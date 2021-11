Concerti d’Autunno: tornano i concerti gratuiti della Chiesa Luterana di Napoli

Ritornano i Concerti d’Autunno della Chiesa Luterana di Napoli, tanti eventi gratuiti che ci propongono concerti con bravi e conosciuti solisti ma anche con giovani talenti. Quest’anno per rispettare il distanziamento si svolgeranno nella Chiesa Anglicana in via San Pasquale a Chiaia

È già iniziata a Napoli la rassegna dei Concerti di Autunno 2021 dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli, nel ricordo della storica organizzatrice, Luciana Renzetti. Dieci appuntamenti a ingresso libero di musica e cultura che si svolgeranno di Mercoledì alle ore 20,30 stavolta nella Chiesa Anglicana di Napoli in via San Pasquale a Chiaia, 15.

La rassegna riprende dopo lo stop del 2020 e si sposta dall’abituale sede della Chiesa Luterana di via Carlo Poerio alla Chiesa Anglicana in via San Pasquale a Chiaia 15, per rispettare le norme vigenti sul distanziamento.

La buona musica gratuita a Napoli

Come da tradizione anche Concerti di Autunno 2021 presenta appuntamenti a ingresso libero con interessanti proposte di classica, jazz e musica contemporanea assieme alle serate di premiazione del 22° Concorso Letterario “Una piazza, un racconto” e del 20° Concorso di Composizione.

Di seguito il programma da novembre a dicembre 2021 che inizia il 3 novembre, con la finale del Concorso letterario “Una piazza, un racconto”, dodici i finalisti raccolti nell’antologia edita da Iuppiter Edizioni, la lettura dei racconti vincitori è a cura dell’attore Corrado Oddi con gli stacchi musicali del pianista Gabriele Pezone. Per assistere agli spettacoli sono obbligatori Green Pass e mascherina.

“I CONCERTI D’AUTUNNO” – XXV EDIZIONE – 2021 – Nov- Dic

Mercoledì 3 novembre alle ore 20,30 – Chiesa Anglicana di Napoli – Concorso letterario “Una piazza, un racconto” – XXII edizione – Serata finale e premiazione – Letture dai racconti vincitori di Corrado Oddi – Stacchi musicali scelti da Gabriele Pezone (pianoforte)

Ingresso libero (obbligo di Green Pass e mascherina)- Contatti

