Andy Warhol e Mario Schifano in mostra gratuita allo Spazio 57 di Napoli

Due maestri dell’arte contemporanea e della cultura pop vengono presentati in un insolito accostamento con le radici classiche della loro ricerca in una mostra gratuita allo Spazio 57 di Napoli

Due protagonisti della Pop Art internazionale, Andy Warhol e Mario Schifano, saranno in mostra per un mese a confronto presso lo Spazio 57 di via Chiatamone 57 a Napoli.

Dopo il successo della mostra di Pescara “Andy Warhol e Mario Schifano tra Pop Art e Classicismo”, organizzata per l’inaugurazione del polo museale Imago Museum, dedicato all’arte moderna e contemporanea, arrivano anche a Napoli alcune opere dei due grandi artisti.

Presso lo Spazio 57 di Napoli, collegandosi all’importante Mostra di Pescara, verranno presentate alcune fra le più importanti opere di questi due artisti, appartenenti alla Rosini Gutman Collection.

Due artisti tra i più influenti nel mondo dell’arte contemporanea

Alla galleria Spazio 57 potremo infatti ammirare, tra le altre opere, anche Two dollars (Declaration of independence) del 1976, Cartamoneta da 2 dollari (foglio 16 pezzi) firmata da Andy Warhol, proveniente da una collezione privata di Caracas in Venezuela, il famoso Velvet Underground feauturing Nico, Cover originale firmata da Andy Warhol, anni 1967 – 1971, Mick Jagger, 10 Serigrafie Offset su cartoncino, invito realizzato per la presentazione della mostra dei Ritratti di Jagger alla Leo Castelli Gallery nel 1975 ed anche Casa dolce casa (dedicata a Roberta) di Mario Schifano, realizzata con smalti su fondo grafico negli anni ’80.

Una mostra particolare, una bella retrospettiva che ci illustra un percorso attraverso l’esperienza artistica di queste due figure che sono tra le più influenti nel mondo dell’arte e della cultura contemporanea.

Andy Warhol e Mario Schifano: prezzi, orari e date

Quando: fino al 30 Novembre 2021

fino al 30 Novembre 2021 Dove: Spazio 57 – via Chiatamone, 57 Napoli

Spazio 57 – via Chiatamone, 57 Napoli Orari: Martedi – Venerdi 14.00-19.00, Sabato 10.00-19.00, Domenica e lunedi chiuso

Martedi – Venerdi 14.00-19.00, Sabato 10.00-19.00, Domenica e lunedi chiuso Prezzo biglietto: Ingresso gratuito

Ingresso gratuito Contatti e informazioni: +39 3347130111, spazio57napoli@gmail.com, evento ufficiale – evento facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata