato la storia di Napoli. #INSIDE: Cinque donne per la storia di Napoli

Fino al 9 maggio 2023 si terranno degli interessanti incontri gratuiti alle Gallerie d’Italia di Napoli, il grande Museo di Intesa Sanpaolo su via Toledo, collegati alla mostra Artemisia Gentileschi in corso nello stesso museo. Incontri collaterali dedicati a donne che, come Artemisia, hanno raggiunto un ruolo importante nelle epoche in cui sono vissute.

“Cinque donne per la storia di Napoli” sarà dedicato a Titina De Filippo, Matilde Serao, Maria Francesca Delle Cinque Piaghe, Andreana Basile e Isabella Della Rovere: cinque donne che hanno raggiunto un ruolo di primo piano nel secolo in cui sono vissute. Uno degli incontri, quello del 21 marzo, sarà legato a Suor Maria Francesca Delle Cinque Piaghe, famosa a Napoli per la così detta “sedia della Fertilità” ai quartieri Spagnoli.

Gli incontri sono curati da Elisa Novi Chavarria e Giovanni Muto e, il primo già si è svolto il 25 gennaio dedicato a Titina De Filippo, attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana nata nel 1898. Da non perdere i prossimi incontri gratuiti. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento posti disponibili. Informazioni e prenotazioni numero verde 800.167.619

#INSIDE: Cinque donne per la storia di Napoli: prossimi appuntamenti

14 marzo 2023, ore 17.00 – MATILDE SERAO – Patricia Bianchi Università degli Studi di Napoli Federico II – Donatella Trotta giornalista, saggista, autrice

– Patricia Bianchi Università degli Studi di Napoli Federico II – Donatella Trotta giornalista, saggista, autrice 21 marzo 2023, ore 17.00 – MARIA FRANCESCA DELLE CINQUE PIAGHE – Giovanni Gugg Università degli Studi di Napoli Federico II – Pasquale Palmieri Università degli Studi di Napoli Federico II

– Giovanni Gugg Università degli Studi di Napoli Federico II – Pasquale Palmieri Università degli Studi di Napoli Federico II 11 aprile 2023, ore 17.00 – ANDREANA BASILE – Daria Castaldo Università degli Studi di Roma La Sapienza – Domenico Antonio D’Alessandro Conservatorio Statale di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso – Teresa Iervolino mezzosoprano – Simone Vallerotonda chitarra barocca-liuto-tiorba

– Daria Castaldo Università degli Studi di Roma La Sapienza – Domenico Antonio D’Alessandro Conservatorio Statale di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso – Teresa Iervolino mezzosoprano – Simone Vallerotonda chitarra barocca-liuto-tiorba 9 maggio 2023, ore 17.00 – ISABELLA DELLA ROVERE – Elisa Novi Chavarria Università degli Studi del Molise – Antonio Ernesto Denunzio Gallerie d’Italia – Napoli

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento posti disponibili – Informazioni e prenotazioni numero verde 800.167.619

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.