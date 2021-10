Una mostra per celebrare Diego Armando Maradona nella Stazione Centrale di Napoli

Una bella mostra nella Stazione Centrale di Napoli per celebrare Maradona attraverso le immagini della nuova serie Amazon Original Maradona: Sogno Benedetto, a quasi un anno dalla sua morte e in occasione del 61° compleanno

Nella galleria Garibaldi nella Stazione Centrale di Napoli si potrà vedere dal 27 ottobre fino al 9 novembre 2021 la mostra fotografica che rende omaggio al grande campione argentino Diego Armando Maradona, attraverso le immagini della serie biografica “Maradona: Sogno Benedetto”, uscita in questi giorni in esclusiva su Prime Video.

Una serie Amazon Original che rende omaggio a Maradona, grande campione del calcio, che sarà trasmessa dal 29 ottobre 2021 su Prime Video in ben 240 Paesi in tutto il mondo.

Ed a Napoli, nella galleria Garibaldi nella Stazione Centrale di Napoli, dove recentemente ha aperto una straordinaria Food Hall, questa bella mostra fotografica a Napoli, rende omaggio, con le immagini esclusive della nuova serie TV, al Pibe de Oro che ha giocato con il Napoli dal 1984 al 1991 vincendo 2 scudetti, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Maradona: Sogno Benedetto su Prime Video girata anche a Napoli

Maradona: Sogno Benedetto sarà in esclusiva su Prime Video dal 29 ottobre con il seguente calendario di uscita:

29 ottobre: episodi dall’1 al 5

5 novembre: episodi 6 e 7

12 novembre: episodio 8

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10

La serie Tv Maradona: Sogno Benedetto è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che hanno vestito i panni del grande campione argentino nelle varie fasi della sua vita- carriera.

Maradona: Sogno Benedetto ripercorre la vita di Maradona dalle origini a Villa Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla grande carriera al Barcellona e poi al Napoli, fino al suo ruolo chiave per vincere con l’Argentina la Coppa del Mondo in Messico nell’86.

La serie biografica è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed anche al Napoli tra lo stadio San Paolo, oggi Stadio Maradona, al Lido Club 21 sul lungomare, al Pallonetto e in via Scipione Capece. La serie è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del grande calciatore. Il regista italiano Edoardo De Angelis ha diretto gli episodi ambientati in Italia.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata