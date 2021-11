Note Svelate: i concerti della Fondazione Pietà de’ Turchini a Napoli

Si chiama “Note Svelate” la XXIV stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini, che presenta interessanti concerti tra le chiese di Napoli

Al via la prima parte di “Note Svelate” la XXIV stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini, che si terrà, con interessanti concerti fino al 19 dicembre 2021 tra le chiese e i luoghi più belli di Napoli.

La rassegna vede la direzione artistica di Paologiovanni Maione ed è iniziata con il concerto del soprano Simone Kermes intitolato “Canto d’amore da Claudio Monteverdi a Jacques Brel” che si è tenuto nella bella Chiesa di Santa Caterina da Siena con l’Ensemble Amici Veneziani. I concerti della prima parte proseguiranno fino al 19 dicembre con il concerto finale “Il Cimento di Partenope. Virtuosismo e sperimentazione tra Napoli e l’Europa” che si terrà a Palazzo Zevallos Stigliano con i Talenti Vulcanici.

Una 24esima stagione musicale da non perdere con un programma estremamente eterogeneo per stili e temi, e ben nove appuntamenti, per lo più in prima esecuzione assoluta, tra concerti, allestimenti per il teatro, rassegne polifoniche.

Stagione 2021/2022 della Fondazione Pietà de’ Turchini – Note Svelate – Prima Parte

Venerdì 29 ottobre ore 20.30 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – Canto d’Amore da Claudio Monteverdi a Jacques Brel – Simone Kermes Soprano – Con la partecipazione dell’Ensemble Amici Veneziani Raffaele Tiseo , Violino Giuseppe Mulé, Violoncello Gianluca Geremia, Tiorba Luca Stevanato, Contrabbasso

Domenica 7 novembre ore 18.30 – Chiesa di Santa Caterina da Siena Grand Tour de La Petite EcurieMiriam Jorde Hompanera, oboe – Marc Bonastre Riu, taille/oboe – Giovanni Battista Graziadio, fagotto – Philipp Lamprecht, percussioni Valerie Colen, oboe

Rassegna Polifonica “A più voci” III edizione alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini

Domenica 14 novembre ore 17 – Just your love – Coro Gamut, direttore Serena Marino

Sabato 20 novembre ore 20 – Lux – Consonare Ensemble, direttore Luigi Leo

Domenica 21 novembre ore 17 – Vivaldi e le sue ragazze – Coro giovanile Voceincanto, direttore Gianna Ghiori Pianista accompagnatore Lorenzo Magi, Soprano Caterina Stefanelli, Mezzosoprano Elisabetta Ricci

25/27 novembre. Fondazione Pietà de’ Turchini e Conservatorio di S.Pietro a Majella, NapoliConvegno di studi internazionale La formazione musicale nel Meridione d’Italia tra viceregno e regno (sec. XVII-XIX) Il convegno è stato realizzato grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

Rassegna Polifonica “A più voci” III edizione – Alla Chiesa di Santa Caterina da Siena

Venerdì 26 novembre ore 20.30 -In occasione del convegno internazionale La formazione musicale nel Meridione d’Italia tra viceregno e regno (sec. XVII-XIX)- Angelo Ragazzi Missa Carolus Sextus Romanorum Imperator et Hispaniarum Rex ; 1736 – InCanto di Partenope – Manuela Albano, violoncello – Pierfrancesco Borrelli, organo Davide Troìa, direttore

Giovedì 2 dicembre ore 21.00 – Teatro San Ferdinando di Napoli – Il resto del Mondo è un mistero Opera in musica in un Prologo, otto scene e Finale Coro di voci bianche Le Voci del 48 Invenzioni Sonore Ensemble – Salvatore Murru, direttore, Piero Caraba, musica – Alfonso Ottobre, libretto -Regia di Adriana Follieri Disegno luci di Davide Scognamiglio

Venerdì 10 dicembre ore 20.30 – Chiesa di Santa Caterina da Siena – Divertimenti strumentali Ensemble Concerto delle Muse Katarzyna Solecka, violino Cristina Vidoni, violoncello

Dal 10 al 12 dicembre – Il suono della parola, VII edizione prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini e ideata da MiNa Vagante.

Domenica 19 dicembre ore 19.00 – Gallerie D’Italia / Palazzo Zevallos Stigliano Il Cimento di Partenope. Virtuosismo e sperimentazione tra Napoli e l’Europa – Talenti Vulcanici – Stefano Demicheli, cembalo e direzione, Elisa Citterio, violino barocco. Catherine Jones, violoncello barocco, Consulenza musicologica di Guido Olivieri

Note Svelate: prezzi, orari e date

