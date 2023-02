Passeggiate Archeologiche tra gli antichi patrimoni di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabiae

© Napoli da Vivere

Delle speciali Passeggiate Archeologiche assieme a guide esperte per conoscere la storia e le bellezze del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e di luoghi straordinari della zona vesuviana come Pompei, Ercolano e l’Antica Stabiae

Contenuto sponsorizzato

Una serie di particolari “Passeggiate Archeologiche” da non perdere sono state organizzate da Wander Naples With Anna tra marzo e giugno 2023 per conosce, assieme a guide esperte, lo straordinario patrimonio antico di Napoli e della zona vesuviana.

Le Passeggiate Archeologiche sono adatte sia per adulti che per bambini e le loro famiglie e permetteranno di conoscere le bellezze del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma anche dei luoghi più belli e ricchi di storia della zona vesuviana come Pompei, Ercolano e l’Antica Stabiae, sempre guidati da accompagnatori esperti.

Giornate piacevoli da vivere in compagnia della propria famiglia o dei propri amici approfondendo la conoscenza dell’incredibile patrimonio antico di Napoli e della zona vesuviana.

Le Passeggiate Archeologiche di Wander Naples With Anna

Le Passeggiate Archeologiche si terranno tra il 5 marzo e il 4 giugno e sono un ciclo di visite per famiglie e non, e sono le seguenti:

Domenica, 5 Marzo 2023 ore 16.00 – Museo Archeologico di Napoli – A Napoli c’è uno dei Musei più importanti al mondo, il Museo Archeologico Nazionale. Durante questo appuntamento si avrà modo di ammirare le importanti opere appartenenti alla Collezione Farnese ed i preziosi reperti provenienti dai siti vesuviani: mosaici, affreschi, oggetti di vita quotidiana e quelli erotici esposti nel Gabinetto segreto. (Parallelamente, per i più piccini, si svolgerà l’Escape Museum, sempre al Museo Archeologico).

– A Napoli c’è uno dei Musei più importanti al mondo, il Museo Archeologico Nazionale. Durante questo appuntamento si avrà modo di ammirare le importanti opere appartenenti alla Collezione Farnese ed i preziosi reperti provenienti dai siti vesuviani: mosaici, affreschi, oggetti di vita quotidiana e quelli erotici esposti nel Gabinetto segreto. (Parallelamente, per i più piccini, si svolgerà l’Escape Museum, sempre al Museo Archeologico). Domenica, 2 Aprile 2023 ore 16.00 – Pompei – un appuntamento davvero imperdibile, che sarà ripertuto anche a giugno, un tour straordinario degli scavi di Pompei in cui si visiteranno la Casa dei Vetti (riaperta dopo un lunghissimo restauro) e l’area dove si sono svolti gli ultimi scavi. Pompei è senza ombra di dubbio uno dei siti archeologici più affascinanti al mondo e questo visita vi permetterà di comprendere come vivevano nell’antichità.

un appuntamento davvero imperdibile, che sarà ripertuto anche a giugno, un tour straordinario degli scavi di Pompei in cui si visiteranno la Casa dei Vetti (riaperta dopo un lunghissimo restauro) e l’area dove si sono svolti gli ultimi scavi. Pompei è senza ombra di dubbio uno dei siti archeologici più affascinanti al mondo e questo visita vi permetterà di comprendere come vivevano nell’antichità. Domenica, 16 Aprile 2023 ore 16.00 – Antica Stabiae – Una visita straordinaria dell’antica Stabiae ed il Museo Archeologico ospitato negli ambienti storici della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, Un museo delizioso, con un allestimento davvero suggestivo ed emozionante e reperti incredibili. ‘Strappi’ di affreschi meravigliosi, stucchi, oggetti di vita quotidiana ed un intero apparato decorativo, staccato da un triclinio e riposizionato in una intera stanza del museo. Stabiae, nel I sec. a.C. divenne la destinazione preferita dei ricchi dell’epoca, un po’ come la Positano, la Beverly Hills dell’antichità. Vennero costruite ville immense e lussuosissime con apparati decorativi di livello altissimo. Durante questa visita si avrà la possibilità di visitarne due.

Una visita straordinaria dell’antica Stabiae ed il Museo Archeologico ospitato negli ambienti storici della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, Un museo delizioso, con un allestimento davvero suggestivo ed emozionante e reperti incredibili. ‘Strappi’ di affreschi meravigliosi, stucchi, oggetti di vita quotidiana ed un intero apparato decorativo, staccato da un triclinio e riposizionato in una intera stanza del museo. Stabiae, nel I sec. a.C. divenne la destinazione preferita dei ricchi dell’epoca, un po’ come la Positano, la Beverly Hills dell’antichità. Vennero costruite ville immense e lussuosissime con apparati decorativi di livello altissimo. Durante questa visita si avrà la possibilità di visitarne due. Domenica, 7 Maggio 2023 ore 16.00 – Ercolano Una visita di Ercolano non può assolutamente mancare per comprendere appieno la grandezza, l’eleganza e l’ingegno degli antichi romani. Le diverse circostanze dell’eruzione permetteranno di ammirare, ad Ercolano, dei reperti unici, elementi di arredo perfettamente conservati in uno stato di carbonizzazione che riveleranno i dettagli di una vita domestica e commerciale davvero affascinanti. Inoltre, sarà possibile ammirare i gioielli nella mostra SplendOri, nel padiglione all’ingresso del sito.

Una visita di Ercolano non può assolutamente mancare per comprendere appieno la grandezza, l’eleganza e l’ingegno degli antichi romani. Le diverse circostanze dell’eruzione permetteranno di ammirare, ad Ercolano, dei reperti unici, elementi di arredo perfettamente conservati in uno stato di carbonizzazione che riveleranno i dettagli di una vita domestica e commerciale davvero affascinanti. Inoltre, sarà possibile ammirare i gioielli nella mostra SplendOri, nel padiglione all’ingresso del sito. Domenica, 4 Giugno 2023 alle 16.00 – Pompei. Un nuovo imperdibile appuntamento negli scavi di Pompei in cui si visiteranno la Casa dei Vetti (riaperta dopo un lunghissimo restauro) e l’area dove si sono svolti gli ultimi scavi. Pompei è senza ombra di dubbio uno dei siti archeologici più affascinanti al mondo e questo visita vi permetterà di comprendere come vivevano nell’antichità.

Tutti gli eventi avranno la durata di circa 2 ore e per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 331 732 50 72 a Wander Naples With Anna. Il costo per ogni visita è di € 15 per adulti e € 10 per i minori di 18 anni. La partecipazione è gratuita per bambini sotto i 7 anni. Maggiori informazioni – Wander Naples With Anna

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.