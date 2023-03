Il 19 marzo 2023: i Falò di San Giuseppe da non perdere in Campania

Foto di Claire Rush su Unsplash

Domenica 19 marzo 2023 si festeggia San Giuseppe, e da tempo ricorre anche la festa del Papà. Ma la tradizione vuole che in molti paesi della Campania, ma anche in altre regioni, si accendano i falò in onore di San Giuseppe e si faccia festa. Vediamo qual è il significato dei falò e dove si festeggia in Campania

Il 19 marzo in molti paesi della Campania, ma anche in altre regioni d’Italia si festeggia San Giuseppe con una bella festa dove si accendono dei falò dal particolare significato. Si accende il fuoco e si fa festa perché il fuoco nella tradizione distrugge il vecchio e da spazio al nuovo, porta crescita e benessere per persone e animali e la festa è da sempre il simbolo del passaggio tra inverno e primavera.

Il falò richiama l’inizio della nuova stagione e così da anni si omaggia il santo in questo modo accendendo falò per bruciare il vecchio e salutare il nuovo che arriva. Una vecchia usanza che si ritrova in Campania, in Puglia e in altre regioni del Sud ma anche in altre del centro Italia.

Dove ci saranno i falò di San Giuseppe quest’anno in Campania

Di seguito alcune delle feste per San Giuseppe con i falò in alcune cittadine della Campania. Altri falò dovrebbero tenersi a Cascano di Sessa Aurunca (CA), a Ricigliano (SA), e a Caprioli (SA) a cura delle pro-loco e di Associazioni locali.

Il Falò di San Giuseppe a Conca della Campania (CE)

Domenica 19 marzo, nella frazione Piantoli di Conca della Campania, in provincia di Caserta, si accenderanno i tradizionali Fuochi in onore di San Giuseppe. A partire dalle ore 12 apriranno gli stand enogastronomici con degustazione di piatti tipici e tanta musica folk-popolare. Un appuntamento con la Tradizione, e con il rito arcaico del Falò di San Giuseppe. A Piantoli, i tradizionali Falò in onore di San Giuseppe. Maggiori informazioni

La tradizionale accensione dei falò di San Giuseppe a Calabritto (AV)

Anche a Calabritto in provincia di Avellino il 19 marzo si rivivrà la tradizionale accensione dei falò di San Giuseppe. L’evento è a cura della Parrocchia della Santissima Trinità e del Forum dei giovani di Calabritto e si terrà il 19 Marzo. Alle 18:00 ci sarà la Santa Messa e, a seguire la processione. Alle 20 nel piazzale antistante la Chiesa Madre ci sarà l’accensione del falò di San Giuseppe e, per l’occasione saranno, allestiti punti di degustazione con prodotti tipici della tradizione e seguiranno spettacoli con suoni e canti popolari Maggiori informazioni

Il Falò di San Giuseppe a Carife (AV)

Il 19 marzo 2023 anche a Carife in provincia di Avellino presso la sede dell’Associazione Culturale “Gli Amici r’ lu Callar” ci sarà la bella festa dedicata all’accensione del Falò di San Giuseppe. La festa inizia domenica 19 Marzo dalle 19:00 in via Sant’Anna a Carife. Alle 19:00 l’accensione dei falò alle 19:30 apertura stand gastronomici con specialità e bibite e alle 22 ci sarà la degustazione gratuita delle patate cotte sotto la cenere. Maggiori informazioni

