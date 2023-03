Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 marzo 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 17 al 19 marzo 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

International Street Food Festival a Baronissi

Da giovedì 16 a domenica 19 marzo 2023 a Baronissi vicino Salerno, si terrà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’International Street Food Festival. In Via Don Giovanni Minzoni a Baronissi l’International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito, con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. Gli orari di apertura dell’International Street Food Festival In Via Don Giovanni Minzoni a Baronissi sono i seguenti: 16 Marzo dalle 18:00 – 17, 18 e 19 Marzo dalle 12:00 alle 24:00 Maggiori informazioni – International Street Food Festival Baronissi INFO: 347 579 2556

Il Falò di San Giuseppe a Conca della Campania

Domenica 19 marzo, nella frazione Piantoli di Conca della Campania, in provincia di Caserta, si accenderanno i tradizionali Fuochi in onore di San Giuseppe. A partire dalle ore 12 apriranno gli stand enogastronomici con degustazione di piatti tipici e tanta musica folk-popolare. Un appuntamento con la Tradizione, e con il rito arcaico del Falò di San Giuseppe. A Piantoli, i tradizionali Falò in onore di San Giuseppe. Maggiori informazioni

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

La tradizionale accensione dei falò di San Giuseppe a Calabritto (AV) – Anche a Calabritto in provincia di Avellino il 19 marzo si rivivrà la tradizionale accensione dei falò di San Giuseppe. L’evento è a cura della Parrocchia della Santissima Trinità e del Forum dei giovani di Calabritto e si terrà il 19 Marzo. Alle 18:00 ci sarà la Santa Messa e, a seguire la processione. Alle 20 nel piazzale antistante la Chiesa Madre ci sarà l’accensione del falò di San Giuseppe e, per l’occasione saranno, allestiti punti di degustazione con prodotti tipici della tradizione e seguiranno spettacoli con suoni e canti popolari Maggiori informazioni

Anche a il 19 marzo si rivivrà la tradizionale accensione dei falò di San Giuseppe. L’evento è a cura della Parrocchia della Santissima Trinità e del Forum dei giovani di Calabritto e si terrà il 19 Marzo. Alle 18:00 ci sarà la Santa Messa e, a seguire la processione. Alle 20 nel piazzale antistante la Chiesa Madre e, per l’occasione saranno, allestiti punti di e seguiranno spettacoli con suoni e canti popolari Il Falò di San Giuseppe a Carife (AV) – Il 19 marzo 2023 anche a Carife in provincia di Avellino presso la sede dell’Associazione Culturale “Gli Amici r’ lu Callar” ci sarà la bella festa dedicata all’accensione del Falò di San Giuseppe. La festa inizia domenica 19 Marzo dalle 19:00 in via Sant’Anna a Carife. Alle 19:00 l’accensione dei falò alle 19:30 apertura stand gastronomici con specialità e bibite e alle 22 ci sarà la degustazione gratuita delle patate cotte sotto la cenere. Maggiori informazioni

Il 19 marzo 2023 anche presso la sede dell’Associazione Culturale “Gli Amici r’ lu Callar” ci sarà la bella festa dedicata all’accensione del La festa inizia domenica 19 Marzo dalle 19:00 in via Sant’Anna a Carife. Alle 19:00 l’accensione dei falò alle e bibite e alle 22 ci sarà la degustazione gratuita delle patate cotte sotto la cenere. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Marzo 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli a Marzo 2023

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.