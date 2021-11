Futuro Remoto: il grande Festival della Scienza a Napoli

© Napoli da Vivere

Ingresso gratuito per Futuro Remoto a Città della Scienza a Napoli con oltre 400 eventi, di cui 180 in presenza e 220 da remoto. Un grande evento il cui tema sarà Transizioni dove si racconterà la dimensione della transizione che stiamo vivendo grazie al contributo della comunità scientifica.

Si terrà a Napoli, a Città della Scienza dal 23 novembre al 3 dicembre 2021, la 35esima edizione di Futuro Remoto il grande Festival della Scienza.

Per questa edizione di Futuro Remoto ci saranno due modalità di partecipazione: in presenza dal 23 novembre al 3 dicembre 2021 a Città della Scienza a Bagnoli e dal 23 al 28 novembre 2021 con attività da remoto per tutta la durata dell’evento.

Il tema di quest’anno sarà Transizioni e Futuro Remoto racconterà la dimensione della transizione che stiamo vivendo grazie al contributo della comunità scientifica che di queste trasformazioni è la grande protagonista.

Non mancheranno mostre, laboratori, dimostrazioni, eventi e incontri per avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani e le scuole alla scienza e alla tecnologica, portando in scena questioni di grande attualità.

Futuro Remoto sarà ad ingresso gratuito

Futuro Remoto vede la collaborazione delle sette università della Campania, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica- INAF, della Regione Campania e del CNR e presenterà oltre 400 eventi, di cui 180 in presenza e 220 da remoto, con 19 eventi internazionali e 10 mostre che si potranno vedere sia in presenza e che on line.

L’ingresso alla manifestazione Futuro Remoto sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria. È escluso l’ingresso al Museo Corporea (costo 5€) e l’ingresso al Planetario (costo 3€ se integrato al museo o di 5€ se si acquista solo il biglietto del planetario).

Futuro Remoto 2021- programma grandi eventi in presenza:

Evento Inaugurale della XXXV Edizione di Futuro Remoto_ TRANSIZIONI – 23 Novembre @ 10:00 10:00 – 12:00 2h

Collegamento con la Stazione Dirigibile Italia – 25 Novembre @ 09:15 09:15 – 10:45 1h 30′

Il granchio blu alieno invade la cucina gourmet mediterranea – 26 Novembre @ 10:30 10:30 – 11:30 1h

Novel Food e ricerca: nuove risorse e nuove opportunità – 26 Novembre @ 12:00 12:00 – 13:30 1h 30′

Blade Runner: transizioni tra memoria, identità e futuro.- 26 Novembre @ 16:00 16:00 – 18:00 2h

Dante e la Scienza Moderna – 27 Novembre @ 19:00 19:00 – 20:30 1h 30′

Futuro Remoto – programma mostre in presenza

ITALIA: L’ARTE DELLA SCIENZA per l’Ambasciata d’Italia in Messico – 09:00 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

TI.AMO Scienza_Resti: cosa rimane prima di buttare? – 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

EXTREME TOUR_Un modello espositivo per vedere l’invisibile mondo degli estremofili – 09:00 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

Lo Spazio nel Tempo_ Le Mappe Celesti dalla carta al bit 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

I 35 anni di Futuro Remoto – 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

TI.AMO Scienza: Ghostbusters alla ricerca di spettri, echi e transizioni nella radiazione elettromagnetica_Mi Illudo di Immenso – 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

HEMP TRANSITION: canapa, la coltura del passato e del futuro – 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

FOOD EVOLUTION: cibo-scienza-design – 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

Come ci sono arrivati i numeri? Storia di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci – 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

GREEN FEELING: progettare la relazione fra persona e natura – 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

I colori della prosperità: frutti del vecchio e nuovo mondo – 09:00 – 23 Novembre @ 09:00 – 28 Novembre @ 17:00

E poi tanti altri laboratori, eventi, dimostrazioni in presenza e on line che troverete sul sito ufficiale

Futuro Remoto 2021: prezzi, orari e date

Quando: 23 novembre – 3 dicembre 2021, dalle ore 9.00

Città della Scienza, Via Coroglio, 57/104, Napoli Prezzo biglietto: Gratuito si paga solo l’ingresso alla mostra Corporea o il Planetario

Contatti e informazioni: Futuro Remoto Prenotazioni

