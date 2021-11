Giornate Professionali di Cinema di Sorrento: programma degli eventi gratuiti aperti a tutti

Ph Facebook Giornate professionali di cinema Sorrento

Una grande manifestazione internazionale che si svolge da 44 anni riservata a professionisti del settore dell’industria cinematografica ma che offre, anche al pubblico, tanti eventi e proiezioni gratuite di anteprime cinematografiche

Ritornano in presenza, dopo un anno di fermo, le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, che per questa 44esima edizione, chiamata “Energy”, si terranno dal 29 novembre al 2 dicembre 2021 presso l’Hilton Sorrento Palace.

L’evento è organizzato dall’Anec in collaborazione con l’Anica e riserva tantissimi eventi e incontri cui prendono parte ogni anno 1500 professionisti che svolgono un’attività nel settore dell’industria cinematografica: produzione, distribuzione, esercizio, stampa, settore tecnico, pubblicità e marketing, industrie tecniche, istituti cinematografici, agenzie casting e press agent, associazioni culturali.

Le giornate presso l’Hilton sono riservate ad operatori del settore ma ci saranno numerosi eventi anche per il pubblico principalmente presso il cinema Tasso di Sorrento.

Gli eventi per tutti delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento

Folto il programma per accreditati delle Giornate Professionali di Cinema di questa 44^ edizione, ma dal 29 novembre al 2 dicembre 2021 si terranno anche tanti eventi e proiezioni per il pubblico, con una manifestazione aperta e con anteprime gratuite. In Particolare:

Domenica 28 novembre 2021

Cinema Teatro Tasso – Ore 21:15 – Anteprima di apertura per la Città di Sorrento – CARO EVAN HANSEN di Stephen Chbosky con Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams (Universal Pictures, USA, 137’, Versione Originale con Sottotitoli in italiano)

Lunedì 29 novembre 2021

Cinema Teatro Tasso – Ore 10 – Proiezione per le scuole – WATERMARK di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky (Valmyn/Stensen, Canada, 90’)

Piazza Tasso – Ore 17.00 – Festa di accensione dell’Albero di Natale a tema – SING 2 (Universal Pictures, Animazione)

Cinema Teatro Tasso – Ore 21:15 – Anteprima per la Città di Sorrento – UN MONDO IN PIÙ di Luigi Pane con Denise Capezza, Francesco Di Leva, Francesco Ferrante, Renato Carpentieri, Gigio Morra (Play Entertainment, Italia/Francia, 109’). Sarà presente il cast

Stadio Comunale Italia (Via A. Califano, 9) – Ore 21:30 Partita di calcio – NAZIONALE ATTORI “1971” vs “GIORNATE PROFESSIONALI di CINEMA” – Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Martedì 30 novembre 2021

Cinema Teatro Tasso – Ore 10 – Masterclass per le scuole – COME SI FA CINEMA – dalla produzione all’esercizio

Cinema Teatro Tasso – Ore 18:30 – Anteprima per la Città di Sorrento – ONE SECOND di Zhang Yimou con Yi Zhang, Haocun Liu, Wei Fan (Europictures/ Fenix Entertainment, Cina, 104’)

Cinema Teatro Tasso – Ore 21:15 – Anteprima per la Città di Sorrento – IL DISCORSO PERFETTO di Laurent Tirard con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton (I Wonder Pictures, Francia, 87’)

Mercoledì 1 dicembre 2021

Cinema Teatro Tasso – Ore 10 – Proiezione per le scuole – Il regista Gianluca Jodice presenta il suo film di esordio IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno (01 Distribution, Italia, 106’)

Ore 20:30 (evento aperto alla Città di Sorrento) HILTON SORRENTO PALACE – SALA SIRENE Cerimonia di premiazione dei BIGLIETTI D’ORO al cinema italiano – Ingresso con invito fino ad esaurimento posti

A seguire Anteprima per la Città di Sorrento – BELFAST di Kenneth Branagh con Catriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciaran Hinds (Universal Pictures, Regno Unito, 97’, Versione Originale con Sottotitoli in italiano)

Giovedì 2 dicembre 2021

Cinema Teatro Tasso – Ore 10 Proiezione per le scuole – Aurora Giovinazzo presenta – FREAKS OUT di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Franz Rogowski (01Distribution, Italia, 140’)

Cinema Teatro Tasso Ore 18:30 – Anteprima per la Città di Sorrento – CRIMINALI SI DIVENTA di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli con Martina Fusaro, Ivano Marescotti, Ugo Dighero, Lodo Guenzi (Sydonia Production, Italia, 115’). Sarà presente il cast

Cinema Teatro Tasso Ore 21:15 – Anteprima per la Città di Sorrento – BLACK PARTHENOPE di Alessandro Giglio con Giovanni Esposito, Marta Gastini, Jenna Thiam, Nicola Nocella, Gianluca Di Gennario (Wam, Italia, 81’). Sarà presente il cast

Venerdì 3 dicembre 2021

Cinema Teatro Tasso – Ore 21:15 – Anteprima per la Città di Sorrento – LE SEDUZIONI di Vito Zagarrio con Andrea Renzi, Iaia Forte, Antonella Stefanucci, Amélie Daure, Marit Nissen (Artimagiche, Italia, 101’). Sarà presente il cast

Sabato 4 dicembre 2021

Cinema Teatro Tasso – Ore 18:30 – Anteprima per la Città di Sorrento – FARINA, ACQUA, LIEVITO di Giuseppe Alessio Nuzzo con la voce narrante di Marisa Laurito (Paradise Pictures, Italia, 50’)

Cinema Teatro Tasso – Ore 21:15 – Anteprima di chiusura per la Città di Sorrento – NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini con James Norton, Daniel Lamont (Lucky Red, Regno Unito, 96’)

Maggiori informazioni – Le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata