Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 26 al 28 novembre 2021

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

Anche in questo periodo a Napoli ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 26 al 28 novembre 2021, con le proposte gratuite più interessanti in particolare nel weekend a Napoli e in Campania. Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro fino ad un max di 8€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date.

Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori perché alcuni eventi potrebbero essere rimodulati, negli orari, nello svolgimento e richiedere il Green Pass obbligatorio. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi del weekend dal 26 al 28 novembre 2021

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Al via la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

E’ iniziata a Napoli la 150 esima Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, La più famosa e conosciuta fiera napoletana, la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio Armeno conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Navigare il Salone Nautico Internazionale di Napoli, con ingresso libero e prove in mare

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021 a Posillipo e a Mergellina a Napoli si terrà la 34ma edizione di Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli. Ingresso libero alle esposizioni e prove in mare Navigare il Salone Nautico Internazionale sospesa per maltempo

Futuro Remoto, il grande Festival della Scienza a Napoli

Ingresso gratuito quest’anno a Futuro Remoto a Città della Scienza a Napoli con oltre 400 eventi, di cui 180 in presenza e 220 da remoto. Un grande evento dal 23 novembre al 3 dicembre Futuro Remoto

Strane Coppie 2021: incontri gratuiti con scrittori e attori nel Monastero delle Trentatrè

Ritorna in presenza “Strane Coppie 2021” una serie di incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori organizzati da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento. Prossimo 2 dicembre 2021 Strane Coppie 2021

Concerti gratuiti al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli

Sono ripartiti in presenza Venerdì musicali del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti gratuiti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimo 26 novembre Venerdì musicali a San Pietro a Majella

A Napoli la rassegna gratuita di film “Europa – Cinema al femminile”

Presso l’istituto francese di Napoli si terrà la rassegna gratuita di film dedicata alle registe del vecchio continente con tante proiezioni e incontri. Fino al 20 dicembre 2021, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero. Prossimi 29 novembre 2 film Europa – Cinema al femminile”

Tornano “I Concerti d’Autunno” gratuiti della Chiesa Luterana di Napoli

Iniziata a Napoli la rassegna dei Concerti di Autunno 2021 dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli, che si svolgeranno di Mercoledì ma nella Chiesa Anglicana di Napoli a Chiaia. Prossimo 1 dicembre Concerti d’Autunno

Magie Musicali la rassegna musicale gratuita nel Tempio di Serapide

Fino al 18 dicembre 2021 si terrà “Magie musicali” la rassegna musicale gratuita che si svolgerà nell’area archeologica del Macellum di Pozzuoli, il cosidetto Tempio di Serapide. Previsti concerti e visita guidata al sito archeologico. Prossimo sabato 27 novembre. Magie Musicali

Film gratuiti alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento

Ritornano le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento dal 29 novembre al 2 dicembre 2021 con anche tanti eventi e proiezioni gratuite di anteprime cinematografiche per tutti. Giornate Professionali di Cinema

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo 2 dicembre “Incontri di Archeologia

Andy Warhol e Mario Schifano tra Pop Art e Classicismo: mostra gratuita a Napoli

Due protagonisti della Pop Art internazionale, Andy Warhol e Mario Schifano, saranno in mostra fino al 30 novembre presso lo Spazio 57 di via Chiatamone 57 a Napoli. Andy Warhol e Mario Schifano tra Pop Art e Classicismo”

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

Durante la settimana sarà visitabile gratuitamente, con Green Pass, lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli che si trova nel centro storico Museo Anatomico dell’Università

Alcuni gratis – Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli anche spettacoli e laboratori per bambini

Dal 24 ottobre 2021 e fino a giugno 2022, il Teatro Bellini di Napoli propone anche una nuova serie di eventi e spettacoli dedicati ai più piccini con Bellini Kids, un bel progetto per bambini e famiglie Prossimi 30 e 31 ottobre. Bellini Kids

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato gli altri 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, “Dodici volti nel volto”

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 23 al 27 novembre

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 23 a sabato 27 novembre 2021, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

2 euro – Aperture serali il venerdì al Museo di Capodimonte a Napoli

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà possibile visitare le mostre in corso e le grandi collezioni al prezzo ridotto di 2 euro dalle ore 19.30 Prossima 26 novembre Aperture serali a Capodimonte

5 euro – La mostra “Monne e Madonne” nella Cappella Pontano nel centro antico di Napoli

Fino al 9 gennaio 2022 nella splendida Cappella Pontano e nella Chiesa del Santissimo Salvatore, a Napoli la mostra “Monne e Madonne. Il corpo e le virtù femminili” con straordinari dipinti e sculture e quadri del barocco napoletano che ruotano intorno all’universo femminile Monne e Madonne

5 euro – Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 dal titolo “Pino Daniele Alive, La Mostra”, nello straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello, Pino Daniele Alive

6 euro – La mostra “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” nel Complesso di Donnaregina

Il Museo Diocesano Napoli ospiterà la mostra dal titolo “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” dal 27 ottobre 2021 fino a gennaio 2022. Una mostra straordinaria per ammirare, per la prima volta a Napoli, le gradi opere di Aniello Falcone che fu uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà del Seicento. Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli

7 euro – A Napoli i concerti della Fondazione Pietà de’ Turchini

Al via la prima parte di “Note Svelate” la XXIV stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini, che si terrà, con interessanti concerti fino al 19 dicembre 2021 tra le chiese e i luoghi più belli di Napoli. Prossimo 26 novembre. “Note Svelate”

8 euro – Mercatini di Natale a Napoli nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Dal 27 novembre 2021 al 30 dicembre 2021 nel Museo di Pietrarsa si terranno i Mercatini di Natale con tante casette di legno riccamente addobbate ma anche con un ricchissimo programma di eventi e animazione per piccoli e grandi tutti i giorni ed anche una grande area food. E nel prezzo anche la visita al Museo Ferroviario di Pietrarsa Mercatini di Natale a Pietrarsa

8 euro – Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare

Il programma degli spettacoli fino all’epifania, 6 gennaio 2022 che si terranno nei weekend e all’interno del Teatro dei Piccoli, della Mostra d’Oltremare. Tanti belli e interessanti eventi da non perdere tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Teatro dei Piccoli

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Natale 2021 a Sorrento con Luminarie, Spettacoli e Mercatini: “M’illumino d’inverno

Anche quest’anno a Sorrento e in Penisola Sorrentina si terranno tanti eventi speciali per il Natale 2021, in particolare con l’iniziativa M’illumino d’inverno, organizzata dal Comune di Sorrento che quest’anno arriva alla sua XIII edizione. Natale 2021 a Sorrento

La Festa del Cioccolato Artigianale arriva a Caserta vicino la reggia

Si terrà anche a Caserta dal 25 al 28 novembre 2021 la grande festa del buon cioccolato artigianale che ha già riscosso un grande successo nelle scorse settimane nelle tappe di Benevento ed in quella di Avellino. Festa del Cioccolato Artigianale a Caserta

Saperi e Sapori: a Sant’Agata de’ Goti un weekend di festa dedicato alla Mela Annurca

Grande festa nell’antico borgo di Sant’Agata de’ Goti nei giorni 27 e 28 Novembre 2021 per “Saperi e Sapori di Mela Annurca” un evento che dedicherà un intero weekend alla ottima e buona Mela Annurca della Campania e agli altri squisiti prodotti tipici della zona. Saperi e Sapori

Giornate Professionali di Cinema di Sorrento: programma degli eventi gratuiti aperti a tutti

Ritornano le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento dal 29 novembre al 2 dicembre 2021 con anche tanti eventi e proiezioni gratuite di anteprime cinematografiche per tutti. Giornate Professionali di Cinema

“Ripartiamo dal Teatro” con spettacoli gratuiti a Caserta e Casertavecchia

Ripartiamo dal Teatro dal 4 al 30 novembre 2021 propone tanti spettacoli di musica, teatro e danza, tutti gratuiti che si svolgeranno tra il Teatro Comunale di Caserta, il Belvedere di San Leucio e il borgo di medievale di Casertavecchia. “Ripartiamo dal Teatro”

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Bella sempre

Le Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 26 al 28 novembre 2021

Riprendono in sicurezza le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi per stare di nuovo assieme in sicurezza e con il buon cibo della nostra terra: Sagre e Feste in Campania

Parco Nazionale del Vesuvio: Apre al pubblico il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone”

Apertura da luglio fino al 31 ottobre 2021, e solo nei fine settimana per uno straordinario sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio che attraversa le foreste della Riserva Tirone. L’accesso ai sentieri del parco è gratuito. Si paga solo la visita al gran Cono il sentiero n. 4

Gli “Ozi di Ercole” la rassegna culturale del Parco di Ercolano continua on line

Gli “Ozi di Ercole. Materia e corpi tra antico e moderno ” la rassegna di incontri del Parco Archeologico di Ercolano che porteranno a Ercolano tanti protagonisti della cultura e dello spettacolo, continua on line dal 27 ottobre con appuntamenti settimanali sui canali social ufficiali del Parco. Maggiori informazioni

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

4 euro (a tratta) – Reggia Express: in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Ripartono i treni storici in Campania per farci scoprire le bellezze del territorio con i treni storici. Al via il Reggia Express che, dal centro di Napoli ci porta davanti alla splendida Reggia di Caserta: prossimo domenica 21 novembre su convoglio d’epoca, con Locomotiva Elettrica e Carrozze Anni ’30 “Centoporte” e Corbellini. (prezzo 4 € a tratta) Reggia Express

5 euro – Mercatini natalizi al Castello dell’Ettore nel borgo di Apice Vecchia

Vicino a Benevento, nel borgo “fantasma” di Apice Vecchia si terranno gli straordinari mercatini natalizi nel Castello dell’Ettore a partire dal weekend del 27-28 novembre 2021 Mercatini natalizi ad Apice Vecchia

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

10 euro – Visite guidate nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

Sabato 27 novembre 2021 nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio una visita guidata ma anche tante altre attività nei weekend. Bosco di San Silvestro

