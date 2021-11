Mostre e i luoghi di cultura a Napoli da non perdere a Novembre 2021

Chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte: a Napoli la cultura non si ferma. Ecco il programma delle mostre a Napoli e nelle vicinanze

A novembre 2021 ci saranno tante interessanti ed importanti mostre a Napoli e nelle vicinanze segno di vivacità della vita culturale della città. Ma ci sono anche mostre che sono state prorogate e che vi invitiamo a visitare perché ne vale veramente la pena.

Le mostre vanno ad aggiungersi al grande e straordinario patrimonio culturale della città di Napoli che richiama sempre tantissimi visitatori che vengono per ammirare i tanti posti bellissimi della città. Naturalmente le mostre e i musei rispettano di tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Potete approfondire le mostre cliccando sul link alla fine della descrizione sintetica, che in alcuni casi troverete a breve.

Le mostre e gli eventi da non perdere nei grandi musei a Napoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Raffaello al Museo di Capodimonte: l’officina dell’artista

A Capodimonte fino al 28 novembre la mostra Raffaello al Museo di Capodimonte: l’officina dell’artista. Una mostra sui restauri in corso. Raffaello a Capodimonte

Da Maradona a Genny: una mostra di Paolo La Motta al Museo di Capodimonte

L’arte contemporanea nel Museo di Capodimonte. fino al 16 gennaio ci sarà la nuova esposizione dal titolo “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”. Le opere di Paolo La Motta

Aperture serali il venerdì al Museo di Capodimonte a Napoli

Da venerdì 1 ottobre 2021 al Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà possibile visitare le mostre in corso e le grandi collezioni al prezzo ridotto di 2 euro per tutti i venerdì di ottobre e novembre fino a venerdì 10 dicembre 2021. A dicembre ci saranno anche 2 aperture serali di giovedì. Aperture serali a Capodimonte

Laboratori gratuiti di Architettura per bambini nel Museo di Capodimonte

Ritornano al Museo e Real Bosco di Capodimonte i divertenti e interessanti laboratori gratuiti per bambini basati su temi legati all’architettura Prossimi 6-7 novembre 2021 Laboratori di Architettura per bambini

Spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte nei weekend

In tutti i weekend di Ottobre 2021 ci saranno spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte per conoscere la vera storia di una famosa fiaba il Piccolo Principe Prossimi 6 e 7 novembre Spettacoli gratis a Capodimonte

MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande e importante mostra dal titolo “Gladiatori” sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli al 6 gennaio 2022. Una grande mostra con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. “Gladiatori” al MANN

Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale

Ha riaperto in sicurezza il Gabinetto Segreto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli la zona del Museo con le sale ospitano i 250 reperti a soggetto erotico ritrovati durante gli scavi nelle città vesuviane. il Gabinetto Segreto del MANN

Al MANN di Napoli una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del Bronzo

La Campania prima dei Greci e dei Romani: una nuova sezione del Museo Archeologico di Napoli apre mostrandoci circa 800 reperti con la storia della Campania prima dell’arrivo di Greci e Romani La Piana Campana, una terra senza confini”

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Incontri di Archeologia

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

Al Mann l’importante collezione Magna Grecia.

Ha riaperto al pubblico dopo più di 20 anni di chiusura, una delle più importanti collezioni del Museo Archeologico di Napoli: la collezione Magna Grecia. Storica collezione è una delle più ricche e pregevoli raccolte di antichità magno-greche. la collezione Magna Grecia al Mann

La Sezione Egizia del Museo Nazionale di Napoli

Riaperta da qualche anno l’importante collezione egizia del museo Archeologico Nazionale di Napoli che contiene in esposizione migliaia di oggetti ed è tra le più importanti Collezioni Egizie d’Italia. La sezione Egizia di Napoli è una tra le più antiche d’Europa, poiché è stata formata prima di quella del Louvre, di quella dei Musei Vaticani e di quella del Museo ‘Egizio di Torino. F La collezione Egizia del Mann

Palazzo Reale di Napoli

Almost Home: la casa dell’attivista Rosa Parks a Palazzo Reale di Napoli

Entrata libera a Palazzo Reale di Napoli per “The Rosa Parks House Project” di Ryan Mendoza. Nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale si potrà vedere la casa dell’attivista afroamericana Rosa Parks, che nel 1955 diventò il simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani Almost Home

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Le altre importanti mostre nei musei e luoghi di cultura a Napoli

La mostra “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” nel Complesso di Donnaregina

Il Museo Diocesano Napoli ospiterà la mostra dal titolo “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” dal 27 ottobre 2021 fino a gennaio 2022. Una mostra straordinaria per ammirare, per la prima volta a Napoli, le gradi opere di Aniello Falcone che fu uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà del Seicento. Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli

La mostra “Monne e Madonne” nella Cappella Pontano nel centro antico di Napoli

Fino al 9 gennaio 2022 nella splendida Cappella Pontano e nella Chiesa del Santissimo Salvatore, a Napoli la mostra “Monne e Madonne. Il corpo e le virtù femminili” con straordinari dipinti e sculture e quadri del barocco napoletano che ruotano intorno all’universo femminile Monne e Madonne

“Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità”: una mostra a Castel dell’Ovo a Napoli

Fino all’8 maggio 2022 nelle suggestive sale di Castel dell’Ovo a Napoli una mostra da non perdere: “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità” per scoprire la vita e il tempo di Tutankhamon, il faraone egizio forse più conosciuto al mondo. Tutankhamon

Andy Warhol e Mario Schifano tra Pop Art e Classicismo: mostra gratuita a Napoli

Due protagonisti della Pop Art internazionale, Andy Warhol e Mario Schifano, saranno in mostra fino al 30 novembre presso lo Spazio 57 di via Chiatamone 57 a Napoli. Andy Warhol e Mario Schifano tra Pop Art e Classicismo”

Claude Monet the Immersive Experience a San Potito

Fino al 31 gennaio 2021 – Chiesa di San Potito: la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Sarà possibile entrare in un dipinto per immergersi completamente nell’opera che si ha davanti nella nuova mostra immersiva che si terrà a Napoli sul grande pittore francese Claude Monet. Maggiori Informazioni

La bellezza svelata: una mostra gratuita al Pan di Napoli con 100 opere di Piero Gemelli

Fino al 10 novembre 2021 al PAN oltre 100 opere del grande fotografo e artista internazionale Piero Gemelli con la mostra “Piero Gemelli. La bellezza svelata. Fotografie e storie immaginate”. Piero Gemelli al Pan

“Il Caos dentro”: una mostra su Frida Kahlo a palazzo Fondi a Napoli

Una grande mostra “Frida Kahlo – Il Caos dentro” a Napoli a Palazzo Fondi a via Medina fino al 9 gennaio 2022 per conoscere questa grande artista Frida Kahlo – Il Caos dentro

Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 “Pino Daniele Alive, La Mostra”, nello straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello, Pino Daniele Alive

Al San Carlo la mostra “Fiabe al museo”

Presso il MeMus, il Museo e Archivio Storico del Teatro San Carlo, oltre a curiosità storiche, cimeli, abiti di scena del Teatro di San Carlo, sarà visitabile anche la mostra temporanea Fiabe al Museo dedicata ai più piccoli ma gradita per tutte le età. “Fiabe al museo”

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, “Dodici volti nel volto”

Nella stazione Centrale di Napoli una mostra per celebrare Diego Armando Maradona

Nella galleria Garibaldi nella Stazione Centrale fino al 9 novembre 2021 la mostra fotografica sul campione argentino Diego Armando Maradona, attraverso le immagini della serie biografica “Maradona: Sogno Benedetto”, uscita in questi giorni Prime Video. Maradona: Sogno Benedetto

Gli altri luoghi di cultura da visitare a Napoli

Le Catacombe di Napoli: da San Gennaro a San Gaudioso

La valle delle tombe nella città sotterranea tra pitture paleocristiane, tombe di vescovi, sepolture di uomini nobilissimi e plebei, pratica della scolatura dei morti e ipogei ellenistici Ritualità e venerazione nello straordinario sottosuolo di Napoli Le Catacombe di Napoli

Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

Inaugurato sotto il decumano maggiore, a 35 metri di profondità, il Museo dell’Acqua un percorso particolarissimo di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani Museo dell’Acqua

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

Durante la settimana sarà visitabile gratuitamente, con Green Pass, lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli che si trova nel centro storico Museo Anatomico dell’Università

Pio Monte della Misericordia: riapertura della Quadreria e le opere di Jan Fabre

Le opere dell’artista belga Jan Fabre esposte nelle Cappella del Pio Monte della Misericordia, dove si trova già lo straordinario quadro del Caravaggio. Pio Monte della Misericordia

Tre capolavori di Caravaggio da vedere a Napoli

Forse non tutti lo sanno ma a Napoli ci sono ben tre grandi capolavori di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Tre grandi quadri stupendi tra cui l’ultimo capolavoro dipinto dal Caravaggio prima di morire. Scoprite dove sono nel nostro post. A Napoli tre capolavori di Caravaggio

Il Museo Civico Gaetano Filangieri a Napoli: ingegno e raffinatezza dello spirito partenopeo

Uno straordinario museo Civico sulla centralissima via Duomo in un palazzo del 400 che fu smontato e ricostruito alcuni metri più dietro durante i lavori del Risanamento di Napoli: un luogo speciale che la città si ritrova grazie a Gaetano Filangieri, principe di Satriano, che lo ha donato alla città Museo Civico Gaetano Filangieri

L’esposizione permanente del Tesoro di San Gennaro

Dall’8 agosto è visitabile di nuovo tutti i giorni lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli a soli 5 euro,. Potremo così ammirare uno dei tesori più importanti e preziosi al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra, Il Museo del Tesoro di San Gennaro a soli 5 euro

Visite tutti i giorni a Napoli all’Acquario in Villa Comunale completamente ristrutturato

Visite tutti i giorni, nella Villa Comunale di Napoli, completamente rinnovato l’Acquario di Napoli nella stazione Zoologica l’Acquario di Napoli

Un grande museo a Napoli non troppo conosciuto: il Circolo Artistico Politecnico

(Verificare se aperto ) Nel centro di Napoli, in piazza Trieste e Trento 48, apre a tutti Palazzo Zapata che ospita il Circolo Artistico Politecnico. Il Museo apre con i suoi 600 dipinti, 4000 volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5000 fotografie.Apre il Circolo Artistico Politecnico

Complesso monumentale di Santa Chiara: storia, curiosità del Monastero e del Chiostro

Con il suo chiostro maiolicato, la storia e l’arte, il Monastero di Santa Chiara a Napoli è uno dei luoghi più straordinari di Napoli. Ecco tutto ciò che c’è da sapere prima della visita. Monastero di Santa Chiara

Tanti capolavori nella splendida Certosa di San Martino a Napoli

Ha riaperto l’intero percorso di visita dello straordinario Museo della Certosa di San Martino a Napoli insieme alla Chiesa, ai Chiostri ed ai giardini.La Certosa di San Martino è un luogo straordinariamente bello che si trova sulla collina del Vomero ed è visibile da tutto il centro di Napoli. Riapre la Certosa di San Martino a Napoli

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

Il Parco Archeologico di Pompei: il più straordinario sito al mondo

Gli Scavi di Pompei tra storia, archeologia e mito: viaggio alla scoperta del sito archeologico più noto al mondo. Gli scavi ci hanno restituito la storia di una città fermata all’improvviso nel 79 d. C. dalla lava dell’eruzione del Vesuvio, Il Parco Archeologico di Pompei

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

L’Antiquarium di Pompei riapre al pubblico completamente ristrutturato

Riapre, completamente rinnovato lo storico “museo” del parco archeologico di Pompei, voluto da Giuseppe Fiorelli nel 1864 e poi ampliato da Amedeo Maiuri nel 1926. L’Antiquarium di Pompei

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano

Visitabile di nuovo il particolare Museo Archeologico Romano che si trova al centro di Positano sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Una grande villa romana del I secolo dC

Venustas. Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico

Ritornano le mostre negli Scavi di Pompei e fino al 31 luglio 2021 nella Palestra Grande di Pompei ci sarà la mostra “Venustas. Grazia e bellezza” che ci farà conoscere gli ornamenti antichi legati al concetto di bellezza nel mondo antico. Creme, trucchi, bagni di profumo, specchi per ammirarsi, ornamenti per abiti e gioielli, amuleti, statuette e preziosi dedicati agli dei. Tutto questo e tanto altro troveremo a Venustas tra oggetti di vezzo e di moda per inseguire un’ideale di perfezione e bellezza. Venustas. Grazia e bellezza a Pompei

Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano

Un luogo ricco di storia nel cuore di Sorrento custode di un patrimonio inestimabile. Il Museo Correale di Terranova era la residenza estiva della famiglia Correale ed è stato definito dal grande archeologo Amedeo Maiuri “il più bel Museo di provincia italiano” Il Museo Correale di Terranova di Sorrento

Gli “Ozi di Ercole” la rassegna culturale del Parco di Ercolano continua on line

Gli “Ozi di Ercole. Materia e corpi tra antico e moderno” la rassegna di incontri del Parco Archeologico di Ercolano che porteranno a Ercolano tanti protagonisti della cultura e dello spettacolo, continua on line dal 27 ottobre con appuntamenti settimanali sui canali social ufficiali del Parco. Maggiori informazioni

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

Il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare

Inaugurato da pochi giorni il nuovo Museo di Stabiae a Castellammare di Stabia in cui sono state esposte, dopo 23 anni, le raccolte dell’ex Antiquarium stabiano il Museo Archeologico di Stabiae

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis in costiera Sorrentina

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: Visite Gratuite

Si possono visitare gratuitamente le antiche Domus di Stabiae, centro commerciale già importante all’epoca dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Due ville splendide di cui, Villa Arianna, la più antica, è stata riaperta mesi fa al pubblico dopo una lunga chiusura per i danni subiti in un nubifragio le antiche Domus di Stabiae

Ritrovata la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta con 300 parti di statue e reperti

Durante le opere straordinarie di sistemazione svolte nel parco della Reggia di Caserta, in una splendida grotta sotto una centralissima fontana con cascata è stato riscoperto un tesoro: conteneva tantissimi reperti scultorei. Un luogo magico la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta

Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c’è da conoscere prima di visitare Pompei

Gli scavi di Pompei ci hanno restituito la storia di una città fermata all’improvviso nel 79 d. C. dalla lava del Vesuvio, con i suoi monumenti, le sue case, i suoi templi e i suoi abitanti, straordinariamente preservatisi nei millenni. Un sito archeologico straordinario, da visitare assolutamente, conoscendone almeno una piccola parte della sua storia e del contesto in cui si viveva Pompei tra storia, archeologia e mito

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

Se preferite poi le mostre online gratuite sono disponibili ancora alcune interessanti

Progetti per Bagnoli: una mostra online con 40 anni di progetti straordinari per Bagnoli

Cosa poteva diventare Bagnoli. Una importante mostra che ci illustra tutti i progetti realizzati e approvati ma mai realizzati per Bagnoli a Napoli. Gratis online. Progetti per Bagnoli:

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una mostra fotografica online gratuita dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970 fino al 2020. Online la mostra sulla Regione Campania

