Montagskino, i film tedeschi in lingua originale a 5€ al Modernissimo di Napoli

Montagskino, i Tedeschi del Lunedì è una rassegna cinematografica ormai “storica” in città che si tiene a Napoli da anni presso il Multicinema Modernissimo di Napoli e presenta film in lingua tedesca ogni lunedì, in lingua originale e sottotitolati in italiano.

I film vengono proiettati alle ore 17 da febbraio ad aprile e l’accesso al Cinema Modernissimo costa € 5 ed è gratuito per gli iscritti del Goethe-Institut. Anche quest’anno la rassegna Montagskino presenta importanti produzioni cinematografiche attuali provenienti dalla Germania e, stavolta anche dall’Austria. Il programma combina film di registi di fama internazionale e straordinarie opere prime e seconde di giovani talenti.

Montagskino, i Tedeschi del Lunedì – programma

I film si proiettano alle ore 17 al Multicinema Modernissimo

20 febbraio 2023 – Ivie Wie Ivie

27 febbraio 2023 – Mein Ende. Dein Anfang

06 marzo 2023 – Fuchs Im Bau

13 marzo 2023 – Toubab

20 marzo 2023 – Lieber Thomas

27. marzo 2023 – Exil

03 aprile 2023 – Tara

I Film sono in versione originale con sottotitoli in italiano – Prezzo: € 5, gratuito per gli iscritti del Goethe-Institut – ore 17 al Multicinema Modernissimo Via Cisterna dell’Olio 49/59 Napoli – Maggiori informazioni – Montagskino, i Tedeschi del Lunedì

