Mercatini natalizi al Castello dell’Ettore nel borgo fantasma di Apice Vecchia

Apriranno a fine novembre gli straordinari mercatini natalizi nel borgo sannita fantasma di Apice Vecchia, non lontano da Benevento, arroccato su una collina attorno al Castello dell’Ettore

Vicino a Benevento, nel borgo fantasma di Apice Vecchia si terranno gli straordinari mercatini natalizi nel Castello dell’Ettore a partire dal weekend del 27-28 novembre 2021. Per questa terza edizione dei Mercatini natalizi al Castello dell’Ettore ci saranno tante novità come le aperture in tutti i weekend ed anche le visite guidate al Borgo fantasma di Apice Vecchia.

I mercatini natalizi al Castello dell’Ettore di Apice

L’imponente castello medioevale aprirà le sue porte alla magia del Natale ospitando Babbo Natale e tanti i suoi elfi in questa incantevole dimora posta in cima alla maestosa torre. I mercatini si terranno a partire dal weekend del 27-28 novembre 2021 e poi negli altri weekend o giorni festivi del 4-5-8-11-12 e 18-19 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 tutti i sabati e domenica e giorni festivi.

All’interno del Castello dell’Ettore ci saranno tanti stand con prodotti artigianali e ottimi prodotti gastronomici della zona e non mancheranno spettacoli, musiche e atmosfera natalizia. Ci saranno anche espositori, degustazioni di prodotti tipici, botteghe degli artigiani e tanto altro.

Da non perdere anche Betlemme in corte scene di vita quotidiana nell’antica Betlemme e Alice nel paese delle meraviglie un evento con i vari personaggi della fiaba, con una spettacolare scenografia per la gioia di grandi e piccoli.

Come arrivare al Borgo fantasma di Apice Vecchia

Apice vecchia è facilmente raggiungibile: dista soltanto 6 km dall’autostrada NA-BA – uscita casello Benevento – Castel del Lago, proseguire poi per Apice dove sarà predisposta una cartellonistica per parcheggi e navette. Il costo del Ticket d’ingresso al Castello è di 5,00 euro ed i bambini fino ai dieci anni non pagano. Per chi arriva in auto è obbligatorio l’uso della navetta con partenza da Apice Nuova al costo di € 2,00 (andata e ritorno) con parcheggio gratuito.

Mercatini di Natale al Borgo di Apice vecchia: maggiori informazioni

Quando: dal weekend del 27-28 novembre 2021 e poi negli altri weekend o giorni festivi del 4-5-8-11-12 e 18-19 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 22.00

dal weekend del e poi negli altri weekend o giorni festivi del dalle ore 10.00 alle ore 22.00 Dove: Borgo di Apice Vecchia

Borgo di Apice Vecchia Maggiori informazioni: mercatini di Natale: 334.9586464 – Visite Guidate: 377.3452734 – Evento ufficiale – Mercatini natalizi al Castello dell’Ettore

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata