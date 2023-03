Ciaspolate e passeggiate sulla Neve in Irpinia, sul Matese e in altri luoghi splendidi della regione

Ph Irpiniavventura

Anche per tutto il mese di marzo 2023 ci saranno delle belle passeggiate sulla neve in Irpinia, sul Matese e in altri luoghi, senza andare troppo lontano da casa nostra o in altre regioni. Tutte belle proposte per passare un bel weekend sulla neve con bastoncini e ciaspole (le racchette da neve) fornite dalle guide e conoscere tanti posti splendidi della nostra regione

Le passeggiate proposte per questo mese sono 8 e non necessariamente sulla neve. Sono distribuite su vari weekend fino a fine febbraio e molte si svolgeranno nella splendida zona del Parco Regionale del Partenio. Per tutte è prevista una quota di partecipazione e una serie di attrezzature da portare. Vi consigliamo di leggere con attenzione quanto segnalato dagli esperti prima di prenotare.Tutte le informazioni di dettaglio le troverete sui link ufficiali degli eventi.

Passeggiate e Ciaspolate sulla neve a marzo in Irpinia, sul Matese e in Campania

Sabato 4 marzo 2023 / 9:30 – 14:00 – Ciaspolata sull’Altopiano di Verteglia – Parco Regionale Monti Picentini. Una bella escursione con le ciaspole tra gli ambienti unici della Campania nel cuore del Parco dei Picentini. Seguendo un suggestivo sentiero attraverseremo la piana di Verteglia in direzione Monte Sassosano con direzione Belvedere della Foa. Un percorso in un ambiente insolitamente silenzioso ed affascinante in cui natura, storia e panorami si uniscono mirabilmente per donarci emozioni uniche! Verrà offerto un thè caldo lungo il percorso. Maggiori informazioni Ciaspolata sull’Altopiano di Verteglia – Parco Regionale Monti Picentini

Domenica 5 marzo 2023 / 9:45 – 16:00 Cipresseta di Fontegreca (CE) – Parco Regionale del Matese – Si parte da Fontegreca ai piedi delle montagne del Matese, dal centro del paese dirigendosi fuori dal paese fino alla pineta e raggiungendo si raggiunge il punto più alto (466m) da cui, lasciando a sinistra il sentiero per Gallo Matese, inizia la discesa verso la Grotta della Madonna (447m) attraverso un piccolo sentiero con fondo scosceso. Visitata la piccola Grotta calcarea e tornati sul sentiero principale, si inizia la ripida discesa fino alla Cappella "Santa Maria dei Cipressi" (325m). Dopo una breve visita al Santuario, ci si inoltra nel "Bosco degli Zappini", una bella escursione tra piccole e grandi cascate d'acqua, laghetti salite e discese che si snodano all'interno della Cipresseta, con sosta ad un'area del pic nic e poi si attraversa il fiume Sava, per scendere di nuovo a valle. Attraversando il Centro Storico di Fontegreca, la guida racconta la storia del paese. Chiudendo l'anello si ritorna alle auto, per dirigersi a Prata Sannita e visitare il borgo medievale e le cascate del Lete.– Maggiori informazioni Cipresseta di Fontegreca (CE) – Parco Regionale del Matese

Le altre straordinarie escursioni in luoghi straordinari della regione

Queste le prime due escursioni che abbiamo voluto descrivervi. Poi, fino a fine marzo ci saranno altre 6 straordinarie escursioni, anche non sulla neve, ma in altri luoghi splendidi della Campania, che troverete nel dettaglio sui link seguenti. Posti straordinari della nostra terra visitabili con esperti.

Informazioni e prenotazioni – 3337814914 – 3402676531 Tutte le informazioni sull’evento ufficiale Irpinia Avventura

