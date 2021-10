Strane Coppie 2021: incontri gratuiti con scrittori e attori nel Monastero delle Trentatrè a Napoli

Incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori organizzati da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento.

Si terrà in presenza Strane Coppie 2021, la rassegna con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori che propone quest’anno 5 date a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria sul tema “# tell the music – Se gli scrittori raccontano la musica (o la musica racconta la letteratura).

La 13ª edizione si svolgerà tra ottobre e dicembre 2021 presso il bellissimo Monastero Delle Trentatré nel centro storico di Napoli. Gli incontri saranno anche trasmessi in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook de Lalineascritta. La traduzione in LIS verrà applicata alla registrazione che sarà in seguito distribuita.

Tell the music – Se gli scrittori raccontano la musica

Il tema degli incontri è interessante.

“la letteratura pratica la musica in molti modi: ne parla, la descrive, scrive per la musica. Gli scrittori vengono ispirati e condotti dalla musica. Nei romanzi i personaggi ascoltano musica, la eseguono o sono musicisti. Poeti e scrittori scrivono libretti per opere. Infine, la vita dei musicisti è oggetto di invenzione romanzesca.” E questi incontri delle Strane Coppie cercheranno di esplorare questa relazione fitta, nel tempo.

Gli incontri, in presenza avverranno nello storico Monastero delle Trentatrè nel cuore antico di Napoli nei giorni 14 e 28 ottobre, 11 novembre, 2 e 16 dicembre 2021 alle 18.30 e per partecipare gratuitamente è necessaria la prenotazione obbligatoria.

Previsti dialoghi, esibizioni musicali dal vivo, e un’anticipazione cinematografica a cura di Stefano Pistolini e letture d’attore e tanti ospiti: Giuseppe Montesano, Mario Fortunato, Bruno Arpaia, Marta Morazzoni, Marino Niola, Vittoria Martinetto, Raffaele Aragona, Francesco D’Errico e Luca Signorini, Maria Sebregondi, Gea Martire, Fabio Cocifoglia, Orlando Cinque, Anna Rita Vitolo, Marcella Vitiello e i Ferraniacolor.

Il programma delle strane Coppie 2021

giovedì 14 ottobre 2021 – ore 18,30 – Il canto e la carne, approfondimento su Charles Baudelaire ed Émile Cioran associati al compositore Wagner;

giovedì 28 ottobre 2021 – ore 18,30 – L’altro è un dono su Manuel Puig e Pier Vittorio Tondelli, la letteratura degli anni Ottanta e la musica.

giovedì 11 novembre 2021 – ore 18,30 – l’Arte dell’improvvisazione di Julio Cortázar, Thelonius Monk e Charlie Parker.

giovedì 2 dicembre 2021 – ore 18,30 – Seduttori, dedicato a Da Ponte e Casanova e quindi a Mozart

giovedì 16 dicembre 2021 – ore 18,30 – Fiori Minimali per raccontare gli intrecci e le consonanze tra gli scrittori Raymond Queneau e Georges Perec, la produzione musicale di Steve Reich, Nino Ferrer e dei Soft Machine.

Gli incontri registrati saranno successivamente distribuiti su web con l’aggiunta della traduzione in LIS (Lingua italiana dei segni).

Per partecipare in presenza è necessaria prenotazione: info@lalineascritta.it e gli incontri si terranno nel rispetto delle normative d’emergenza in vigore presso il Monastero delle Trentatrè – Sala Maria Lorenza Longo, Via Armanni, 16 a Napoli con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti consentiti

