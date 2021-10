La bellezza svelata: una mostra gratuita al Pan di Napoli con 100 opere di Piero Gemelli

Piero Gemelli. La Bellezza Svelata

Al PAN di Napoli oltre 100 opere del grande fotografo e artista internazionale Piero Gemelli, apprezzato in tutto il mondo. Le sue foto per la pubblicità, per la moda e per la danza e per i grandi marchi internazionali

Dal 9 ottobre al 10 novembre 2021 al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille ci sarà la mostra dal titolo “Piero Gemelli. La bellezza svelata. Fotografie e storie immaginate”, a cura di Maria Savarese con Maria Vittoria Baravelli.

Si potranno così ammirare, in una interessante mostra gratuita, oltre 100 opere, tra fotografie, disegni e sculture di fil di ferro, di Piero Gemelli, che ci presentano “un racconto visivo del suo intero percorso creativo dagli anni Settanta, attraverso la molteplicità dei linguaggi artistici che utilizza… “.

Stupende fotografie, e poi sculture, disegni e oggetti che saranno in mostra per la prima volta a Napoli di questo straordinario artista del 1952 che si definisce “Sono architetto di animo e di formazione, fotografo per passione e professione. Ritengo la bellezza l’equilibrio tra opposti ed imperfezioni. Cerco il dialogo tra istinto e progetto. Quando non fotografo disegno, faccio sculture e architetto nuove visioni di quel mondo nascosto dentro di me”.

Piero Gemelli uno dei grandi fotografi italiani, apprezzato in tutto il mondo

Un grande fotografo apprezzato in tutto il mondo che ha lavorato per la pubblicità, ma anche per la moda e la danza creando sempre immagini straordinarie “con il suo tocco, il suo sguardo che immortala, esalta e fa sognare. Quel tocco che è apprezzato in tutto il mondo.”.

Piero Gemelli è infatti uno dei fotografi italiani più importanti del momento ed ha realizzato lavori per prestigiosi marchi internazionali come Tiffany, Gucci, Ferrè, Lancome, Estee Lauder, Revlon, Shiseido e tanti altri, partendo nel 1983 dalla rivista “Vogue”, per cui realizzò la fotografia di un rossetto da pubblicare a piena pagina all’interno di un servizio di Gian Paolo Barbieri.

Da allora tantissime collaborazioni con pubblicazioni di moda e di arte italiane e straniere da New York, Parigi e Londra. Attualmente, oltre ad occuparsi di fotografia, lavora come direttore artistico e architetto nell’ambito del design e dell’arredamento. La mostra è a cura di Maria Savarese, Con Maria Vittoria Baravelli

“Piero Gemelli. La Bellezza Svelata: prezzi, orari e date

Quando: dal 10 ottobre al 10 novembre 2021

dal 10 ottobre al 10 novembre 2021 Dove: Pan Palazzo Delle Arti Napoli, via dei Mille 60, Napoli

Pan Palazzo Delle Arti Napoli, via dei Mille 60, Napoli Orari: dal lunedì alla domenica (ore 10-18).

dal lunedì alla domenica (ore 10-18). Prezzo biglietto: Ingresso gratuito.

Ingresso gratuito. Contatti e informazioni: obbligatorio esibire il GREENPASS – evento ufficiale

