Navigare 2021: il Salone Nautico Internazionale di Napoli, ingresso libero e prove in mare

Due straordinarie location a Napoli questa nuova edizione del Salone Nautico Internazionale di Napoli con ingresso libero alle esposizioni a Posillipo e a Mergellina e prove in mare del meglio della produzione nautica attuale

Si terrà da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021 a Posillipo e a Mergellina a Napoli la 34ma edizione di Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli. Due sedi, oltre cento imbarcazioni esposte e l’ingresso libero per i visitatori per questa nuova edizione di Navigare, l’esposizione nautica che prevede, in alcuni casi, anche prove libere in mare. Si potranno infatti provare gratuitamente le imbarcazioni in mare prima di definire l’acquisto.

Ben nove giorni di esposizione organizzata da AFINA, Associazione Filiera Italiana della Nautica, che torna in città dopo due anni di stop.

Inaugurazione al Circolo Nautico Posillipo

L’inaugurazione di Navigare si terrà per sabato 20 novembre 2021 alle ore 11 al Circolo Nautico Posillipo, con la banda musicale dell’Arma dei Carabinieri che accoglierà, sulle note dell’inno di Mameli, le Autorità che parteciperanno al taglio del nastro.

Tra le novità di quest’anno la doppia sede in cui il CN Posillipo ospiterà nella sua darsena circa 60 imbarcazioni dai 5 a 10 metri, mentre a Mergellina la società internazionale Gruppo Luise, che gestisce il “Molo Luise” accoglierà i modelli dai 12 metri a salire. Stand in darsena e sul molo completeranno l’esposizione.

A Napoli le novità della nautica campana e italiana

Molte le anteprime a Navigare a cominciare dai gommoni, il segmento più atteso dagli amanti del settore nautico, con novità da Italiamarine, Novamares, Oromarine, Sea Prop, per citarne alcune. Poi tra i gozzi ci saranno i modelli di punta di Baia Nautical, Cantieri Mimì e Nautica Esposito, mentre per le barche diverse curiosità per Evo, Rio Yachts, Tornado Yachts e in esposizione anche i bellissimi modelli Azimut, Itama, Fiart e Cranchi. Non mancheranno in esposizione per la zona di servizi, motori marini e accessori.

Il Navigare Salone Nautico Internazionale di Napoli offrirà accesso libero a tutti i visitatori, e sarà aperto il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 17.00, mentre dal lunedì al venerdì l’orario sarà dalle 12.30 alle 17.00.

