Laboratori gratuiti di Architettura per bambini nel Museo di Capodimonte a Napoli

Anche quest’anno si terranno a Napoli i laboratori gratuiti di Architettura per bambini nel Museo e Real Bosco di Capodimonte ideati in maniera specifica per avvicinare i più piccoli ai temi legati a questa affascinante materia

Ritornano al Museo e Real Bosco di Capodimonte i divertenti e interessanti laboratori gratuiti per bambini basati su temi legati all’architettura organizzati dall’Associazione Amici di Capodimonte Onlus e da Archipicchia! Architettura per bambini

Un progetto, rivolto ai bambini a partire dai 6 anni di età, che viene realizzato negli spazi del Museo di Capodimonte dedicati alla collezione dei Manifesti Mele e che invita riflettere sull’ambiente e sul rispetto della natura già da bambini.

Laboratori interessanti che consentiranno ai bambini di scoprire alcuni elementi naturali con cui può dialogare un edificio per farsi architettura sostenibile e sensibile al proprio habitat. Sfruttando la luce naturale e le posizioni del sole, il variare del vento, l’acqua come risorsa rinnovabile e la terra come materia di costruzione, i bambini costruiranno case che riflettono una rinnovata idea di abitare, rispettosa dell’ambiente. Già svolto il primo laboratorio dal titolo “La casa che ama l’acqua”, da non perdere gli altri che si terranno nei giorni 24 ottobre/6-7 novembre 2021

Laboratori per bambini a Capodimonte

I laboratori si svolgono nei giorni indicati dalle ore 11.00 alle 12.30

La casa che abita la TERRA / 24 ottobre – Età consigliata 6-8 anni – La terra cruda è il materiale da costruzione più antico, il più ecologico e sostenibile, presente nella storia dell’architettura: un composto di argilla e inerti naturali lasciato semplicemente a essiccare all’aria, senza bisogno di cottura, che non richiede energia primaria nella produzione. Partendo da questo elemento per discutere di costruzioni a basso impatto ambientale, nel rispetto della natura, e si costruiranno piccole architetture usando l’argilla.

La casa che ascolta il VENTO / 6 novembre – Età consigliata: 9-11 anni – Degli elementi naturali scelti per pensare un modo sostenibile di abitare, il vento è certamente l'unico invisibile, immateriale, impalpabile. Avvolge e alimenta. Lo si percepisce soprattutto attraverso i suoi movimenti: usarlo come materiale per parlare di architettura sembra uno scherzo! Eppure partiremo proprio da qui per costruire una casa che funzioni come un organismo vivente, percependo i movimenti del vento, aprendosi e chiudendosi per adattarsi al clima, per essere rifugio accogliente per chi le abita.

La casa che segue il SOLE / 7 novembre – Età consigliata 6-8 anni – Il sole è energia, luce, calore, colore. Si discuterà di temi importanti come l'orientamento rispetto al sole e alla luce naturale, il controllo dell'ombreggiamento, le fonti di calore naturali per il riscaldamento della casa e degli ambienti. Si proverà a lavorare con luce, ombre e colore per costruire un piccolo modello di casa, che riassuma l'idea sostenibile di abitare! Sarà una casa speciale che percepisce il variare della luce, per la quale si progetteranno numero di aperture, luci artificiali, fonti di riscaldamento. Potrebbe essere addirittura una casa sull'albero per avvicinarci al sole e godere di ombra: si potrà così affrontare anche lo spinoso tema del rapporto tra città e natura responsabile del labile equilibrio tra suolo naturale e suolo costruito. Come il barone rampante, si salirà su un albero per discutere di tutto questo?

Informazioni per partecipare ai laboratori

I genitori o accompagnatori devono affidare i bambini (muniti di biglietto gratuito) agli operatori alle ore 10.45 in punto presso l’ingresso della biglietteria e non potranno partecipare o assistere alle attività. Alle ore 12.30 i genitori potranno ritirare i bambini alla fine delle attività all’ingresso della Sala Sol Lewitt (adiacente all’auditorium). Si prega di segnalare per tempo eventuali rinunce, al fine di consentire la partecipazione ad altri bambini.

ingresso libero, con prenotazione obbligatoria per ogni singolo appuntamento precisando per ogni singolo bambino: – nome e cognome – età – num. telefono genitore referente – nome e cognome genitore o accompagnatore – inviare copia firmata della liberatoria (clicca qui per il modulo)

precisando per ogni singolo bambino: – nome e cognome – età – num. telefono genitore referente – nome e cognome genitore o accompagnatore – inviare copia firmata della liberatoria Sarà data conferma di partecipazione rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Prenotazione a prenotazioni@amicidicapodimonte.org – Amici di Capodimonte amicidicapodimonte.org

Maggiori informazioni – Evento ufficiale

